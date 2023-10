Guerre en Israël : une femme kidnappée par des terroristes palestiniens du Hamas suite à une attaque surprise

AVERTISSEMENT : CONTENU DÉTRESSANT

Assise à l’arrière de la moto d’un terroriste, les bras tendus pointés vers son petit ami impuissant, l’étudiante Noa Argamani plaide pour sa vie.

Elle crie : « Ne me tue pas ! Non, non, non » – mais le tireur s’enfuit à toute vitesse. Noa n’a pas été revue depuis. Son petit ami, Avi Nathan, désemparé et impuissant, est abandonné dans le désert.

Lui aussi est porté disparu. Largement partagées sur les réseaux sociaux, les images de l’enlèvement de Noa sont presque trop pénibles à supporter.

« Imaginez ce que c’est pour sa famille », a déclaré son colocataire à l’université, Amir Moadi. Ils n’ont découvert qu’elle avait été enlevée que lorsqu’ils sont tombés par hasard sur les images en ligne.

Avec des centaines d’autres jeunes Israéliens, Noa et Avi participaient à une fête de la paix dans le désert lorsqu’ils ont été contraints de fuir pour sauver leur vie face aux terroristes du Hamas.

Les fêtards s’étaient rassemblés pour une rave de musique de transe toute la nuit près du kibboutz Re’im, près de la bande de Gaza, pour célébrer la fin de la fête religieuse de Souccot.

Mais les festivités ont tourné au chaos hier matin après que des terroristes palestiniens ont commencé à tirer des roquettes et des coups de feu sur la foule.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des centaines de personnes criant et pleurant alors qu’elles fuyaient le site à pied, poursuivies par le bruit des coups de feu.

« J’étais censé aller à la fête dans le désert, mais j’ai décidé de ne pas le faire à la dernière minute », a déclaré Amir.

« Nous avons eu de ses nouvelles pour la dernière fois vers 10 heures ou 11 heures ce matin, lorsqu’elle nous a tous envoyé un texto pour nous dire que les terroristes avaient ouvert le feu et poursuivaient tout le monde, mais qu’ils étaient tous les deux en sécurité dans leur cachette.

« Depuis, nous n’avons plus eu de nouvelles d’eux, mais malheureusement, nous avons vu en ligne des vidéos troublantes de son enlèvement. L’une d’elle à l’arrière d’un vélo avec des terroristes.

«La famille est d’accord avec nous pour publier ceci parce qu’elle veut qu’elle soit libérée et espère que quelqu’un pourra l’aider. « Ses parents sont sous le choc et ne peuvent même pas parler. Elle est fille unique.

«C’est une femme tellement charmante et positive, toujours gentille et qui adore voyager. Elle revient tout juste du Sri Lanka. Nous ne pouvons pas croire qu’une chose pareille puisse se produire chez nous.

Hier soir, Moshe, le frère d’Avi, a déclaré : « Mon frère voulait juste faire la fête avec sa petite amie et voir ce qui s’est passé. »

Cette histoire choquante s’est produite alors que des familles à travers Israël se réveillaient hier dans l’espoir de célébrer ensemble l’un des jours les plus saints du calendrier juif.

Au lieu de cela, la fête de Sim’hat Torah est devenue un jour de terreur et d’effusion de sang pour les habitants vivant près de la bande de Gaza. La paix du saint sabbat a été brisée tôt le matin lorsque des hommes armés du Hamas ont envahi les rues de villes telles que Sderot, une ville située à moins d’un kilomètre de la frontière.

Des combattants effrontés du Hamas ont frappé aux portes des habitants qui s’attendaient à trouver des soldats israéliens cherchant à les rassurer sur les sirènes des raids aériens.

Au lieu de cela, des mères innocentes avec leurs enfants, des colons et même des personnes âgées fragiles se sont retrouvées comme le « butin de guerre » des terroristes masqués, qui les ont emmenés sous la menace des armes.

Leurs actions – qui ont horrifié la communauté internationale – ont rappelé de sombres souvenirs des terroristes masqués de l’État islamique en Syrie, qui faisaient défiler les otages sur les réseaux sociaux avant de les exécuter.

Mais un dirigeant du Hamas a laissé entendre au monde que ces otages, dont le nombre dépassait largement les 50 la nuit dernière, ne seraient pas tués mais serviraient de monnaie d’échange humaine pour faire libérer leurs propres prisonniers dans les prisons israéliennes.

Un expert en terrorisme a ajouté que les Israéliens capturés pourraient même être utilisés comme boucliers humains pour empêcher l’armée de l’air israélienne – qui a commencé à bombarder Gaza hier – de faire exploser certaines cibles.

Des images horribles diffusées sur les réseaux sociaux montraient des otages terrifiés emmenés à Gaza par des combattants du Hamas, qui scandaient « Allahu akbar » (Dieu est grand) alors qu’ils les emmenaient.

Dans une vidéo effrayante, une jeune Israélienne, présentée comme soldat sur les réseaux sociaux, a été vue allongée à l’arrière d’un véhicule blindé des Forces de défense israéliennes (FDI) réquisitionné par les terroristes.

Puis elle a été tirée par les cheveux hors de la botte. Ses vêtements étaient trempés de sang. Alors qu’elle était regroupée sur la banquette arrière, des terroristes armés de kalachnikovs ont crié « Allahu akbar ».

Le sort de la femme non identifiée n’était pas connu hier soir. Dans une autre vidéo de dix secondes publiée sur Telegram, on peut voir au moins cinq femmes israéliennes au visage ensanglanté, blotties à l’arrière d’un pick-up, emmenées en otages.

Une autre vidéo de six secondes montrait une mère israélienne en train d’être capturée avec deux jeunes garçons. Sur des comptes Twitter pro-Hamas, il était indiqué qu’elle avait été prise sous leur protection mais son sort et celui de ses enfants n’étaient pas connus.

Icône de caméra Des gens scandent des slogans anti-israéliens tout en agitant des drapeaux palestiniens lors d’un rassemblement célébrant les attaques menées par le groupe militant Hamas contre Israël, à Istanbul, en Turquie, le samedi 7 octobre 2023. Crédit: Khalil Hamra / PA

Des sources à l’ambassade d’Israël à Londres ont déclaré hier soir que la plupart des otages provenaient de sept zones frontalières de la bande de Gaza, dont la ville d’Ashkelon.

Il a également été signalé que plusieurs otages avaient été emmenés dans un kibboutz du village de Beeri, près de la frontière avec Gaza. Dans un cas, une vidéo montrait un otage israélien, entièrement recouvert d’un drap blanc, emmené par un groupe de terroristes dans une voiturette de golf.

Deux autres vidéos sont apparues sur X, anciennement Twitter, montrant des femmes âgées emmenées à Gaza. Dans l’une d’entre elles, une Israélienne vêtue d’un haut rouge était prise en sandwich entre deux terroristes du Hamas à moto.

Et dans des images granuleuses prises sur téléphone portable, une retraitée a été emmenée dans un buggy avec trois terroristes armés à son bord. Hier soir, il a également été rapporté qu’une mère et ses deux filles, âgées de deux et quatre ans, faisaient partie des civils israéliens pris en otage par des hommes armés du Hamas et retenus captifs à Gaza.

Des sources au sein du gouvernement israélien ont admis que certains de leurs soldats avaient été capturés comme otages, mais ont déclaré que leur identité ne pouvait être confirmée tant que leurs familles n’en étaient pas informées.

Des vidéos sinistres montraient un soldat israélien emmené à Gaza et défilant dans les rues pendant que les passants l’agressaient. Il y a également eu des informations selon lesquelles un haut commandant de Tsahal aurait été pris en otage, mais le gouvernement israélien ne l’a pas confirmé.

Icône de caméra ISTANBUL, TURQUIE – 07 OCTOBRE : Des gens se rassemblent pour soutenir les récentes attaques contre Israël par le groupe militant palestinien Hamas à la mosquée Fatih le 07 octobre 2023 à Istanbul, Turquie. Le groupe militant palestinien Hamas a lancé aujourd’hui une attaque de missiles contre Israël, avec des combattants traversant simultanément la frontière depuis Gaza. Au moins 200 personnes ont été tuées et des milliers blessées, selon les autorités. Israël a déclaré l’état de guerre. Crédit: Burak Kara / Getty Images

Shoval Kahlon, un habitant de Sderot, a déclaré hier à la chaîne publique israélienne Kan : « Nous nous sommes réveillés à 6h30 du matin avec des alarmes. Nous pensions qu’il s’agissait des attaques à la roquette habituelles, mais nous avons commencé à entendre des coups de feu dans la rue. Nous avons alors commencé à voir des membres du Hamas dans des camionnettes. Ils ont frappé aux maisons des habitants qui pensaient qu’il s’agissait de soldats israéliens. Ils les ont pris en otage.

Saleh al-Arouri, un haut responsable du Hamas, a déclaré à la chaîne de télévision Al Jazeera que son groupe détenait « un grand nombre » de prisonniers israéliens, y compris des officiers supérieurs, ajoutant qu’ils seraient utilisés pour négocier la libération des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. .

On estime qu’il y a 5 200 Palestiniens dans les prisons israéliennes, dont 33 femmes et 170 mineurs. En 2011, Israël a obtenu la libération de son soldat Gilad Shalit en libérant plus de 1 000 prisonniers palestiniens.

Raffaello Pantucci, expert en terrorisme au sein du groupe de réflexion RUSI, a déclaré : « Le Hamas a déjà utilisé des otages comme monnaie d’échange. Il est probable qu’ils recommenceront et n’exécuteront pas d’otages.

« Il est possible que les otages soient utilisés comme boucliers humains dans les prochains jours, mais leur rôle principal serait de faire libérer les prisonniers du Hamas. »

Josep Borrell Fontelles, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a déclaré hier soir : « Les nouvelles de civils pris en otages chez eux ou à Gaza sont effroyables.

«C’est contraire au droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement.