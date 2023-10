Guerre en Israël : les scientifiques israéliens peinent à identifier les cadavres

AVERTISSEMENT : CONTENU GRAPHIQUE

Les restes calcinés étaient tellement défigurés qu’au début, ils ne se rendirent pas compte qu’il s’agissait de deux personnes. Mais lorsque les pathologistes ont commencé à examiner doucement, ils ont pu constater que les corps étaient ceux d’un adulte et d’un enfant.

Et ils s’étreignaient fort. C’est ainsi que cela s’est terminé pour eux, coincés dans une pièce alors que les terroristes du Hamas incendiaient leur maison.

Alors que l’horreur de mourir brûlé vif leur venait, l’adulte n’avait plus qu’à tenir dans ses bras cet enfant terrifié.

Et aussi insupportable que cela puisse paraître, il ne s’agit en aucun cas d’un cas isolé ici au Centre national israélien de médecine légale, où les corps des victimes de l’attaque du Hamas sont en cours d’identification.

Les scientifiques chargés de cette sombre tâche m’ont dit qu’il était courant de devoir séparer soigneusement les restes fusionnés de deux personnes sans défense qui, dans leurs derniers instants, avaient découvert que tout ce qu’elles pouvaient faire était de s’embrasser dans la mort. Pas étonnant que plusieurs pathologistes professionnels aient fondu en larmes hier alors qu’ils tentaient de m’expliquer leur travail vital.

Il s’agit de la version réelle de Silent Witness, la série télévisée sur des experts en pathologie rassemblant des indices médico-légaux pour résoudre une affaire.

Sur les 959 corps amenés jusqu’à présent à la base militaire de Shura, ceux qui sont les plus difficiles à identifier sont emmenés au centre médico-légal de Tel-Aviv, où des équipes de scientifiques travaillent 24 heures sur 24 pour découvrir qui ils sont.

Ils sont parfaitement conscients que les familles tourmentées des disparus sont plus que désespérées : il leur suffit de le savoir.

Le travail lui-même ne pourrait guère être plus bouleversant.

Certaines victimes ont été abattues puis incendiées, d’autres attachées avec des câbles métalliques et condamnées à un enfer brûlant.

Hier, il y avait 297 corps si horriblement brutalisés qu’ils étaient méconnaissables.

C’est le travail misérable de ces pathologistes d’essayer de résoudre ce problème. Parfois, ils n’ont besoin que de quelques fragments d’os.

C’est littéralement tout ce qui reste de quelqu’un. Chen Kugel, directeur du centre, m’a montré un tas d’os.

«Il y a plusieurs personnes là-dedans», dit-il. « Juste des parties d’un crâne. Une pommette. C’est tout ce qui reste d’eux. Leurs corps ont disparu.

Il m’a montré des photos d’un homme abattu par derrière. « Vous pouvez voir sur ses marques aux poignets qu’il a été menotté dans le dos. Et puis exécuté.

Et puis est arrivé l’insupportable. Le Dr Kugel a pleuré en décrivant comment ils avaient reçu des restes si défigurés qu’ils ont dû effectuer un scanner pour comprendre qu’il y avait deux corps. Un grand, un petit.

En me montrant le scanner, il a déclaré : « Vous pouvez dire à la forme de leur colonne vertébrale qu’il s’agit d’un adulte et d’un enfant, qu’ils sont assis ensemble et qu’ils se serrent étroitement l’un contre l’autre.

« Dans leurs derniers instants. Ils ont été brûlés vifs comme ça. Incinérés vivants dans leur propre maison, se serrant les uns contre les autres.

Le Dr Kugel, médecin légiste depuis 31 ans, ne cessait de s’arrêter pour respirer profondément mais ne pouvait empêcher ses larmes de couler. « C’est déchirant et difficile à voir, même pour des gens comme moi qui font cela depuis tant d’années », a-t-il déclaré.

Partout où je regardais hier en visitant cette morgue, il y avait une vision de l’enfer. Les vues sont trop pénibles pour être décrites et la puanteur putride de la mort restera avec moi pendant des jours.

De nombreux innocents massacrés ont des blessures par balle dans les mains, alors qu’ils tentaient en vain de se défendre contre les balles. Le Dr Kugel a déclaré : « C’est horrible. C’est tellement gros.

« Et il y a tellement de conteneurs – c’est comme un port d’expédition – et ils sont tous remplis de cadavres. C’est tellement terrible. Il y en a tellement… c’est l’ampleur de la cruauté.

Le travail de son équipe est de tenter d’identifier les victimes afin que leurs familles angoissées puissent être informées au plus vite et d’établir les circonstances de leur mort. Il a déclaré que la suie dans la trachée d’une personne indiquait qu’elle était vivante et respirait de la fumée – périssant à cause du feu plutôt que d’une arme à feu.

« Nous effectuons des tomodensitogrammes, des biopsies, nous vérifions l’ADN et les empreintes digitales – s’il reste des doigts – et tous les indices que nous pouvons trouver », a-t-il déclaré.

«Mais nous sommes désormais confrontés au cas le plus difficile à résoudre. J’ai peur qu’il y ait des personnes que nous ne pourrons jamais identifier. Les gens doivent s’y préparer.

Dans chaque pièce que j’ai visitée, des équipes épuisées faisaient leur possible avec des corps noircis, des fragments d’os et tout ce qu’elles pouvaient trouver. Les victimes vont des plus âgées aux plus jeunes. Dans un couloir, je suis passé devant trois sacs mortuaires qui faisaient un tiers de la taille de ceux des adultes.

Et les bébés décapités ?

Oui, dit le Dr Kugel, c’était vrai.

Au milieu d’horreurs qui défient toute croyance, la semaine dernière a été le théâtre d’un débat extraordinaire sur la question de savoir si les sauvages du Hamas avaient décapité des bébés sans défense ou s’ils les avaient simplement abattus. Les informations faisant état de décapitations ont été furieusement critiquées comme fausses nouvelles par certains sceptiques de premier plan.

Il semble grotesque que nous essayions même de faire la lumière sur la méthode par laquelle un bébé a été décapité. Mais certains refusent de croire que même les fanatiques les plus sadiques du groupe terroriste se seraient abaissés à un tel mal.

Samedi, j’ai parlé à un colonel qui m’a dit qu’il avait non seulement vu un bébé décapité, mais qu’il l’avait tenu dans ses bras alors qu’il récupérait l’enfant sur un site de massacre au kibboutz Beeri.

Hier, le cœur lourd, j’ai demandé au Dr Kugel, peut-être le pathologiste le plus expérimenté d’Israël, s’il avait vu des bébés sans tête. Il a répondu : « Oui. Oui, j’ai vu ça.

Il ne sait pas pourquoi ils n’ont pas de tête et ne peut pas dire s’ils ont été coupés avec un couteau ou arrachés par l’explosion d’une grenade.

Il a déclaré : « Je ne peux pas le dire. Je peux dire que j’ai vu des gens sans tête.

Quoi qu’il en soit, le bilan des scientifiques dont la quête des faits les empêche de détourner les yeux d’une horreur aussi indescriptible n’est que trop évident.

Lors d’une pause bien méritée pour prendre l’air frais à l’extérieur, le Dr Kugel m’a dit : « Nous travaillons là-dedans dans le monde des morts. Mais quand je viens ici, dans le monde des vivants, que je parle avec vous et que le soleil brille, c’est comme normal… sauf que ce n’est pas le cas.

Quelque part dans chaque fragment de partie de corps carbonisé et tordu se trouve un indice médico-légal vital qui pourrait apporter une sorte de conclusion sinistre à une famille prise dans les limbes infernaux de ne pas savoir si l’être cher est mort, kidnappé ou erre perdu et blessé. Le Dr Ricardo Nachman, chef du service médico-légal du centre, a déclaré : « Dans un sac mortuaire, nous avons trouvé trois pieds gauches et un pied droit. Nous savons donc qu’au moins trois personnes sont mortes ensemble.

Ailleurs, ils pourraient trouver une personne – dans plus d’un sac. A l’étage, dans le laboratoire d’ADN, ils scrutent les moindres fragments pour identifier son propriétaire.

La directrice du laboratoire, le Dr Nurit Bublil, m’a dit : « Nous faisons tout ce que nous pouvons. Avec des échantillons fortement brûlés, l’obtention d’un profil génétique peut prendre des jours. Nous savons que les familles attendent. J’espère que nous pourrons ramener chacun à la maison.

« Beaucoup de gens travaillent jour et nuit. Nous voulons obtenir des réponses à leurs familles. Ils veulent assister aux funérailles, mais ils veulent aussi savoir ce qui s’est passé et comment l’être cher est décédé.

« L’enquête prend du temps. Nous avons le professionnalisme pour le faire. Et nous voulons le faire.

Elle a déclaré que les terroristes du Hamas « sont entrés en Israël et ont pris plaisir à massacrer des civils ». C’était un acte inhumain.

Son travail, expliquait-elle, consistait à « travailler et pleurer en même temps ».

Elle n’avait pas tort. Le Dr Bublil me parlait à côté d’un petit matelas imbibé de sang.

Elle l’a ramassé pour me le montrer : « C’est un matelas de lit de bébé. Vous pouvez voir la taille de cette tache de sang, ce qui signifie que ce bébé saignait sur ce lit.

Il n’y avait plus de mots. Elle a continué d’essayer, mais il n’y avait rien d’autre à dire. Étourdie et désolée, le Dr Bublil traversa son laboratoire pour rejoindre sa collègue et fondit en larmes.