Guerre d’Ukraine: Zelenskyy toujours résolu – mais l’Ouest vacille alors que la contre-offensive printanière s’arrête | Nouvelles du monde

La contre-offensive de printemps très attendue de l’Ukraine en est maintenant à sa 10e semaine, avec des preuves limitées d’une percée significative des formidables défenses russes.

Le président Zelensky reste focalisé sur son objectif de libérer tous ukrainien territoire, mais si l’armée ukrainienne ne parvient pas à prendre de l’ampleur dans les semaines à venir, que se passera-t-il ensuite ?

En septembre de l’année dernière, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive surprise dans le nord-est de l’Ukraine et ont libéré 4 600 milles carrés (12 000 km2) de territoire en quelques jours.

Le président Zelenskyy a fait valoir qu’il pouvait répéter cette initiative à plus grande échelle avec le soutien de l’Occident – tout ce dont il avait besoin était les armes pour faire le travail.

L’Occident a répondu en fournissant une longue liste de capacités militaires avancées, y compris des chars de combat, des systèmes de missiles et des munitions.

Lire la suite : Dernière guerre en Ukraine

Cependant, tout cela a pris du temps pour fournir et dispenser la formation requise – temps qui Russie exploités pour construire de vastes systèmes défensifs en couches.

L’Ukraine a lancé son offensive de printemps début juin, mais malgré quelques combats féroces, les fortifications russes semblent encore largement intactes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:14

Ukraine : Comment se passe la contre-offensive ?



Bien que les chiffres des pertes soient toujours difficiles à vérifier, il est évident que cette dernière phase de la bataille s’est avérée très attritionnelle, et l’offensive de l’Ukraine s’attendrait à subir des pertes beaucoup plus élevées, jusqu’à trois fois plus, que son ennemi.

Les munitions et les armes sont consommées à un rythme effréné, et il n’existe aucun moyen simple (pour les deux camps) de reconstituer rapidement les stocks.

Et, malgré les divers communiqués de presse mettant en lumière les attaques de drones sur Moscou, les navires de la flotte de la mer Noire, les décharges de munitions et les petites communautés libérées, il s’agit d’un spectacle parallèle à l’événement principal.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:14

L’Ukraine utilise des drones pour frapper les Russes



En savoir plus:

Un drone frappe un immeuble près du Kremlin à Moscou

L’Ukraine a préparé le terrain pour une nouvelle ère de guerre – et l’IA pourrait la booster

Les mesures de succès pour l’Ukraine ne sont pas les obus tirés, les chars détruits ou les pertes ennemies atteintes – ce sont simplement le prix du conflit, pas l’objectif.

Pour le président Zelenskyy, la mesure du succès est simple : c’est un territoire libéré.

Surtout, si l’Ukraine était capable de repousser les forces russes vers la péninsule de Crimée, Zelenskyy a déclaré que cela pourrait créer une opportunité de négociation.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:28

Crimée : Que s’est-il passé sur le pont ?



Mais, malgré des mois de pertes croissantes, les progrès sont lents – très lents.

Les rapports suggèrent que l’Ukraine a commencé à déployer sa principale réserve pour aider le combat de première ligne – mais cette réserve était destinée à exploiter toute percée pour donner un élan.

Dans les coulisses, les dirigeants occidentaux commencent à revoir les options.

Le chef de cabinet du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenburg, a suggéré dans une récente interview que l’Ukraine pourrait avoir besoin de céder du territoire pour trouver une paix durable.

Image:

Des soldats ukrainiens se reposent lors d’exercices militaires dans la région de Dnipro





Bien qu’il se soit excusé plus tard, ce commentaire reflétait probablement une inquiétude croissante parmi les dirigeants occidentaux qu’en continuant à soutenir l’Ukraine, ils deviennent complices de la perpétuation de ce conflit brutal – mais statique.

La détermination de l’Ukraine à continuer à se battre est compréhensible – c’est, après tout, leur guerre – mais il y a une discussion en cours parmi les dirigeants occidentaux sur l’avenir, et ensuite ?

Le point de vue formel semble être que l’Occident est prêt à soutenir le président Zelensky « quoi qu’il en coûte ».

Mais les stocks d’armes diminuent et il reste des réserves limitées pour continuer à soutenir l’Ukraine, en particulier compte tenu des priorités nationales conflictuelles.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Avec le recul, l’Ukraine n’aurait probablement pas pu obtenir un meilleur niveau de soutien militaire, financier et économique pour cette contre-offensive.

Si cela ne suffit pas, qu’est-ce qui suffira ?

Malgré la démonstration publique de l’OTAN et de l’unité occidentale en faveur de l’Ukraine, dans les coulisses, on s’inquiète de plus en plus de la manière de mettre fin à ce conflit.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:06

Combats acharnés pour un village ukrainien



Si l’armée ukrainienne démontre qu’elle a le potentiel de réaliser l’ambition de Zelenskyy de libérer l’Ukraine occupée, elle galvanisera probablement l’engagement occidental à plus long terme.

Cependant, si l’Ukraine ne parvient pas à prendre de l’ampleur et continue de subir d’énormes pertes, ses alliés pourraient se sentir obligés d’explorer des options.

De telles discussions ne seront pas faciles – seuls les Ukrainiens comprennent les sacrifices, les difficultés et la dévastation que l’invasion russe a causés.

Mais, à quel prix la paix ?