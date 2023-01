Guerre d’Ukraine : Zelenskyy « n’est pas intéressé » à rencontrer « personne » Poutine pour des pourparlers de paix | Nouvelles du monde

Le président ukrainien a déclaré à Sky News qu’il n’était “pas intéressé” à rencontrer Vladimir Poutine pour des pourparlers de paix, affirmant qu’il n’était “personne”.

Dans une interview exclusive avec Kay Burley, Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il “ne comprend pas qui prend les décisions en Russie” et que si Moscou demande la paix, il ment en attaquant l’Ukraine avec des missiles.

M. Zelenskyy a également répondu aux spéculations sur une offensive russe en Ukraine dans les semaines à venir et a rappelé ce qu’il avait ressenti lorsqu’il avait réalisé que l’invasion commençait l’année dernière.

Lorsqu’on lui a demandé si une rencontre avec M. Poutine aiderait à résoudre la guerre, M. Zelenskyy a répondu : “Ce n’est pas intéressant pour moi. Pas intéressant à rencontrer, pas intéressant à parler… Je ne comprends vraiment pas qui prend les décisions en Russie. .”

Le président a déclaré que les gens étaient sa priorité numéro un, ajoutant : “Je ne veux pas me battre sur le territoire russe.

“Je veux juste qu’ils arrêtent la guerre aussi vite que possible et quittent notre pays aussi vite que possible.

“Je peux vous dire avec certitude que s’ils quittent notre territoire, la guerre s’arrêtera. C’est tout.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était trop tard pour des pourparlers, M. Zelenskyy a répondu : “Après une invasion à grande échelle, pour moi [Mr Putin] n’est personne.”

“La Russie perd beaucoup de monde”

Alors que la spéculation sur une montée subite russe, M. Zelenskyy a déclaré que les forces ukrainiennes ont observé la situation dans les régions orientales de Lougansk et Bakhmut à Donetsk.

Le président a déclaré qu’il y avait eu des attaques et des offensives plus puissantes ces derniers jours – et qu’il était crucial pour les forces ukrainiennes d’avoir une force défensive.

Il a ajouté : “Tout dépend de combien nous pouvons les retenir… Dans l’est, ils avancent et perdent beaucoup de gens. C’est juste un nombre extraordinaire. Ils s’en fichent. Je veux dire, ils ne comptez pas leur peuple, c’est un fait.

“Nous comptons leurs gens. Mais nous n’avons pas de chiffres exacts. Il y a beaucoup plus de victimes de leur côté. Mais d’après ce que nous avons déjà vu et compté, il y a des milliers de morts de leur côté, et ils ne font que jeter et les jetant, et les jetant et les jetant. »

La ville de première ligne de Bakhmut, où les mercenaires russes Wagner et les forces ukrainiennes ont été enfermés dans la bataille, a été témoin de mois de combats acharnés.

En savoir plus sur l’Ukraine :

Que sont les avions de combat F-16 et pourraient-ils être envoyés en Ukraine ?

Le patron du groupe Wagner se moque des accusations de complot d’assassinat

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:59

Moment Zelenskyy apprend l’actualité des chars



“Merci pour les chars”

Au cours de l’interview – filmée à l’occasion du 45e anniversaire de M. Zelenskyy -, le président ukrainien a appris que l’Allemagne avait décidé d’envoyer 14 chars Leopard 2 à Kyiv après des semaines d’indécision.

Il a déclaré à Sky News que il était “très reconnaissant” pour les citernes mais prévient que la quantité et le délai de livraison des véhicules sont “critiques”.

Washington a également annoncé hier qu’il enverrait 31 véhicules chars M1 Abrams à Kyiv après la promesse de l’Allemagne.

Les États-Unis avaient auparavant résisté à l’envoi de leurs propres véhicules en Ukraine.

L’Abrams est l’un des chars américains les plus puissants. Le coût total d’un seul Abrams peut varier et peut être supérieur à 10 millions de dollars (8 millions de livres sterling) par char en incluant l’entraînement et le maintien en puissance.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à promettre des chars de combat principaux lorsque Rishi Sunak promis 14 Challenger 2 ce mois-ci.

La série d’annonces des chars de combat modernes pour l’Ukraine marque un coup dur aux forces de M. Poutine.