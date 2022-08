Guerre d’Ukraine: Zelenskyy accueillera le chef de l’ONU et le dirigeant turc

LVIV, Ukraine –

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit accueillir jeudi le chef de l’ONU et le dirigeant turc pour des entretiens sur le récent accord visant à reprendre les exportations de céréales de l’Ukraine, la situation instable dans une centrale nucléaire occupée par la Russie et les efforts pour aider à mettre fin à la crise de près de six mois. guerre.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, est arrivé mercredi à Lviv, près de la frontière ukrainienne avec la Pologne, où il rencontrera Zelenskyy et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré qu’entre autres questions, António Guterres discutera de “ses efforts globaux pour faire ce qu’il peut pour faire baisser la température autant que possible avec les différentes autorités”.

Le mois dernier, la Turquie et l’ONU ont aidé à négocier un accord permettant à l’Ukraine d’exporter 22 millions de tonnes de maïs et d’autres céréales bloquées dans ses ports de la mer Noire depuis l’invasion de la Russie le 24 février. Un mémorandum séparé entre la Russie et l’ONU visait à effacer des barrages routiers aux expéditions de nourriture et d’engrais russes vers les marchés mondiaux.

La guerre et le blocage des exportations ont considérablement exacerbé la crise alimentaire mondiale car l’Ukraine et la Russie sont les principaux fournisseurs.

Les prix des céréales ont culminé après l’invasion de la Russie, et bien que certains soient depuis revenus aux niveaux d’avant-guerre, ils restent nettement plus élevés qu’avant la pandémie de COVID-19.

Les pays en développement ont été particulièrement touchés par les pénuries d’approvisionnement et les prix élevés. Même si les navires quittent maintenant la Russie et l’Ukraine, la crise alimentaire n’est pas terminée.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré aux journalistes cette semaine que le voyage de Guterres en Ukraine lui permettra “de voir de première main les résultats d’une initiative ΓǪ qui est si importante pour des centaines de millions de personnes”.

Dujarric a ajouté qu’il s’attend à ce que “la nécessité d’une solution politique” à la guerre soit évoquée lors des pourparlers de jeudi.

Il a déclaré que les trois dirigeants discuteront également de la situation à la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia dans le sud de l’Ukraine, la plus grande d’Europe, que Moscou et Kyiv se sont mutuellement accusés d’avoir bombardé.

Dans son discours vidéo nocturne mercredi, Zelensky a réaffirmé sa demande pour que l’armée russe quitte la centrale, soulignant que “seuls une transparence et un contrôle absolus de la situation à et autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia pour l’État ukrainien, pour la communauté internationale et car l’AIEA peut garantir un retour progressif à la sûreté nucléaire normale.” L’Agence internationale de l’énergie atomique est une agence des Nations Unies.

La Russie a rejeté la demande.

Le bureau d’Erdogan a confirmé qu’il discuterait de l’accord sur les céréales pendant les pourparlers ainsi que des moyens de mettre fin à la guerre par des moyens diplomatiques.

Plus tôt ce mois-ci, le dirigeant turc a rencontré sur les mêmes questions le président russe Vladimir Poutine.

En mars, la Turquie a accueilli une série de pourparlers entre les négociateurs russes et ukrainiens, qui ont discuté d’un éventuel accord pour mettre fin aux hostilités. Les pourparlers se sont effondrés après la réunion d’Istanbul, les deux parties s’accusant mutuellement.

Erdogan s’est engagé dans un exercice d’équilibre délicat, entretenant de bonnes relations avec la Russie et l’Ukraine. La Turquie a fourni à l’Ukraine des drones, qui ont joué un rôle important dans la dissuasion d’une avancée russe au début du conflit, mais elle s’est abstenue de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie pendant la guerre.

Confrontée à une crise économique majeure avec une inflation officielle proche de 80 %, la Turquie dépend de plus en plus de la Russie pour le commerce et le tourisme. Le gaz russe couvre 45 % des besoins énergétiques turcs et l’agence atomique russe construit la première centrale nucléaire de Turquie.

Lors de leur rencontre à Sotchi ce mois-ci, Poutine et Erdogan ont convenu de renforcer les liens énergétiques, financiers et autres entre leurs pays, faisant craindre à l’Occident qu’Ankara puisse aider Moscou à contourner les sanctions américaines et européennes.