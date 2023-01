Guerre d’Ukraine: Volodymyr Zelenskyy n’est pas d’humeur à faire des compromis malgré les craintes de gains russes alors que le conflit s’éternise | Nouvelles du monde

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié le russe Vladimir Poutine de “personne” et a déclaré qu’il n’était pas intéressé à lui parler.

Les commentaires, dans une interview exclusive avec Kay Burley de Sky Newsrenforcent la position de son gouvernement au sujet des pourparlers de paix – ils ne peuvent avoir lieu tant que M. Poutine reste président.

C’est un sentiment fortement ancré, alimenté par l’indignation et le dégoût face à l’horreur, la douleur et la mort qui russe que les forces ont infligées à l’Ukraine au cours des 11 derniers mois de guerre totale à la demande de leur commandant en chef.

« Chilling » signe que Poutine est devenu « téméraire et émotif »

Cependant, certains diplomates occidentaux se demandent en privé s’il est raisonnable de continuer à maintenir une telle ligne rouge si la pression monte pour que le dialogue mette fin à la guerre et Monsieur Poutine70 ans, reste au pouvoir.

Ils disent qu’il pourrait plutôt être utile que les Ukrainiens lèvent cette condition pour rendre le dialogue plus probable à un moment où Kyiv est dans une position de force relative, après avoir lancé des contre-offensives réussies pour reprendre des territoires dans le nord-est et le sud du pays. , et avec des alliés occidentaux qui soutiennent toujours fortement la guerre avec des armes lourdes, y compris des chars.

L’inquiétude de ces diplomates est que plus la guerre s’éternise, plus grand est le risque que l’équilibre des forces se déplace davantage du côté russe, affaiblissant potentiellement Ukrainela main plus loin.

Mais M. Zelensky45 ans, a clairement indiqué qu’il n’était pas d’humeur à faire des compromis.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait des pourparlers de paix avec la Russie, le président a déclaré: “Jusqu’à présent, il n’y a pas de pourparlers de paix avec la Russie parce que… nous ne savons pas avec qui nous devrions négocier et sur quoi.

« Quel genre de pourparlers de paix ? À l’heure actuelle, ce ne sont que des criminels qui sont venus ici et qui ont tué et violé. C’est ce qu’ils ont fait.

Il a dit n’importe quelle conversation ne pouvait se produire que sous une nouvelle direction et une fois que les forces russes se seront retirées de tout le territoire ukrainien.

“Nous espérons qu’une fois que la Russie aura ramené ses troupes sur son territoire, elle admettra ses grosses erreurs et qu’il y aura un nouveau gouvernement dans la Fédération de Russie”, a déclaré le président.

“Nous sommes voisins. Ce n’est qu’alors que nous réglerons cette situation. Alors, probablement, des pourparlers seront possibles.”

Et s’il était seul dans une pièce avec M. Poutine ? Que dirait M. Zelenskyy ?

Sa réponse, donnée en anglais, était sans hésitation : “Ce n’est pas intéressant pour moi. Pas intéressant de rencontrer, pas intéressant de parler… Qui est-il maintenant ? Après une invasion à grande échelle, pour moi, il n’est personne, personne. Aucune décision avec lui, pas intéressant.”

Les mots semblaient avoir touché une corde sensible au Kremlin.

Répondant à une question sur les propos de M. Zelenskyy, Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, a eu recours aux insultes.

Le président ukrainien “a depuis longtemps cessé d’être un adversaire possible de Poutine”, a-t-il déclaré.

Avec la perspective de tout type de règlement négocié des combats apparemment aussi éloignés que jamais, cela signifie que la guerre en Ukraine fera rage et deviendra probablement plus sanglante alors que les deux parties cherchent à lancer de nouvelles offensives pour sortir de ce qui est devenu une impasse hivernale. .