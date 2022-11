Guerre d’Ukraine : Volodymyr Zelenskyy critique le maire de Kyiv Vitali Klitschko en un rare signe de mécontentement | Nouvelles du monde

Volodymyr Zelenskyy a critiqué le maire de Kyiv pour la fourniture d’abris d’urgence, en signe de mécontentement rarement vu entre les dirigeants ukrainiens depuis le début de l’invasion russe.

Le président a indiqué que Vitali Klitschkola légende de la boxe devenue politicienne, n’avait pas fait assez pour aider les habitants de la capitale à faire face aux frappes les plus dévastatrices de Moscou pendant la guerre.

L’avertissement de Poutine aux mères russes – mises à jour en direct sur la guerre

La plupart des régions à travers Ukraine ont été touchés par des coupures de courant cette semaine, et alors que les six millions de personnes actuellement touchées sont en baisse par rapport au pic de 12 millions il y a quelques jours, M. Zelensky a déclaré que “les plus gros problèmes” étaient à Kyiv.

“Malheureusement, les autorités locales n’ont pas bien performé dans toutes les villes”, a-t-il déclaré dans son discours vidéo nocturne.

“En particulier, il y a beaucoup de plaintes à Kyiv. Pour le moins qu’on puisse dire, plus de travail est nécessaire.”

M. Zelenskyy a déclaré que de nombreux habitants de la ville étaient sans électricité “depuis 20, voire 30 heures”, et a appelé à “plus de soutien” et à “un travail de qualité” de la part du bureau du maire.

Image:

Des gens marchent dans un parc pendant une panne d’électricité à Kyiv. Photo : AP



Les “centres d’invincibilité” de l’Ukraine

À la suite de Russiedes bombardements aériens de son voisin sur les infrastructures énergétiques de son voisin, une tentative apparemment cynique d’infliger un maximum de dégâts à l’approche de l’hiver, l’Ukraine a mis en place des “centres d’invincibilité”.

Ce sont des abris d’urgence où les gens peuvent accéder au chauffage, à l’eau, à Internet et au service de téléphonie mobile.

Plus de 4 000 ont été mis en place jusqu’à présent, mais – selon M. Zelenskyy – pas assez à Kyiv.

Monsieur Klitschko, un visage clé de la résistance ukrainienne puisque Vladimir Poutineinvasion à grande échelle a commencé en février, n’a pas répondu aux critiques de son président.

Pendant ce temps, l’opérateur du réseau électrique national Ukrenergo a déclaré que ses ingénieurs “travaillaient 24 heures sur 24” pour rétablir l’approvisionnement en énergie, mais 30% sont toujours en panne malgré la reconnexion des quatre centrales nucléaires ukrainiennes.

Trois se trouvent sur le territoire sous contrôle ukrainien et un à Zaporizhzhia sous contrôle russe. Ils étaient tous de retour en ligne vendredi soir après que des attaques les aient forcés à fermer pour la première fois en 40 ans.

Image:

Lviv a également été touchée par des coupures de courant



Poutine ne montre aucun signe de recul

Le Kremlin a affirmé que les attaques contre les infrastructures de base de l’Ukraine étaient militairement légitimes, tout comme il a tenté de justifier les actions de ses forces tout au long de la guerre.

Lors d’une réunion avec les mères de militaires russes vendrediM. Poutine a de nouveau défendu l’invasion.

“La Russie, c’est avant tout un peuple, sa culture, ses traditions, son histoire, qui se transmet de génération en génération et s’absorbe dans le lait maternel”, a-t-il déclaré.

“La principale garantie de notre succès est notre unité.”

Pendant que M. Poutine prenait le thé, son homologue ukrainien s’est rendu dans la ville de Vyshhorodm, légèrement au nord de Kyiv, pour constater les dégâts causés aux bâtiments et à l’un des nouveaux centres d’urgence.

Auparavant, le président rencontré le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverlyqui a promis un soutien britannique continu et a condamné les “attaques brutales” de la Russie.

1:10

Poutine révèle qu’il appelle des soldats en Ukraine



Il précède l’Ukraine marquant le 90e anniversaire de la famine de l’Holodomor, que le pays reconnaît comme un génocide contre son peuple par le dirigeant soviétique Joseph Staline.

Les historiens se demandent si la famine, qui a tué des millions d’Ukrainiens, était une tentative délibérément orchestrée d’éradiquer un mouvement indépendantiste ou une politique de nationalisation bâclée.

Il a vu Staline ordonner à la police de saisir les céréales, le bétail et les semences des fermes ukrainiennes.

M. Cleverly a profité de sa visite à Kyiv pour accuser M. Poutine d’une tentative similaire d’affamer le peuple ukrainien.