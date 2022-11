Guerre d’Ukraine : « Vivre dans un cauchemar » – Les familles de Kyiv sans eau ni électricité souffrent « pire que la Seconde Guerre mondiale » | Nouvelles du monde

Dans le scintillement des bougies, une grand-mère de 91 ans dit avoir peur à la tombée de la nuit, plongeant une fois de plus son immeuble à Kyiv dans l’obscurité.

Anna Abrosimova est tombée lors d’une panne de courant cette semaine, se blessant aux jambes. Elle est trop fragile pour déménager dans un endroit plus sûr.

“Je vis dans un cauchemar”, a-t-elle dit, debout dans le couloir de son appartement propre et bien rangé au premier étage.

Un missile russe frappe contre UkraineL’approvisionnement en eau et en électricité de Vladimir Poutine a transformé les maisons des gens, comme la sienne, en une nouvelle ligne de front alors que Vladimir Poutine tente d’écraser leur volonté de résistance.

Mais Anna, qui vit avec sa petite-fille adulte, a déclaré qu’elle était déterminée à survivre.

Elle a entreposé des bouteilles d’eau dans son couloir et enveloppé des pots de soupe dans des couvertures pour les garder au chaud.

Les coupures de courant se sont multipliées ces dernières semaines



Debout à côté d’une décoration murale qui dit en anglais “Love – Happy – Joy”, elle a déclaré : “Je veux vivre de toute urgence pour voir la victoire et voir comment tout est fini.

“Mais cela fait presque un an que ce bandit [Putin] a commencé une guerre contre nous. N’a-t-il pas honte ?”

Elle a dit que son mari de 59 ans, décédé il y a plus de dix ans, était russe.

“Nous [Ukraine and Russia] l’habitude d’être ensemble [in the Soviet Union]… Poutine est arrivé au pouvoir et que fait-il maintenant ? Il veut l’Ukraine. Nous ne le permettrons pas. Si j’étais plus jeune, j’irais me battre.”

L’Ukraine de nuit depuis la NASA. Photo : NASA WORLDVIEW/Reuters



“Pire qu’Hitler”

Anna a déclaré que les souffrances déclenchées par l’invasion russe étaient encore plus dures que les horreurs endurées par son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’elle était enfant.

“Ils sont pires qu’Hitler. Hitler – que Dieu me pardonne de dire cela – était un étranger mais ils [the Russians] sont comme les nôtres », a-t-elle déclaré.

“Pendant la Seconde Guerre mondiale, c’était dur, mon père a été tué, il ne reste que moi, mon jeune frère et ma mère. C’était dur, mais pas comme maintenant. J’ai les nerfs en lambeaux.”

Anna a déclaré qu’il y avait eu des coupures de courant à des moments précis à la suite de la guerre à grande échelle menée par la Russie le 24 février, mais ces dernières semaines, la situation est devenue bien pire et imprévisible.

Sa petite-fille travaille le jour. S’il n’y a pas d’électricité, elle ne peut pas rentrer chez elle.

Les forces russes ont détruit les infrastructures énergétiques et hydrauliques par vagues de frappes délibérées dans une tactique qui semble conçue pour tenter d’écraser la volonté de résistance de l’Ukraine à l’approche de l’hiver.

“Bien sûr, je suis inquiète. J’aimerais avoir l’électricité”, a déclaré Anna. “C’est dur mais je ne veux pas mourir. Je souhaite attendre la paix.”

Myroslava Babchenko, 32 ans et ses enfants



Mère recourt à la fonte des neiges pour l’eau

Dans un autre appartement à proximité, une jeune mère et ses deux enfants, Viktor, cinq ans et Anna, deux ans, doivent également s’adapter à cette nouvelle réalité plus dure des coupures d’électricité et d’eau en plus de la menace des missiles. grèves.

Eux aussi n’avaient ni électricité ni eau courante mercredi et jeudi, mais les services sont revenus dans leur bloc vendredi.

“Quand on n’a pas d’électricité, on a l’impression de pouvoir s’adapter”, explique Myroslava Babchenko, 32 ans, assise dans la chambre de ses enfants, qui se double d’une salle de jeux.

“Mais quand l’eau a disparu et qu’on a perdu toutes les commodités, c’est devenu très inconfortable. De plus, quand on a des petits enfants, on a constamment envie de se laver les mains et d’être propre, c’est très dur.”

La destruction à Kyiv



Elle a eu recours cette semaine à la fonte d’une partie de la première neige de l’année pour créer au moins de l’eau adaptée au lavage.

Myroslava a déclaré qu’elle voulait rester avec sa famille à Kyiv, mais si les conditions s’aggravent, elle déménagera dans une maison de vacances en dehors de la capitale qu’elle possède.

L’eau stockée dans l’appartement de Kyiv



“Mon frère est en première ligne. Il dit que nous ne devrions pas être tristes et que nous devons profiter de la vie, car ils sont là pour que nous soyons heureux”, a-t-elle déclaré en regardant sa fille trottiner, battant un rouge en forme de cœur. ballon.

“Je ne me considère pas comme un soldat mais… Nous avons une phrase en Ukraine : ‘Quel est votre pouvoir ? Je suis Ukrainien…’ et j’en suis fier.”