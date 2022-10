Guerre d’Ukraine : Ventres vides et méfiance – Une ville libérée qui livre enfin ses secrets | Nouvelles du monde

La faim est vive chez Lyman mais l’instinct de survie, encore plus aigu.

Il a été exceptionnellement affiné chez les résidents de Lyman qui sont restés pendant des mois de combats, de bombardements et d’occupation russe. Et il y en a un nombre étonnamment élevé.

Nous voyons des foules à la périphérie de la ville, se rassembler autour d’un petit entrepôt où se trouve une rare distribution de fournitures d’urgence.

Maintenant que les bruits terrifiants de la bataille sont plus éloignés, beaucoup émergent pour la première fois depuis le retrait rapide des troupes russes il y a environ une semaine.

Mais la vie après la libération de cette ville du Donbass reste un test d’endurance extraordinairement difficile. Il y a peu de nourriture, pas d’électricité, pas d’eau courante et pas de communications. Ils ont été coupés de tout alors que la guerre faisait rage autour d’eux, se rapprochant de plus en plus jusqu’à ce qu’elle installe enfin un camp dans leur ville.

Ils ont seulement réalisé que les combats avaient continué et que le contrôle de la ville avait changé de mains lorsque le grondement hurlant de la guerre s’est estompé.

Ainsi, le bouche-à-oreille sur le pain donné conduit immédiatement à de longues files d’attente et il y a un désespoir à peine contenu dans la foule alors qu’ils essaient chacun de sécuriser l’une des boîtes d’aide distribuées.

Estomacs vides et méfiance

“J’ai attendu des heures”, se plaint une femme âgée.

“Mes jambes sont très fatiguées. Comment pensez-vous que c’est? Je cuisine sur un feu depuis des mois maintenant. Pensez-vous que c’est une bonne vie?”

Lorsqu’une autre retraitée utilisant deux béquilles est appelée devant elle dans la file d’attente, elle crie à nouveau amèrement.

“Tu n’étais pas comme ça avant,” dit-elle d’un ton accusateur au vieil homme, regardant ses béquilles avec méfiance et observant sa boiterie avec dédain et doute. Les estomacs vides et la pure lassitude de la guerre ont anéanti tout sauf certaines des impulsions les plus élémentaires chez certains.

Une dispute bruyante et colérique éclate entre une jeune mère de quatre enfants et la femme âgée. C’est fini de savoir qui a le plus besoin de fournitures d’urgence.

Mais Olga a amené son jeune fils avec elle, et elle n’est pas sur le point de perdre ce combat.

“Les gens sont devenus très agressifs”, dit-elle.

“Je pensais que la guerre nous rassemblerait tous. Mais non, la guerre a fait le contraire. Les gens prennent juste soin d’eux-mêmes et ne s’entraident pas. Chacun est seul.”

Au final, les deux femmes font partie des bénéficiaires de l’aide. Une sorte d’harmonie précaire est rétablie… pour l’instant.

Une ville qui livre enfin ses secrets

La dérive des combats alors que les Ukrainiens avancent dans le Donbass signifie que les forêts, la ville de Lyman et les régions environnantes livrent enfin leurs secrets.

Le chef de la police nationale Ihor Klymenko, qui se trouve à Lyman, a déclaré avoir fait appel à des experts, dont une équipe des Nations Unies, après que la police ait été dirigée vers deux fosses communes possibles avec ce qui semblait être plusieurs centaines de personnes enterrées ensemble, y compris des bébés et des enfants plus âgés.

“Nous avons d’abord interrogé tous les civils qui sont restés à Lyman pendant l’occupation et nous avons découvert qu’il y avait eu des enterrements”, dit-il.

“Nous avons vérifié les sites et ensuite commencé à fouiller. Et lors de l’exhumation de certains corps, nous avons appelé les spécialistes – enquêteurs, médecins légistes et procureurs – et après cela, l’exhumation complète a commencé. Ce n’est qu’après qu’ils ont été examinés que nous pouvons répondre aux questions comment ils sont morts, quand ils sont morts et s’il s’agit de civils ou de militaires qui se trouvent dans les fosses communes.”

Nous voyons de grandes tentes et des équipes d’enquêteurs – certains en tenue de protection contre les matières dangereuses – passer au crible les tombes pour tenter de déterminer les faits, mais la police nous demande de ne pas filmer la zone ou leur travail tant qu’ils n’auront pas pu établir quelques faits.

Et de nombreux cadavres russes sont encore découverts à la suite de l’avancée ukrainienne. Ceux que nous repérons dans les bois autour de Lyman et des villes voisines également maintenant libérées par les troupes ukrainiennes sont déjà mal mangés par les mouches des forêts et les rats. Mais ils reposent là, pour la plupart intacts.

Cadavres piégés

Certains ont été trouvés avec des pièges sous eux afin que les équipes de déminage se concentrent d’abord sur les routes et les bas-côtés. Le petit groupe de déminage avec lequel nous sommes nous dit qu’il trouve une centaine de mines par jour – y compris des bombes à fragmentation internationalement interdites déguisées en feuilles afin de passer inaperçues et de causer un maximum de dégâts.

Le chef de ce groupe anti-mines est Anatolyy Krasnopyorov et il dit : “Nous en trouvons beaucoup à Donetsk – en particulier les ‘feuilles’. Elles sont interdites par la Convention de Genève mais ils (les Russes) jettent toujours tout autour.”

Il poursuit : “Il y a aussi beaucoup de mines antipersonnel différentes qui sont également interdites par la Convention de Genève. On les appelle les veuves noires et elles peuvent exploser la moitié de votre jambe.”

Alex Crawford rapporte d’un Lyman nouvellement repris et de la ligne de front de l’Est ukrainien avec le caméraman Jake Britton et les producteurs Chris Cunningham et Artem Lysak