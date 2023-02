Guerre d’Ukraine : Une mission accomplie pour Zelenskyy car il ne fait aucun doute que son pays recevra des avions de guerre | Nouvelles du monde

Volodymyr Zelenskyy peut rentrer chez lui confiant d’avoir accompli sa mission.

Le président ukrainien est venu dire merci à nations européennes pour leur soutien mais dire qu’il en faut encore plus.

Zelensky était là surtout pour adoucir l’opinion sur la prochaine grande étape que les gouvernements européens sont sur le point de franchir.

Image:

Rishi Sunak et Volodymyr Zelenskyy dans une installation militaire du Dorset



Il semble peu douteux que Ukraine recevra éventuellement des avions de guerre d’une certaine description.

Mais c’est un pas énorme et il a besoin d’autant de soutien que possible pour l’idée.

Le soutien de l’Occident à l’Ukraine a évolué en donnant juste assez pour continuer la guerre, en espérant que Vladimir Poutine serait persuadé d’abandonner à cause des sanctions et des défaites.

Sa décision de doubler à la place et de mobiliser plus d’hommes et une économie de guerre signifie que l’Occident pense qu’il doit maintenant donner à l’Ukraine tout ce dont elle a besoin pour gagner.

Comme l’a dit l’ancien officier du renseignement militaire britannique Philip Ingram à Sky News : “Lorsque la décision a été prise d’envoyer des chars de combat principaux, c’était le changement radical et après l’avoir fait, je pense que politiquement, ce sont les pays alliés qui disent que nous revenons au point jusqu’à ce que vous vaincre et repousser les Russes hors des frontières géographiques de l’Ukraine.”

Et la planification de l’envoi de jets est presque certainement déjà en cours. Mais le public n’a peut-être pas vraiment envie d’envoyer les armes aéroportées les plus sophistiquées de l’Occident. La tâche de Zelenskyy consistait à déplacer le cadran davantage en faveur d’un geste aussi audacieux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





24:14

Zelensky à Westminster Hall



Comme cela est devenu abondamment clair, il est un formidable communicateur. Son message est que la guerre de l’Ukraine est la guerre de tous. Il l’adapte à chaque public.

Dans la majesté de Westminster Hall, il se tenait baigné de soleil et y prononça l’un des discours les plus mémorables jamais prononcés. Il a parlé de Churchill et des valeurs que la Grande-Bretagne partage avec son pays – l’amour de la liberté et de la démocratie.

Mais l’ancien comédien devenu président combine l’art oratoire avec charme et humour, et jamais plus que dans ses commentaires de clôture destinés à vaincre toute dernière résistance à l’armement de l’Ukraine avec des avions de guerre.

Il avait déjà remis au président de la Chambre des communes le casque de vol de l’un des meilleurs pilotes ukrainiens, disant qu’il était inscrit avec le message : “Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger”.

Image:

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, tient le casque de l’un des meilleurs pilotes ukrainiens



“En quittant le parlement britannique il y a deux ans, je vous ai remercié pour le délicieux thé anglais”, a-t-il déclaré à la foule de parlementaires dans le clou du discours. Ils éclatèrent de rire.

“Et je quitterai le parlement aujourd’hui en vous remerciant tous d’avance pour les puissants avions anglais.” Dans les applaudissements qui suivirent, ils parurent plus que convaincus.

La Grande-Bretagne a peut-être peu d’avions polyvalents dont l’Ukraine a besoin, mais cela pourrait contribuer à persuader les autres d’envoyer les leurs, en particulier l’Amérique dont le président, Joe Biden, l’a pour l’instant exclu.

Le discours a également mis la musique d’ambiance avant les réunions avec les dirigeants européens qui, dit-il, lui assurent déjà qu’ils enverront des avions.

Alors que Zelenskyy terminait son voyage, la Russie a publié des photos de hauts fonctionnaires montrés autour d’une usine de chars. Le message – vous envoyez des chars, mais nous pouvons en fabriquer bien d’autres.

L’Ukraine est jonchée des carcasses de plus de 1 500 chars russes, dont beaucoup ont vu leurs tourelles éclatées par des missiles antichars NLAW fournis par les Britanniques.

Ils ne seront pas à la hauteur des chars fournis par l’Occident qui peuvent opérer la nuit et à une distance dont les commandants russes ne peuvent que rêver. Ils se rendent en Ukraine notamment en raison des extraordinaires pouvoirs de communication et de persuasion de son président.

Et sa tournée surprise à travers l’Europe signifie qu’il est plus que probable qu’ils seront désormais soutenus dans les airs par des avions de combat modernes fournis par l’Occident à un moment donné plus tard cette année.