Guerre d’Ukraine : une frappe russe sur un appartement fait 37 morts

Kyiv, Ukraine –

Le nombre de morts d’une frappe de missiles russes le week-end sur un immeuble d’appartements dans la ville de Dnipro, dans le sud-est de l’Ukraine, est passé à 37, ont annoncé lundi les autorités, alors que des analystes occidentaux identifiaient des signes indiquant que le Kremlin se préparait à une guerre prolongée en Ukraine après près de 11 mois. de combats.

Les victimes de la frappe de samedi sur la tour résidentielle à plusieurs étages comprenaient deux enfants, a rapporté la police nationale ukrainienne, et 15 enfants figurent parmi les 75 blessés. L’opération de sauvetage et de recherche était en cours, avec 39 personnes, dont six enfants, extraites des ruines jusqu’à présent, a indiqué la police dans un communiqué.

Environ 1 700 personnes vivaient dans l’immeuble. Les habitants ont déclaré qu’il n’y avait pas d’installations militaires sur le site. Le nombre de morts rapporté en a fait l’attaque la plus meurtrière contre des civils depuis avant l’été, selon le projet Associated Press-Frontline War Crimes Watch.

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a qualifié la grève, et d’autres similaires, d'”agression inhumaine” parce qu’elle visait directement des civils. “Il n’y aura pas d’impunité pour ces crimes”, a-t-il déclaré dimanche dans un tweet.

Interrogé sur la frappe lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’armée russe ne visait pas les bâtiments résidentiels et a suggéré que le bâtiment Dnipro avait été touché à la suite des actions de défense aérienne ukrainiennes. L’armée ukrainienne a déclaré dimanche qu’elle n’avait pas les moyens d’intercepter le type de missile russe utilisé lors de la frappe de samedi.

La frappe sur le bâtiment s’est produite au milieu d’un barrage plus large de missiles de croisière russes à travers l’Ukraine.

De violents combats ont continué de faire rage dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, où des analystes militaires ont déclaré que les deux parties subiraient probablement de lourdes pertes. Aucune vérification indépendante de l’évolution n’a été possible.

Donetsk et la province voisine de Louhansk constituent le Donbass, une vaste région industrielle bordant la Russie que le président russe Vladimir Poutine a identifiée comme une priorité dès le début de la guerre. Les séparatistes soutenus par Moscou y combattent les forces de Kyiv depuis 2014.

Les forces aériennes russes et biélorusses ont commencé lundi un exercice conjoint en Biélorussie, qui borde l’Ukraine et a servi de base pour l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février. Les exercices devraient se poursuivre jusqu’au 1er février, a déclaré le ministère biélorusse de la Défense. La Russie a envoyé ses avions de combat en Biélorussie pour les exercices.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion de Washington, a signalé des signes indiquant que le Kremlin prenait des mesures pour transformer son invasion de l’Ukraine en “une guerre conventionnelle majeure” après des mois de revers militaires embarrassants.

Ce que Moscou appelle “une opération militaire spéciale” visant à capturer la capitale ukrainienne, Kyiv, en quelques semaines et à y installer un régime favorable au Kremlin, les forces russes se sont finalement retirées des environs de Kyiv, a déclaré le groupe de réflexion. Puis vint une contre-offensive ukrainienne réussie ces derniers mois avant que le début de l’hiver ne ralentisse les avancées militaires.

“Le Kremlin se prépare probablement à mener une action stratégique décisive dans les six prochains mois destinée à reprendre l’initiative et à mettre fin à la série actuelle de succès opérationnels de l’Ukraine”, a déclaré dimanche l’Institut pour l’étude de la guerre dans un rapport.

Il a noté des informations indiquant que le commandement militaire russe était en “sérieux préparatifs” pour un effort de mobilisation élargi, conservant le personnel mobilisé pour une utilisation future, tout en cherchant à stimuler la production industrielle militaire et à remanier sa structure de commandement.

Cela signifie que les alliés occidentaux de l’Ukraine “devront continuer à soutenir l’Ukraine à long terme”, a déclaré le groupe de réflexion.

Les pays membres de l’OTAN ont cherché ces derniers jours à rassurer l’Ukraine sur le maintien du cap. Le Royaume-Uni a promis des chars et le nouvel entraînement au combat élargi de l’armée américaine des forces ukrainiennes a commencé dimanche en Allemagne.

Autres développements lundi :