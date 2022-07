Guerre d’Ukraine : une fillette de quatre ans tuée lors d’une frappe de missile russe est enterrée – sa mère inconsciente toujours à l’hôpital | Nouvelles du monde

La famille désemparée d’un enfant de quatre ans tué lors d’une frappe de missile en Ukraine a assisté à ses funérailles – tandis que sa mère inconsciente est restée en soins intensifs.

Liza Dmytrieva est décédée dans Bombardement russe de la ville centrale de Vinnytsia jeudi. L’explosion a laissé sa mère, Iryna, dans un “état grave” dans une unité de soins intensifs.

La famille ne lui a pas dit que Liza était enterrée dimanche, craignant que cela n’affecte son état.

Le couple se dirigeait vers un orthophoniste qui traitait Liza, qui souffrait du syndrome de Down, quand ils ont été pris dans l’explosion.

Au moins 24 autres personnes ont été tuées, dont deux garçons âgés de sept et huit ans, et plus de 200 ont été blessées.

Dimanche, dans la cathédrale de la Transfiguration du XVIIIe siècle de Vinnytsia, la petite fille a été inhumée portant une couronne de fleurs blanches.

“Regarde, ma fleur ! Regarde combien de personnes sont venues vers toi”, a murmuré sa grand-mère, Larysa Dmytryshyna, en caressant la fille alors qu’elle était allongée dans un cercueil ouvert avec des fleurs et des ours en peluche à côté d’elle.

Le père de Liza, Artem Dmytriev, pleurait en silence.

Image:

Une femme porte un portrait de Liza lors des funérailles. Photo : AP



Selon l’Associated Press, le prêtre orthodoxe Vitalii Holoskevych a également pleuré.

Il dit d’une voix tremblante : « Parce que chaque enterrement est un chagrin pour chacun de nous. Nous perdons nos frères et sœurs.

”Nous savons que le mal ne peut pas gagner.”

Lorsque la guerre a commencé, la famille a fui Kyiv, la capitale, pour Vinnytsia dans le sud-ouest, qui jusqu’à jeudi était considérée comme relativement sûre.

La Russie s’était concentrée sur la région orientale du Donbass, mais a commencé à pilonner d’autres sites dans le but d’arracher le territoire à Ukraine et écraser le moral de ses dirigeants, civils et troupes alors que la guerre approche des cinq mois.

Les frappes de missiles de croisière sur Vinnytsia ont été lancées par un sous-marin russe et ont été les derniers incidents à prendre des vies civiles et à attiser l’indignation internationale depuis le président Vladimir Poutine lance l’invasion le 24 février.

Peu de temps avant le début des explosions, la famille avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant Liza s’efforçant d’atteindre le guidon pour pousser son propre landau, marchant joyeusement dans la ville, vêtue d’une veste en jean et d’un pantalon blanc.

Image:

Photo : Service d’urgence de l’État ukrainien



Après l’attaque du missile russe, les services d’urgence ukrainiens ont partagé des photos montrant son corps sans vie sur le sol à côté de son landau taché de sang.

Les vidéos et les photos sont devenues virales, les dernières images de la guerre brutale en Ukraine ont horrifié le monde.