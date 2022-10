Guerre d’Ukraine : une explosion endommage un pont vers la Crimée

Kyiv, Ukraine –

Une explosion samedi a provoqué l’effondrement partiel d’un pont reliant la péninsule de Crimée à la Russie, endommageant une importante artère d’approvisionnement pour l’effort de guerre défaillant du Kremlin dans le sud de l’Ukraine et frappant un symbole indubitable de la puissance russe dans la région.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’explosion, qui a fait trois morts. Le président du parlement régional de Crimée, soutenu par la Russie, a accusé l’Ukraine, mais Moscou n’a pas blâmé. Les responsables ukrainiens ont menacé à plusieurs reprises de frapper le pont et certains ont salué la destruction samedi, mais Kyiv n’a pas revendiqué la responsabilité.

L’explosion, causée par un camion piégé par les autorités russes, a risqué une forte escalade dans la guerre de huit mois en Russie, certains législateurs russes appelant le président Vladimir Poutine à déclarer une “opération antiterroriste” en représailles, supprimant le terme “opération militaire spéciale”. ” qui avait minimisé la portée des combats pour les Russes ordinaires.

Le Kremlin pourrait utiliser une telle décision pour élargir le pouvoir des agences de sécurité, interdire les rassemblements, renforcer la censure, introduire des restrictions sur les voyages et étendre une mobilisation militaire partielle que Poutine a ordonnée le mois dernier.

Quelques heures après l’explosion, le ministère russe de la Défense a annoncé que le chef de l’armée de l’air, le général Sergei Surovikin, commanderait désormais toutes les troupes russes en Ukraine. Surovikin, qui au cours de l’été a été chargé des troupes dans le sud de l’Ukraine, avait dirigé les forces russes en Syrie et a été accusé d’avoir supervisé un bombardement brutal qui a détruit une grande partie d’Alep.

Moscou, cependant, continue de subir des pertes sur le champ de bataille.

Samedi, un responsable soutenu par le Kremlin dans la région ukrainienne de Kherson a annoncé une évacuation partielle des civils de la province méridionale, l’une des quatre annexées illégalement par Moscou la semaine dernière. Kirill Stremousov a déclaré à l’agence publique russe RIA Novosti que les jeunes enfants, leurs parents et les personnes âgées pourraient être transférés dans deux régions du sud de la Russie parce que Kherson se “prépare pour une période difficile”.

Le pont de Kertch, long de 19 kilomètres, sur un détroit qui relie la mer Noire et la mer d’Azov, est un symbole tangible des revendications de Moscou sur la Crimée et un lien essentiel avec la péninsule, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014. Le pont de 3,6 milliards de dollars , la plus longue d’Europe, est vitale pour soutenir les opérations militaires russes dans le sud de l’Ukraine. Poutine lui-même a présidé l’ouverture du pont en 2018.

L’attaque contre lui “aura un nouvel effort de sape sur le moral de la Russie, (et) donnera un coup de pouce supplémentaire à celui de l’Ukraine”, a déclaré James Nixey de Chatham House, un groupe de réflexion à Londres. “En théorie, les Russes peuvent le reconstruire, mais ils ne peuvent pas le défendre en perdant une guerre.”

Le Comité national antiterroriste russe a déclaré qu’un camion piégé avait provoqué l’incendie de sept wagons transportant du carburant, entraînant “l’effondrement partiel de deux sections du pont”. Un homme et une femme à bord d’un véhicule sur le pont ont été tués, a indiqué la commission d’enquête russe. Il n’a pas précisé qui était la troisième victime.

Tous les véhicules traversant le pont sont censés subir des contrôles de pointe pour les explosifs. Le camion qui a explosé appartenait à un habitant de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Les autorités russes ont déclaré que le domicile de l’homme avait été perquisitionné et que des experts examinaient l’itinéraire du camion.

La circulation ferroviaire et automobile sur le pont a été temporairement suspendue. Le trafic automobile a repris samedi après-midi sur l’une des deux liaisons restées intactes depuis l’explosion, le flux alternant dans chaque direction, a écrit le chef régional de Crimée soutenu par la Russie, Sergey Aksyonov, sur Telegram.

Le trafic ferroviaire reprenait lentement. Deux trains de voyageurs sont partis des villes de Crimée de Sébastopol et Simferopol et se sont dirigés vers le pont samedi soir. Les liaisons par ferry de passagers entre la Crimée et la partie continentale de la Russie ont été relancées dimanche.

Alors que la Russie s’est emparée de zones au nord de la Crimée au début de son invasion de l’Ukraine et y a construit un corridor terrestre le long de la mer d’Azov, l’Ukraine lance une contre-offensive pour récupérer ce territoire.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses troupes dans le sud recevaient les approvisionnements nécessaires par ce couloir et par voie maritime. Le ministère russe de l’Énergie a déclaré que la Crimée avait suffisamment de carburant pour 15 jours.

Les blogueurs de guerre russes ont répondu à l’attaque du pont avec fureur, exhortant Moscou à riposter en frappant les infrastructures civiles ukrainiennes. Poutine a ordonné la création d’un panel gouvernemental pour faire face à l’urgence.

Gennady Zyuganov, chef du Parti communiste russe, a déclaré que “l’attaque terroriste” devrait servir de signal d’alarme. “L’opération spéciale doit être transformée en opération antiterroriste”, a-t-il déclaré.

Leonid Slutsky, chef de la commission des affaires étrangères de la chambre basse du parlement russe, a déclaré que “les conséquences seront imminentes” si l’Ukraine était responsable. Et Sergei Mironov, chef de la faction Just Russia, a déclaré que la Russie devrait réagir en attaquant les principales infrastructures ukrainiennes, notamment les centrales électriques, les ponts et les voies ferrées.

De telles déclarations peuvent annoncer une décision de Poutine de déclarer une opération antiterroriste.

Le leader parlementaire du parti du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est abstenu de prétendre que Kyiv était responsable, mais a jeté l’explosion du pont à la suite de la prise de contrôle de la Crimée par Moscou.

“La construction illégale russe commence à s’effondrer et à prendre feu. La raison est simple : si vous construisez quelque chose d’explosif, tôt ou tard, il explosera”, a déclaré David Arakhamia du parti Serviteur du peuple.

Le service postal ukrainien a annoncé qu’il émettrait des timbres commémorant l’explosion, comme il l’a fait après le naufrage du Moskva, un croiseur phare russe, par une frappe ukrainienne.

Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, Oleksiy Danilov, a tweeté une vidéo avec le pont de Kertch en feu et Marilyn Monroe chantant sa chanson “Happy Birthday Mr. President”. Poutine a eu 70 ans vendredi.

A Moscou, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que “la réaction du régime de Kyiv à la destruction des infrastructures civiles montre sa nature terroriste”.

Les autorités locales de Crimée ont fait des déclarations contradictoires sur ce que le pont endommagé signifierait pour les habitants. La péninsule est une destination populaire pour les touristes russes et abrite une base navale russe. Une association touristique russe a estimé que 50 000 touristes étaient en vacances en Crimée samedi.

Ailleurs, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré que la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia avait perdu sa dernière source d’énergie externe à la suite de nouveaux bombardements et qu’elle s’appuyait désormais sur des générateurs diesel de secours.

Les autorités ukrainiennes commençaient tout juste à passer au crible les décombres de la ville dévastée de Lyman, dans l’est de l’Ukraine, évaluant le bilan humanitaire et la possibilité de crimes de guerre après une occupation russe de plusieurs mois.

“Certaines personnes sont mortes chez elles, d’autres sont mortes dans la rue, et les corps sont maintenant envoyés à des experts pour examen”, a déclaré Mark Tkachenko de la police du district de Kramatorsk.

L’explosion sur le pont s’est produite quelques heures après que des explosions ont secoué la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, tôt samedi, envoyant d’imposants panaches de fumée dans le ciel et déclenchant des explosions secondaires. Les responsables ukrainiens ont accusé la Russie d’avoir pilonné Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, avec des missiles sol-air dans deux quartiers en grande partie résidentiels.

L’appartement de Tetiana Samoilenko, une habitante de Kharkiv, a pris feu lors de l’attaque. Elle était dans la cuisine lorsque l’explosion a frappé, faisant voler du verre.

“Maintenant, je n’ai plus de toit au-dessus de ma tête. Maintenant, je ne sais pas quoi faire ensuite”, a déclaré l’homme de 80 ans.

——



Stepanenko a rapporté de Kharkiv, en Ukraine. Francisco Seco a contribué de Kharkiv et Justin Spike de Lyman, Ukraine.