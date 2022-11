Guerre d’Ukraine : une école figée dans le temps après avoir été utilisée comme abri anti-bombes pendant neuf mois de peur | Nouvelles du monde

La date griffonnée sur le tableau noir d’une salle de classe du sud de l’Ukraine indique toujours le 23 février.

C’était la veille du lancement de l’invasion russe – et la dernière fois que les enfants du village de Snihurivka ont pu étudier dans leur école.

Des rangées de bureaux et de chaises sont vides, comme figées dans le temps.

Une paire de petites chaussures abandonnées, un sac de vêtements à cordon et un stylo étrange offrent le seul indice de l’agitation routinière et scolaire qui remplissait autrefois ce bâtiment.

À sa place, au cours des neuf derniers mois, il n’y a eu que de la peur, car le bâtiment est devenu un abri anti-bombes impromptu pour les résidents locaux.

Ce n’est que maintenant que le personnel peut enfin envisager de rouvrir aux étudiants après qu’une importante contre-offensive ukrainienne a repris le village, dans la région de Mykolaïv, aux mains des Russes il y a un peu plus de quinze jours, a déclaré la directrice adjointe.

“Pour être honnête, quand la libération a eu lieu, nous pleurions”, a déclaré Iryna Zaveriuhina, 52 ans. “Nous pouvions tous respirer plus facilement.”

Elle a montré à Sky News comment les frappes aériennes des premiers jours de la guerre avaient brisé de nombreuses fenêtres de l’école.

Mais le bâtiment comprend un sous-sol tentaculaire, qui offrait un refuge vital à environ 400 adultes et enfants pour échapper à la menace des roquettes et des missiles.

Image:

L’école n’a pas été utilisée depuis la veille de l’invasion russe



Certains sont venus juste la nuit. D’autres sont restés au sous-sol tout le temps – depuis le début de l’invasion jusqu’à l’arrivée des forces ukrainiennes. Les deux derniers invités avaient à peine osé rentrer chez eux lorsque Sky News a visité l’école jeudi.

Une rangée de lits d’enfants, dont un avec une peluche, est encore visible dans l’obscurité qui tapisse le mur d’une grande pièce souterraine. Il y a aussi un bol sale sur le côté.

Il n’y a pas de lumière, donc la seule façon de voir était avec une lampe torche de nos téléphones portables.

Image:

Les enseignants espèrent rouvrir l’école



Mme Zaveriuhina a passé les premières semaines de la guerre à aider au sous-sol tous les deux jours de 20h à 8h jusqu’à ce que le village tombe sous contrôle russe le 19 mars.

Elle a cessé de visiter à ce moment-là, mais beaucoup d’autres l’ont encore utilisé.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait à l’idée de retourner au refuge, elle a déclaré: “Pour être honnête, je ne sais pas comment décrire mes sentiments. Je souhaite que les gens n’aient plus jamais à vivre dans des sous-sols. Certaines familles avaient vraiment peur et les enfants aussi. était un cauchemar.”

Image:

Le sous-sol de l’école servait d’abri



L’enseignant a décrit comment, malgré les difficultés de l’occupation russe, les habitants sont restés provocants, les gens osant souvent hisser le drapeau ukrainien pendant la nuit sur un mât à l’extérieur de l’école – seulement pour que les Russes l’abattent le lendemain.

Maintenant que les forces russes sont parties, les enseignants se concentrent sur la réparation des dégâts subis par l’école, le rétablissement de l’électricité et le travail pour permettre aux enfants de retourner en classe.

Cliquez pour vous abonner à Ukraine War Diaries partout où vous obtenez vos podcasts

L’école accueille normalement environ 350 élèves, âgés de 6 à 17 ans, bien que Mme Zaveriuhina pense que moins de 50 d’entre eux sont encore dans le village, car de nombreuses familles ont fui.

Elle espère qu’ils reviendront. Entre-temps, les enseignants ont distribué beaucoup de livres aux parents pour leur permettre d’enseigner à leurs enfants à la maison. Un manque d’Internet et d’électricité signifie que l’apprentissage en ligne à distance est particulièrement difficile.

“Dès que tout le monde sera de retour ici, tout ira bien. Nous l’espérons”, a-t-elle déclaré.

Image:

La cuisine de Lidiia Varaksa a été détruite par une munition



En bas de la route de l’école se trouve un autre exemple de résilience et de survie.

À 82 ans, Lidiia Varaksa a été renversée et s’est cognée la tête contre une table lorsqu’une munition a explosé à l’extérieur de son petit bungalow il y a quelques semaines, brisant une cuisine extérieure et faisant des marques de pustules dans les murs et les tuyaux.

“C’était mon frigo”, a-t-elle dit en montrant les restes d’une porte défoncée. “Tout a été touché.”

Elle vit seule, à l’exception d’un chien, et n’a pas de nouvelles de ses deux fils.

Image:

Lidiia Varaksa n’a pas eu de nouvelles de ses deux fils



Les cheveux enveloppés dans un foulard jaune moutarde, elle a dit qu’elle ne savait pas comment elle pourrait payer les travaux de réparation de sa maison et qu’elle s’inquiétait de l’approche de l’hiver, car il n’y avait toujours pas d’électricité pour le chauffage et la lumière.

“Comment je me sens? Je me promène et je pleure. Je ne peux rien faire d’autre”, a-t-elle déclaré.

Mais elle n’abandonne pas.

“Lorsque les forces ukrainiennes sont arrivées ici, les gens ont commencé à sortir de leurs caves.

“À mon avis, si je pouvais continuer à vivre comme ça jusqu’à la fin de mes jours, ça pourrait être comme ça.

“Effondré, détruit [home], Cela ne me dérange pas. Je veux vivre paisiblement jusqu’à la fin de mes jours.”