Guerre d’Ukraine: un train russe a récupéré des armes de Corée du Nord pour les mercenaires de Wagner, selon les États-Unis | Nouvelles du monde

Les États-Unis ont déclaré que la Corée du Nord continuerait de fournir des armes aux mercenaires du groupe Wagner en Ukraine – car ils ont publié une image qui, selon eux, montrait une cargaison de roquettes et de missiles en cours de collecte.

Corée du Nord a précédemment nié ces affirmations, tout comme le propriétaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin, qui l’a qualifié le mois dernier de “commérages et spéculations”.

La Maison Blanche a déclaré que l’image satellite avait été prise le 18 novembre et montrait un train russe se rendant en Corée du Nord pour récupérer les armes.

“Le 19 novembre, la Corée du Nord a chargé les wagons de conteneurs d’expédition et le train est retourné en Russie”, a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

“Bien que nous estimions que la quantité de matériel livré à Wagner n’a pas changé la dynamique du champ de bataille en Ukraine, nous nous attendons à ce qu’il continue à recevoir des systèmes d’armes nord-coréens”, a-t-il déclaré.

Des sanctions plus sévères seront également imposées contre le groupe Wagner et son réseau mondial de soutien la semaine prochaine lorsque les États-Unis le déclareront une organisation criminelle transnationale (TCO), a ajouté M. Kirby.

Image:

Centre Wagner à Saint-Pétersbourg, Russie



Cela gèlera tous les actifs dont il dispose aux États-Unis et interdira aux Américains de fournir des fonds, des biens ou des services.

M. Kirby a déclaré: “Avec ces actions, et d’autres à venir, notre message à toute entreprise qui envisage de fournir un soutien à Wagner est le suivant – Wagner est une organisation criminelle qui commet des atrocités généralisées et des violations des droits de l’homme, et nous travaillerons sans relâche pour identifier, perturber, exposer et cibler ceux qui assistent Wagner.”

Il a estimé que la société de sécurité privée comptait environ 50 000 personnes combattant aux côtés des troupes russes en Ukraine, dont 40 000 condamnés sortis des prisons russes.

Image:

Les tombes de mercenaires wagnériens dans un cimetière du sud de la Russie



Il a été particulièrement actif dans les combats à Bakhmut et Soledar dans l’est Ukraine et la Maison Blanche est de plus en plus préoccupée par son implication.

Le ministère russe de la Défense émet également des réserves sur la stratégie de recrutement de Wagner, mais les États-Unis pensent qu’ils continueront à recruter des prisonniers, a ajouté M. Kirby.

Sky News a visité un cimetière de mercenaires wagnériens dans le sud de la Russie et a vu rangée après rangée de tombes fraîches identiques – une indication des décès que subit le groupe. L’Ukraine dit que des milliers de personnes sont mortes.