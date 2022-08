Guerre d’Ukraine: Un mort alors que la Russie insiste sur les explosions à la base aérienne de Crimée causées par la détonation de munitions, pas par une attaque | Nouvelles du monde

Une personne a été tuée à la suite d’une série d’explosions sur une base aérienne militaire russe à proximité de stations balnéaires de la péninsule de Crimée annexée.

Des témoins ont déclaré avoir entendu au moins 12 explosions vers 15h20 heure locale (13h20 BST) depuis la base de Saky sur la côte ouest.

Il y avait des spéculations selon lesquelles la base avait été touchée par des missiles, mais Russie ladite munition avait explosé.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des personnes fuyant une plage alors que des flammes et des colonnes de fumée montaient de plusieurs endroits.

Des témoins ont également signalé un incendie sur une piste et des dommages aux maisons voisines, a déclaré Crimea Today News sur Telegram.

La fumée montante peut être vue depuis une plage près de la base aérienne



Le département de la santé de Crimée a déclaré qu’un civil avait été tué, qu’une autre personne avait été soignée à l’hôpital pour des blessures modérées et que cinq autres avaient subi des blessures mineures.

La Russie a annexé la Crimée Ukraine en 2014 et l’a utilisé comme rampe de lancement pour l’invasion de son voisin en février.

Des avions de combat russes ont utilisé la base pour frapper des zones du sud de l’Ukraine.

De la fumée a été vue s’élevant de la direction de la base aérienne



Moscou a déclaré que les explosions étaient des détonations de munitions stockées et n’avaient pas été causées par une attaque.

Les principales agences de presse russes ont cité une source anonyme du ministère disant que “seule une violation des exigences de sécurité incendie est considérée comme la principale raison de l’explosion de plusieurs magasins de munitions sur l’aérodrome de Saky”.

La source a ajouté: “Il n’y a aucun signe, preuve ou, encore moins, fait (pour indiquer) un impact délibéré sur les magasins de munitions.”

Cependant, il y avait des suggestions sur les réseaux sociaux ukrainiens selon lesquelles la base avait été touchée par des missiles à longue portée tirés depuis l’Ukraine.

Dans un message apparemment sarcastique sur Facebook, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré : “Le ministère ukrainien de la Défense ne peut pas établir la cause de l’incendie, mais rappelle une fois de plus les règles de sécurité incendie et l’interdiction de fumer dans des endroits non spécifiés”.

Il a ajouté: “Nous ne pouvons pas exclure que les occupants trouvent” accidentellement “un” insigne “, une ” carte de visite “ou même un” ADN “.”

Depuis le début de la guerre, la Russie a signalé de nombreux incendies et explosions dans des sites de stockage de munitions sur son territoire près de la frontière ukrainienne, imputant certains d’entre eux aux frappes ukrainiennes.

L’Ukraine n’a pour la plupart pas commenté.