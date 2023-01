Guerre d’Ukraine: un médecin canadien tué, sa famille confirme

Un médecin canadien servant en Ukraine a été tué au combat, selon sa famille, et est pleuré par des membres de la légion étrangère ukrainienne.

Gregory Tsekhmistrenko travaillait avec l’équipe noire ukrainienne à Bakhmut, une ville de la région orientale de Donetsk, lorsqu’il a été tué lors d’un assaut qui a fait plusieurs blessés par le groupe Wagner, la force mercenaire notoire de la Russie.

Affaires mondiales Canada a refusé de donner à CTV News la confirmation officielle de sa mort, invoquant des problèmes de sécurité.

Cependant, CTV News a pu parler à deux autres membres canadiens de la légion étrangère qui ont confirmé sa mort, et sa sœur Alisa Suprunova sur les réseaux sociaux.

Dans une série de messages à CTV News, elle a confirmé qu’il avait été tué par Wagner dans la bataille de Bakhmut. Elle a découvert la mort de son frère à partir de messages de consolation apparaissant sur sa page Instagram et d’autres détails des membres de son unité.

Le journaliste américain Nicholas Laidlaw, qui avait précédemment interviewé Tsekhmistrenko, lui a rendu hommage en ligne, ainsi que d’autres soldats ukrainiens et canadiens, affirmant qu’il était “le type d’homme dont la personnalité et l’engagement envers le devoir étaient quelque chose que moi-même et beaucoup d’autres admirions”.

Laidlaw a déclaré à CTV News dans une série de messages dimanche qu’il était en contact avec le commandant de l’unité de Tsekhmistrenko, qui lui a dit que l’équipe noire était “debout toute la nuit” essayant de récupérer son corps.

CTV News n’est pas en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante pour le moment.

“Son courage sous le feu, sa résistance au stress, son sens de l’humour et son humanité sont quelque chose qui n’arrive pas très souvent”, a écrit Laidlaw dans son article. “Le monde est maintenant moindre sans sa présence.”