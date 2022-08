Guerre d’Ukraine : un drone de chasseur de mines sous-marin entraîne un ” changeur de jeu ” pour nettoyer le littoral | Nouvelles du Royaume-Uni

Des marins ukrainiens sont formés à l’utilisation de drones sous-marins de chasseurs de mines par la Royal Navy qui joueront un rôle essentiel dans le dégagement de son littoral.

Plus d’une douzaine de membres du personnel ukrainien ont déjà commencé un cours de trois semaines dans une installation du sud de l’Angleterre, apprenant à utiliser et à analyser les données des navires.

Les drones parcourent les fonds marins à l’aide de la technologie sonar et seront utilisés par la marine ukrainienne pour détecter les menaces explosives dans l’eau.

Un marin a déclaré à Sky News que les drones “nous seront très utiles pour nettoyer la zone maritime, en particulier dans une région très critique, proche d’Odessa”.

Il a ajouté : “Notre mission première est de détecter ces mines car c’est très important non seulement pour les militaires, mais aussi pour les navires civils, pour le commerce civil.”

Dans l’état actuel des choses, le déminage complet du littoral pourrait prendre une décennie, mais pour l’instant, l’accent est mis sur le retour en Ukraine avec les compétences nécessaires pour commencer “immédiatement” à utiliser les drones.

Il a ajouté: “Toute la nation, comme un poing, nous sommes forts.”

Le programme devrait être essentiel pour aider à déplacer les navires transportant du grain hors du pays en toute sécurité.

Les exportations des ports de la mer Noire ont repris début août après que la Russie a levé son blocus naval – un blocus qui a eu des conséquences dévastatrices sur l’approvisionnement et le prix des céréales dans le monde.

Cependant, les exportations progressent lentement et sont finalement entravées par la menace des mines marines.

L’amiral Lord Alan West, ancien premier seigneur de la mer, a déclaré à Sky News que les drones sous-marins “changeraient la donne” pour la marine ukrainienne.

“Ils devraient être en mesure de dégager très rapidement une route principale hors de leurs ports.

“C’est très important car il y a une immense pression, une pression mondiale, pour commencer à déplacer ce que l’on pourrait appeler une montagne de céréales.

“Et ce n’est pas seulement des céréales, c’est aussi de l’huile végétale et du maïs. Cela a un impact sur les niveaux de famine dans de grandes parties du monde où ils sont au bord de la famine.

“Ce truc doit commencer à bouger.”

Au total, six drones de chasse aux mines autonomes seront offerts à l’Ukraine, par le Royaume-Uni et les États-Unis.

La formation est dispensée par le groupe de plongée et d’exploitation des menaces de la Royal Navy aux côtés de la 6e flotte de la marine américaine.

Sean Heaton, commandant du Marine royale Diving and Threat Exploitation Group, a déclaré à Sky News: “Pour le moment, l’important est que ces navires commerciaux puissent entrer et sortir.

“Et par conséquent, pour que la marine ukrainienne puisse effectuer ses propres recherches sur les fonds marins et comprendre exactement où se trouvent les menaces, il est vital pour ce qu’elle fait.”

Bien que la formation ait été organisée à court terme, il dit que les marins ont été incroyablement motivés et rapides à apprendre.

“Leur enthousiasme et leur niveau d’énergie pour pouvoir à la fois apprendre et comprendre ces capacités sont vraiment remarquables.

“Le fait qu’ils sachent ce que cette capacité leur apportera lorsqu’ils rentreront chez eux est ce qui les motive et donc travailler avec eux, et avoir l’opportunité de travailler avec eux, est un véritable privilège.”

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré : “Les tentatives cyniques de la Russie de rançonner l’approvisionnement alimentaire mondial ne doivent pas réussir.

“Cet équipement et cette formation essentiels aideront l’Ukraine à sécuriser ses eaux, à faciliter le flux de céréales vers le reste du monde et à soutenir les forces armées ukrainiennes alors qu’elles cherchent à défendre leur littoral et leurs ports.”