Guerre d’Ukraine : Un demi-million de personnes sans électricité après un accident « important » à la sous-station électrique d’Odessa | Nouvelles du monde

Un demi-million de personnes se sont retrouvées sans électricité après un accident “important” dans une sous-station électrique d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine.

Le port de la mer Noire et ses environs ont été plongés dans l’obscurité à la suite d’une panne de réseau à grande échelle, Ukrainea rapporté l’opérateur de réseau Ukrenergo.

Il a déclaré que la panne impliquait des équipements “réparés à plusieurs reprises” après les attaques de la Russie contre le réseau énergétique du pays et a averti les habitants de se préparer à de longues pannes.

“Malheureusement, l’ampleur de l’accident est assez importante, et cette fois, les restrictions d’alimentation électrique seront plus longues. Il n’est pas encore possible de déterminer un moment précis où (l’électricité) sera entièrement rétablie”, a déclaré la société.

Maksym Marchenko, un colonel ukrainien, a écrit sur Telegram : “Un grave accident s’est produit dans l’une des installations énergétiques de NPC Ukrenergo, qui a provoqué un incendie.

“A cause de cela, la région d’Odessa et la ville d’Odessa ont été presque complètement déconnectées. A ce jour, près de 500 000 abonnés n’ont pas d’électricité.”

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré: “La situation est difficile, l’ampleur de l’accident est importante, il est impossible de rétablir rapidement l’alimentation électrique, en particulier des infrastructures critiques.”

Il a déclaré que la sous-station avait déjà été endommagée à plusieurs reprises par des frappes de missiles russes.

M. Shmyhal a déclaré que le ministre de l’Énergie et le PDG de l’opérateur du réseau national étaient en route pour superviser les réparations, tandis que les autorités s’efforçaient de rétablir l’alimentation des infrastructures critiques et des immeubles d’habitation qui ont besoin d’électricité pour chauffer les maisons.

La température dans la ville du sud était de 2 ° C aujourd’hui et devrait descendre en dessous de zéro pendant une grande partie de la semaine prochaine.

DTEK Odesa Power Grids a écrit sur Facebook qu’il s’agissait du deuxième “accident à grande échelle” à avoir lieu au cours des dernières 24 heures.

M. Shmyhal a déclaré qu’il avait ordonné au ministère ukrainien de l’Énergie de brouiller tous les générateurs de haute puissance disponibles dans son inventaire national et de les livrer à Odessa en un jour.

Il a également ordonné au ministère ukrainien des Affaires étrangères d’appeler la Turquie à envoyer des powerships – des navires qui transportent des centrales électriques – pour venir en aide à la ville.