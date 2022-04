Guerre d’Ukraine : Un couple qui a survécu à « 45 jours d’enfer » à Marioupol déchiré par la guerre raconte son évasion | Nouvelles du monde

Derrière les visages de ceux qui ont échappé à Marioupol se cache le traumatisme de 45 jours en enfer.

Un parking de la ville ukrainienne de Zaporijia est l’endroit où arrivent ceux qui ont réussi à s’échapper.

Les appeler les plus chanceux serait cependant une erreur. Ils ont vécu une véritable horreur.

C’est l’histoire des Buraks.

Nous avons repéré le mari et la femme Valeriy et Tatyana à leur arrivée.

Tatyana, avec son bras moulé en écharpe, et son mari Valeriy, avec un plâtre sur le visage couvrant une mâchoire qui semblait être cassée.

Ukraine news live : Johnson et Truss interdits de Russie ; Le Premier ministre ukrainien « se rendra aux États-Unis »

Image:

Valeriy et Tatyana Burak en tant que jeune couple



Dans la tente qui sert de port de refuge aux déplacés qui se regroupent, mangent, ramassent de nouveaux vêtements et se demandent comment ils ont survécu, nous avons discuté. Voici leur histoire, dans leurs mots.

Tatyana Burak : Je m’appelle Tatiana Burak et je suis professeur d’anglais à Marioupol. Nous avons réussi à sortir de Marioupol il y a trois jours, puis nous sommes arrivés à Verdansk. Et finalement, hier, nous avons essayé de sortir de cette petite ville pour arriver à cet endroit.

Mais à l’un des barrages routiers russes, nous avons été arrêtés et notre bus a fait demi-tour. Mais la tentative d’aujourd’hui a réussi. Alors finalement, nous sommes arrivés sur le territoire ukrainien et nous avons même trouvé ici aussi certains de nos amis de Marioupol. Nous sommes donc si heureux de le faire car nous avons survécu à 45 jours d’enfer à Marioupol.

Valery Burak : Je m’appelle Valery Burak. Nous sommes mari et femme.

Image:

Le correspondant de Sky Mark Stone interviewe Tatyana et Valeriy Burak à Zaporijia



L’évasion ratée

Mark Stone : Merci beaucoup de nous avoir parlé. Commençons par le début. Pouvez-vous nous amener au moment où les Russes sont arrivés ? Décrivez-le moi. Qu’est-il arrivé?

Tatyana Burak : Eh bien, vous savez que le 24 février, Poutine a annoncé cette opération anti-terroriste spéciale comme il l’appelait. Et nous avions en fait prévu de partir à cette date. Mais vous savez, le destin : notre voiture vient de s’arrêter. Cela n’a pas fonctionné et nous n’avons pas pu sortir.

Donc, dès que le bombardement a commencé, eh bien, nous étions dans notre appartement dans un des quartiers, qui est sur la rive gauche. C’était probablement le premier qu’ils ont commencé à bombarder et nous avons décidé de déménager dans un autre quartier parce que nos amis pensaient que c’était plus sûr là-bas. Nous sommes donc montés dans la voiture d’un de nos amis et nous sommes allés dans un autre quartier.

Valeriy Burak : Et déjà partout les bombardements battaient leur plein et les avions russes ont commencé à arriver et ils ont commencé à bombarder. Certaines maisons privées de nos amis étaient déjà détruites sur la rive gauche. Alors nos amis nous ont invités à rester avec eux dans d’autres quartiers du centre où ils pensaient que ce serait sûr. Mais d’une manière ou d’une autre, juste avant le pont, notre voiture a été abattue de différents endroits et nous avons donc été blessés et nos militaires nous ont aidés à nous rendre à cet hôpital.

Traitement dans un hôpital bombardé

Mark : Alors tu t’es cassé le bras, Tatyana, et tu t’es cassé la mâchoire Valeriy ?

Valery : Mâchoire, oui. Trois d’entre nous ont été blessés.

Mark : Et ça venait d’un coquillage. Un obus russe ?

Valeriy : Eh bien, nous ne connaissons pas l’origine du bombardement. Vous savez, personne ne peut le dire.

Tatyana : A cette époque, il y avait de nombreux groupes terroristes russes dans toute la ville qui essayaient de semer le chaos, vous savez, et de montrer aux gens qu’il n’y a en fait aucune issue. Et nos militaires ukrainiens essayaient de trouver ces groupes. Nous supposons donc que c’était l’un de ces groupes. Nous sommes donc arrivés à l’hôpital où nous nous sommes fait opérer.

Mark : Et c’est à ce moment-là que l’hôpital a pu fonctionner ?

Valeriy : Il a pu fonctionner, oui.

Mark : Maintenant, il n’y a plus d’électricité là-bas ?

Tatiana : Nulle part.

Valeriy : Deux jours après notre arrivée, ils n’avaient plus d’électricité.

Image:

Valeriy Burak avait un pansement sur le visage couvrant une mâchoire qui semblait être cassée



Tatiana : Il y avait un flux constant de blessés. Beaucoup de gens ont eu des blessures différentes à cause de tous les bombardements, à cause des bombes aériennes, de tout et à cause des chars. Les chars bombardaient également tout. Mais en fait, à cause de toutes ces attaques, pratiquement tous les patients de l’hôpital ont été mis dans les couloirs parce qu’ils risquaient d’avoir des blessures à cause des vitres brisées.

Valeriy : Donc les salles, vous savez, tous les patients restaient dans les couloirs.

Tatyana : Ils veulent que tout le monde aille en territoire occupé ou en Russie. Nous avons eu une conversation avec leur nouveau médecin-chef de l’hôpital, et nous lui avons demandé si nous pouvions passer une radiographie, il a dit : « Non, il n’y a rien de tel à Marioupol, mais je peux vous évacuer vers Donetsk ». [Russian occupied Ukraine] et vous obtiendrez de l’aide ». Mais bien sûr, nous ne voulions aller nulle part en territoire occupé.

Valeriy : Et, au fait, c’était un médecin militaire, et je suppose qu’ils vont faire de cet hôpital un hôpital militaire.

Tatyana : Ce que je voulais dire, et dire au monde entier, c’est que nos médecins, ce sont de vrais héros parce que les médecins, les chirurgiens, ils sont essentiellement restés à l’hôpital. Ils n’y sont pas allés. Pendant un mois ou même plus, ils ont opéré. Ils ont essayé d’aider les gens autant qu’ils le pouvaient. Ce n’est qu’après probablement plus d’un mois qu’ils ont commencé à penser à eux et à leurs familles, et ils ont commencé à partir.

Mark : Et quand les bombes tombaient dans ces premières semaines pendant que vous étiez coincé là-bas. Décrivez-moi simplement vos émotions.

Tatiana : C’était horrible, parce qu’avant cela, nous ne pouvions qu’imaginer des bombes aériennes comme, nous les avons vues et entendues dans les films sur la Seconde Guerre mondiale ou entendues par des anciens combattants à ce sujet.

Mais maintenant quand on était sur nos matelas, par terre, dans les couloirs et qu’on entendait le bruit de l’avion puis horrible boum et tout l’immeuble…

Valeriy : … tout le bâtiment s’est mis à trembler…

Image:

Le correspondant de Sky Mark Stone s’entretient avec les Buraks



Tatiana : … tremblement ! Puis, après la chute d’une des bombes, les fenêtres de notre salle d’un côté, toutes les fenêtres ont été brisées. Et vous savez que nous avons eu des températures très froides…

Valeriy : … environ deux ou trois centigrades dans le bâtiment…

Tatiana : … en dessous de zéro. Il faisait si froid parce qu’il n’y avait ni gaz, ni électricité, ni chauffage central, et les patients devaient s’allonger sur les matelas ou sur leurs lits. Ils avaient une couverture et c’était tout. Il faisait si froid. C’était horrible. Et les gens avaient tellement peur parce qu’ils pensaient à toutes ces bombes et différentes pièces d’artillerie – nous ne connaissons même pas les noms de tous ces systèmes… mais c’était horrible parce que nous pouvions voir les bâtiments à plusieurs étages brûler depuis les fenêtres de l’hôpital.

On entendait les gens pleurer. C’était horrible. Et le flux constant de personnes qui essayaient de venir à l’hôpital pour trouver un abri parce qu’elles avaient peur. Ils ont amené des enfants; ils ont été blessés. Et certaines personnes ont été tuées. Certaines personnes ont été blessées. Ils ont été amenés sans jambes, sans bras et ont tué des enfants. C’était horrible.

Lire la suite: Boris Johnson, Liz Truss, Ben Wallace, Rishi Sunak et Priti Patel parmi les politiciens interdits de Russie

Des corps dans les rues

Tatiana : Il y a eu une semaine où ils [the Russians] étaient particulièrement actifs dans le quartier où se trouvait notre hôpital car il était tout près de l’entrée de la ville.

Et puis les bombardements ont un peu bougé et donc les gens essaient de sortir de l’hôpital pour retrouver leurs amis ; retrouver leurs proches car il n’y avait pas de connexion mobile. Ils ne pouvaient entrer en contact avec personne.

Et donc, la première chose que les gens ont vue, quand nous sommes sortis de l’hôpital, ce sont des cadavres dans les rues. C’était horrible. Des gens, des gens différents, des âges différents, parfois des familles entières avec des enfants parce qu’il y avait cet obus ou la bombe et qu’ils se sont simplement trompés d’endroit et qu’ils ont été tués. C’était horrible.

Valeriy : Les gens venaient à l’hôpital et demandaient au médecin-chef : ‘Nous avons un corps à la maison, qu’est-ce qu’on a à faire avec ça ?’ Et elle a dit: ‘Enterre-le. Pourquoi t’es venus ici?’ Tu sais.

Tatyana : Alors les gens ont commencé à enterrer leurs proches, à tuer des voisins dans les cours ou les immeubles à plusieurs étages et nous avons vu toutes les tombes.

Une école détruite

Mark : Et l’école dans laquelle vous avez enseigné, tous les deux, a également été détruite ?

Tatiana : Oui, notre école a été construite en 1936.

Valeriy : Et il a survécu à l’occupation allemande.

Mark : Mais tu n’as pas survécu à ça ?

Tatiana : Non.

Une ville florissante

Valeriy : Vous savez, je me souviens de l’Euro 2012 quand mon ami anglais était à Marioupol pendant quelques jours pendant le tournoi et nous l’avons emmené à Marioupol et nous lui avons montré le théâtre dramatique. Nous lui avons montré l’endroit où se trouvait autrefois le consulat britannique avant la révolution d’Octobre, vous savez, il y a plus de 100 ans, et il a été agréablement choqué que ces choses existent à Marioupol et nous avons pris des photos là-bas.

Tatiana : Notre ville était une ville florissante. Différents parcs, différents bâtiments, de beaucoup de gens qui s’amusaient avec leurs enfants. Et nous avions des lieux historiques, mais maintenant nous n’avons plus rien parce que le symbole de la ville, le théâtre dramatique, a été bombardé et beaucoup de gens qui s’abritaient dans leur sous-sol ont été tués.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:25

Traversez Marioupol déchiré par la guerre



C’est une ville fantôme. Vous pouvez voir les squelettes, des squelettes noircis d’immeubles de neuf étages parce qu’ils ont été incendiés. Et nous ne savons même pas combien de personnes ont été tuées à l’intérieur parce qu’il n’y a aucun moyen de trouver qui que ce soit car tout le bâtiment a été incendié.

Beaucoup de gens essayaient de trouver refuge dans les sous-sols de ces bâtiments, et quand le bâtiment a été bombardé ou quand un obus est tombé, certaines personnes ont simplement été tuées dans ces sous-sols parce que le bâtiment a été détruit, et ils ne pouvaient pas sortir.

Valeriy : Ils étaient piégés.

Mark : Vous sentez-vous déçu par l’Europe ?

Valeriy : Les gens comme nous, qui étions là, étaient juste choqués que l’Europe ne réagisse pas, parce que nous pouvions entendre le nombre de victimes pendant ce siège, vous savez, va jusqu’à 20 000, je suppose que c’est encore plus parce que beaucoup de cadavres , vous savez, sont introuvables. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadavres, j’en suis sûr, se trouvent dans les appartements qui sont fermés. Personne ne peut s’y rendre et les gens y restent, et beaucoup d’entre eux ne sont plus en vie. Ce nombre doit donc être supérieur à 20 000.

Rien à revenir

Mark : Et maintenant, pour vous deux ? Quelle suite pour vous deux ?

Tatyana : La prochaine chose est que nous essayons de savoir quoi faire de nos blessures, puis nous allons rejoindre notre fils aîné et ma sœur à Lviv (dans l’ouest de l’Ukraine) et ensuite trouver où aller. Évidemment, nous n’allons pas à Marioupol, car il n’y a rien à venir.

Les Russes se disent les libérateurs. Ils viennent et ils disent : « nous vous avons libéré ». De quoi ? Ils nous ont libérés de notre vie. Ils nous ont libérés de nos appartements, de notre argent, de nos emplois, de nos proches, parce que beaucoup de gens ont été tués. Alors de quoi nous as-tu libérés ? Nous avions une belle vie. Notre ville était florissante.

Image:

Il n’y a «rien à revenir» à Marioupol déchiré par la guerre



Mark : Eh bien, je vous souhaite à tous les deux le meilleur, et nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir parlé.

Tatiana : De rien. Nous sommes heureux de pouvoir partager notre histoire avec le monde entier car ce n’est qu’une histoire de plusieurs, probablement des dizaines de milliers de personnes. Et certains d’entre eux ne pourront jamais raconter leur histoire car ils ont été tués en quelques secondes. Vous savez, les philosophes disent que toute expérience est utile, mais je ne veux pas d’une expérience aussi utile que celle que nous avons eue. Et je ne veux pas que quelqu’un l’ait.

Valeriy : C’est comme si pendant 58 ans tu avais vécu une vie, puis fin mars, tu as commencé à vivre une vie différente, tu sais, et tu ne peux pas imaginer comment cela se passerait dans une ville paisible.

Tatyana : Alors rappelez-vous simplement que Mariupol n’existe plus, et c’était une ville vraiment florissante et géniale. Malheureusement, il n’y a plus de ville comme ça, et c’est tellement horrible. C’est pourquoi je veux dire, on voit vraiment ce que Vladimir Poutine devrait être poursuivi en justice. Il ne pourra pas ramener tous ces morts, mais au moins il le peut, il peut être puni d’une manière ou d’une autre.

Mark : Je suis tellement désolé et je suis tellement reconnaissant que tu sois d’accord pour nous parler.

Valeriy : De rien, merci beaucoup.