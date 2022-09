Guerre d’Ukraine : un couple a fui la Russie pour trouver refuge au Canada

Petro Yankovskyi et sa famille sont arrivés au Canada à la mi-août, cherchant refuge près de Victoria, en Colombie-Britannique, après l’invasion russe de l’Ukraine.

Mais, contrairement à la plupart des réfugiés ukrainiens, ils fuyaient leur foyer en Russie. Lorsque l’invasion de l’Ukraine a commencé il y a six mois, les Yankovskyis étaient basés en Sibérie en tant que professionnels de la santé.

“Nous avions peur parce que nous ne savons pas quand notre liberté (serait) terminée”, a déclaré Petro à CTV News Vancouver Island vendredi.

L’épouse de Petro, Olga, était employée comme infirmière et Petro comme ambulancier. Petro dit qu’il était incroyablement difficile de savoir que les attaques russes prenaient des vies dans son pays natal, mais il n’a pas hésité à sauver des vies russes et à faire son travail.

“Je peux les aider, je ne vois pas d’ennemi”, a-t-il déclaré. “Nous sommes tous des gens… nous avons tous un problème de santé.”

Mais, alors que la guerre s’intensifiait, ils craignaient pour leur vie et ont décidé qu’il était temps de déménager.

“C’était très dangereux”, a déclaré Olga. “C’était horrible.”

La guerre en Ukraine a incité des milliers d’Ukrainiens à venir au Canada, incitant les communautés de tout le pays à se rassembler pour recueillir des fournitures et aider leurs nouveaux voisins à s’installer ici.

Depuis que le gouvernement fédéral a annoncé en mars qu’il ouvrirait de nouvelles voies pour que les Ukrainiens cherchent refuge dans ce pays, environ 74 500 Ukrainiens sont arrivés au Canada.

La famille Yankovskyi séjourne actuellement dans un ancien centre de villégiature transformé en refuge pour réfugiés par le menuisier et homme d’affaires Brian Holowaychuk.

Holowaychuk, qui est d’origine ukrainienne, a travaillé pendant des mois pour convertir la propriété de 82 acres en une maison gratuite pour les Ukrainiens déplacés. Il héberge déjà gratuitement 24 Ukrainiens dans la propriété rénovée de l’est de Sooke, près de Victoria.

“Je ne peux pas imaginer être à leur place, alors quand ils nous ont contactés – vous savez qu’ils cherchaient un endroit où aller – nous avions, heureusement, de la place”, a-t-il déclaré.

Victoria Grando, la directrice du Centre culturel ukrainien de Victoria, a déclaré à CTV News Vancouver Island qu’elle entendait parler d’un nombre croissant d’Ukrainiens espérant fuir la Russie.

« (C’est) de plus en plus dangereux pour les Ukrainiens qui y travaillent », dit Grando, notant que le centre aide à diriger les Ukrainiens qui espèrent fuir la Russie vers des informations en ligne sur le Canada.

Mais souvent, ces sites Web ne sont pas accessibles aux Ukrainiens en Russie en raison de leurs lois strictes en matière de censure.

Les Yankovskyi espèrent repartir à neuf et s’implanter au Canada. La fille de six ans du couple, Lisa, commence l’école la semaine prochaine. Ses parents espèrent obtenir des diplômes canadiens en soins de santé et travailler dans leur nouvelle patrie, sauvant des vies une fois de plus.