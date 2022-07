Guerre d’Ukraine : un combattant britannique filmé en train de chanter l’hymne national russe après avoir été capturé par les forces de Poutine | Nouvelles du monde

Un Britannique capturé par les forces de Vladimir Poutine en Ukraine a été filmé en train de chanter l’hymne national russe des semaines après avoir été condamné à mort.

Aiden Aslin n’est pas rasé et a les cheveux courts alors qu’il chante “L’hymne national de la Fédération de Russie” dans une petite pièce avec des barreaux aux fenêtres et une table au milieu.

Le joueur de 28 ans, originaire de Newark dans le Nottinghamshire, porte un bas de survêtement bleu et une chemise rouge sur un t-shirt rouge alors qu’il chante l’hymne pendant environ deux minutes.

Il se tient à côté de l’ancien officier de police américain John Dougan, qui a déménagé en Russie en 2016 et est maintenant signalé comme un éminent théoricien du complot aidant à diffuser en ligne la désinformation pro-Moscou.

Dans la vidéo, qui a été partagée par le journaliste de Russia Today Roman Kosarev sur l’application de messagerie Telegram vendredi, M. Dougan hoche la tête et sourit tout au long de la restitution.

Il applaudit ensuite une fois que M. Aslin a cessé de chanter et lui dit que la performance était “incroyable”.

Dans un message accompagnant la vidéo, M. Kosarev a déclaré que les compagnons de cellule de M. Aslin lui avaient dit qu’il avait un talent pour le chant après avoir entendu son interprétation de l’hymne.

M. Dougan aurait ensuite demandé à M. Aslin s’il serait heureux de chanter l’hymne devant la caméra.

“Il a accepté avec plaisir, et c’est ce qui s’est passé”, ajoute M. Kosarev.

Sky News a choisi de ne pas montrer la vidéo.

Un ancien soignant a rejoint les forces armées ukrainiennes en 2018

M. Aslin est l’un des deux hommes britanniques qui ont été condamné à mort par un tribunal soutenu par la Russie en juin après des combats en Ukraine.

L’ancien travailleur de la maison de retraite et Shaun Pinner, 48 ans, ont été accusés d’être des mercenaires.

M. Aslin a rejoint les forces armées ukrainiennes en tant que marine en 2018 et a demandé la citoyenneté.

Il a également une fiancée ukrainienne.

Le combattant britannique a déclaré “Dieu sera celui qui me jugera le moment venu” après avoir été condamné à mort.

Le ministère des Affaires étrangères critique les “jugements fictifs”

M. Aslin et M. Pinner ont été capturés à Marioupol en avril lors de la lutte intense pour le contrôle de la ville portuaire ukrainienne, avant de comparaître devant un tribunal de la République populaire de Donetsk (RPD) – une région séparatiste pro-russe autoproclamée dans l’est de l’Ukraine.

Ils ont été reconnus coupables “d’activités mercenaires et d’actions visant à prendre le pouvoir et à renverser l’ordre constitutionnel de la RPD”, selon l’agence de presse russe Interfax.

Le ministère britannique des Affaires étrangères considère les verdicts comme des “jugements fictifs” et soutient les familles de M. Aslin et de M. Pinner.

Les hommes disent qu’ils servaient dans des unités militaires régulières à Marioupol et qu’ils devraient donc être protégés en tant que prisonniers de guerre par la Convention de Genève.

La famille de M. Aslin a déclaré dans un communiqué après les verdicts que les deux hommes n’étaient pas des mercenaires et qu’ils avaient besoin de temps pour “tout assimiler”.

Il poursuit : “Nous aimons Aiden de tout notre cœur. Lui et Shaun, en tant que membres des forces armées ukrainiennes, doivent être traités avec respect, comme n’importe quel autre prisonnier de guerre.”

Ils ont dit qu’ils espéraient que la condamnation serait annulée et ils ont appelé les gouvernements britannique et ukrainien à “faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu’ils nous soient rendus sains et saufs et rapidement”.

Il a ajouté: “Nous ne pouvons qu’imaginer ce qu’ils traversent en ce moment. C’est une évolution très bouleversante.”