Guerre d’Ukraine : un ancien membre du groupe Wagner demande l’asile en Norvège après avoir fui la Russie | Nouvelles du monde

Un homme russe, qui serait un ancien membre de haut rang du sous-traitant militaire privé russe Wagner Group, a demandé l’asile en Norvège.

La Direction norvégienne de l’immigration (UDI) a confirmé lundi qu’Andrei Medvedev avait cherché refuge dans le pays scandinave, mais n’a pas pu commenter davantage la question pour des raisons de “sécurité et de confidentialité”.

L’avocat norvégien de M. Medvedev, Brynjulf ​​Risnes, a également confirmé la nouvelle.

La police norvégienne de l’immigration a été saisie de l’affaire et M. Medvedev a été transféré à Oslo, où il a été placé dans un centre pour contrevenants aux lois sur l’immigration. La police norvégienne a refusé de commenter.

On pense que l’individu, soupçonné par la police norvégienne de l’Arctique d’être entré illégalement dans le pays jeudi soir, est identique à M. Medvedev, qui, selon l’agence de presse norvégienne NTB, est en fuite depuis qu’il a quitté le groupe Wagner le 6 juillet.

Il a déclaré au groupe russe de défense des droits de l’homme, Gulagu, qu’il est prêt à dire tout ce qu’il sait sur les activités du groupe privé et de son propriétaire millionnaire Yevgeny Prigozhin, qui a des liens avec le président russe. Vladimir Poutine.

Après avoir traversé la frontière longue de 197 km entre la Russie et la Norvège, l’individu supposé être M. Medvedev aurait demandé de l’aide dans une maison privée située dans la zone la plus proche de la frontière.

Qu’est-ce que le groupe Wagner ?

Les Groupe Wagner est une organisation mercenaire russe.

Il s’agit d’un réseau d’entreprises et de groupes plutôt que d’une entité unique, et comprend un grand nombre de condamnés recrutés dans les prisons russes, qui ont mené des attaques en Ukraine.

Le groupe est également devenu de plus en plus influent en Afrique, où il a noué des alliances, répandu la désinformation russe et obtenu l’accès au pétrole, au gaz, à l’or et à d’autres minéraux précieux.

L’implication du groupe dans la guerre d’Ukraine

Mardi, le groupe a de nouveau affirmé que les forces russes avaient pris le contrôle de l’Ukraine Ville minière de sel de Soledardans la région orientale du Donbass.

L’analyste de Sky News, le professeur Michael Clarke, a déclaré que Moscou semble avoir pris Soledar au prix de 15 000 soldats du groupe Wagner qui ont été blessés ou tués.

La même affirmation a été faite vendredi, mais a été rapidement contestée par les autorités ukrainiennes.

Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré samedi que la situation dans la ville était “difficile” mais qu’elle reste sous contrôle ukrainien.

“Bien qu’il y ait des combats de rue et aussi des combats à l’extérieur de la ville parce que l’ennemi essaie d’avancer dans plusieurs directions. L’ennemi subit d’énormes pertes”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur l’application Telegram.

Le groupe Wagner a également revendiqué le corps de l’un des deux travailleurs humanitaires britanniques portés disparus en Ukraine, Christopher Parry, 28 ans, et Andrew Bagshaw, 48 ans, avaient été retrouvés.

Un porte-parole du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a déclaré être au courant des informations et être en contact avec les autorités ukrainiennes.