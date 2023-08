Guerre d’Ukraine : trois domaines clés où les drones ont permis aux forces de Zelensky de prendre l’initiative sur la Russie | Nouvelles du monde

Même si l’Ukraine s’est révélée un adversaire incroyablement résistant, elle reste un « David » pour le « Goliath » russe.

Ukraine ne peut pas se permettre de se laisser piéger dans une guerre d’usure qui favoriserait des forces russes nettement plus nombreuses.

L’Ukraine doit éviter les recours à la force contre la force conventionnelle, sauf en cas d’absolue nécessité, et doit chercher des moyens d’exploiter son avantage asymétrique.

En termes de capacité militaire conventionnelle, le président Volodymyr ZelenskyLes forces de l’Union soviétique ont commencé le conflit avec des approvisionnements très limités en équipements de l’ancienne Union soviétique, tous plus anciens et moins performants que leurs homologues soviétiques. russe adversaire.

L’aide militaire occidentale comprend des armes de précision de haute technologie, mais les approvisionnements sont limités et l’Ukraine a été contrainte d’innover.

Les drones ont permis à l’Ukraine de cibler à longue portée les lignes de ravitaillement logistique russes, ainsi que de fournir des yeux et des oreilles sur le champ de bataille.

Ils ont tendance à être bon marché, sont facilement disponibles et peuvent être rapidement adaptés en réponse aux conditions changeantes du champ de bataille.

Cependant, les drones sont également vulnérables : ils ne disposent d’aucune capacité d’autodéfense sophistiquée, et ils sont lents et donc relativement faciles à abattre.

Mais si elles sont lancées en grande quantité, certaines ont tendance à réussir : la quantité a une qualité qui lui est propre.

L’avantage majeur des drones est leur capacité à innover.

L’innovation n’est pas un terme synonyme de l’armée russe, mais les spécialistes ukrainiens reprogramment et modifient régulièrement du jour au lendemain les drones du champ de bataille pour dépasser les capacités militaires russes héritées.

Il s’agit d’un avantage asymétrique important pour l’Ukraine par rapport à la Russie.

Alors, d’où l’Ukraine s’approvisionne-t-elle en drones ?

L’Ukraine possède quelques vieux drones soviétiques à longue portée, mais ceux-ci sont très lents, vulnérables et en quantité limitée. L’Ukraine a également modifié certains de ses plus gros missiles sol-air pour attaquer des cibles fixes.

L’Ukraine a connu beaucoup de succès en obtenant un financement participatif pour acquérir des drones disponibles dans le commerce, qu’elle peut ensuite adapter pour répondre à ses besoins immédiats.

Les drones ont permis à l’Ukraine de prendre l’initiative sur la Russie dans trois domaines clés :

• La complaisance de la Russie – bien qu’elles soient en guerre avec l’Ukraine, les bases militaires russes ne sont pas encore mises sur le pied de guerre, avec des avions militaires stratégiques systématiquement non protégés et donc vulnérables aux attaques de drones. La perte de quatre avions de transport militaire russes IL-76 lors d’une attaque de drone sur Pskov illustre cette vulnérabilité stratégique.

• Psychologique – Les attaques de drones ukrainiens contre Moscou ont eu un impact tactique très limité, mais leur impact psychologique sur la population civile moscovite a été énorme. Président Vladimir Poutine a justifié le lancement de la guerre contre l’Ukraine en affirmant que cela rendrait les Russes plus sûrs – ces attaques de drones démontrent que les Russes sont plus vulnérables.

• Les drones plus petits ont fourni des renseignements inestimables en temps réel – Les yeux et les oreilles ukrainiens sur le champ de bataille qui ont permis à l’Ukraine de frapper les forces russes de première ligne avec une précision et une efficacité sans précédent.

Quant à la manière dont ces drones sont capables de voyager aussi loin à Moscou, on ne peut que spéculer.

Soit les Ukrainiens parviennent à étendre considérablement la portée de leurs drones, soit les attaques sont lancées depuis le territoire russe.

Les drones continueront de jouer un rôle stratégique important dans ce conflit et ont révolutionné la manière dont une force militaire plus petite et moins bien équipée peut vaincre un adversaire plus grand.

Et l’exploitation généralisée de la technologie des drones dans la guerre en Ukraine aura un impact profond sur la planification militaire internationale dans les années à venir.