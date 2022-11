Guerre d’Ukraine : Sur la ligne de front à Kherson, les combattants ukrainiens exposés prennent des risques énormes | Nouvelles du monde

Leur route vers la limite des arbres, qui longe un champ ouvert, est jonchée de douilles et de roquettes non explosées.

Il y a des cratères massifs partout.

Les combats à Kherson ont été féroces, mais l’Ukraine progresse régulièrement, ce qui conduit à Le retrait forcé de la Russie.

Le général russe devrait “penser à organiser un coup d’État”, selon l’Ukraine

Et il y a une urgence dans leur façon de travailler.

Ils ne sont qu’à quelques kilomètres des lignes ennemies et leur position est exposée et dans la ligne de tir.

Rapidement et avec une netteté précise, les bras du drone sont déployés.

Alors qu’ils se cachent dans une tranchée creusée dans les sous-bois, les hélices se déclenchent et il bourdonne comme un insecte géant dans le ciel gris acier.

Le pilote du drone, connu sous son indicatif d’appel Playboy, cherche le meilleur endroit pour attaquer l’armée russe.

Image:

Un pilote de drone ukrainien lance son équipement



Son partenaire, connu sous le nom de Badger, aide à surveiller tout signe de mouvement à l’horizon.

Sur l’écran de son contrôleur Playboy peut voir les images en blocs de soldats russes.

Il marque les coordonnées, la position qu’il visualise en temps réel est maintenant une cible.

“Tout d’abord, nous travaillons avec l’artillerie”, dit-il.

“Nous trouverons les cibles, trouverons les ennemis avec les drones, avec les différents drones et transmettrons les informations à l’artillerie et ils les travailleront.”

Sans ces troupes, l’Ukraine tirerait à l’aveugle

Mais ces soldats ukrainiens prennent des risques énormes.

Alors qu’ils peuvent voir l’ennemi, les Russes ont aussi des drones et ils peuvent être facilement repérés.

Pendant qu’ils travaillaient, le bruit des arcs de feu entrants coupait l’air au-dessus de leur tête avec un gémissement mortel et ils se mettaient à couvert.

C’est raté mais cela met en lumière la menace à laquelle ils sont confrontés au quotidien.

C’est un travail dangereux, mais sans cet œil dans le ciel, les équipages d’artillerie ukrainiens tireraient à l’aveugle.

Plus en retrait de la ligne de front, les troupes d’un peloton de volontaires appelé Karlson, qui dépend des dons, chargent un système de roquettes graduées avec des munitions.

Image:

Les combattants chargent un système de fusée grad avec des munitions



Un combattant étranger affirme que le coût pour l’Ukraine est élevé

Parmi eux se trouvent des recrues étrangères.

Shannon, qui est un ancien soldat de l’armée néo-zélandaise, dit qu’il les a rejoints parce qu’il n’aime pas les “intimidateurs”.

Il dit que l’unité connaît du succès mais que le coût pour l’Ukraine est élevé.

“Ça va bien”, dit-il.

“Nous les repoussons et ils ont reculé et malheureusement, ils détruisent tout au fur et à mesure.

“Ils ciblent beaucoup d’écoles et de bâtiments qui n’ont aucune valeur militaire autre que de perturber le mode de vie. C’est assez triste”

Image:

Des combattants ukrainiens exposés aux tirs d’artillerie russe



Pas le temps de traîner alors que l’hiver s’installe

Avec l’arrivée de l’hiver, la lutte pour Kherson est devenue plus désespérée ces dernières semaines.

L’Ukraine est impatiente de profiter de son élan et la Russie retraite nouvellement annoncée.

L’équipe d’artillerie reçoit bientôt les coordonnées de l’unité de reconnaissance des drones et ils sont en route vers le site de lancement.

La position de tir a été amorcée et il ne faut pas longtemps pour aligner la cible.

Il n’y a pas le temps de traîner. Tout doit être fait rapidement.

Alors qu’ils tirent, des cris de “gloire à l’Ukraine” remplissent l’air et plusieurs roquettes grad brûlent bientôt dans le ciel en route vers la cible.

Les images capturées par l’équipe du drone montrent l’impact – les explosions envoient des ondes de choc à travers les tranchées russes qu’ils ont repérées plus tôt.

Ce sont ces sortes de barrages d’artillerie qui obligent les Russes à se replier.

Image:

Un champ de bataille ouvert jonché de douilles



Playboy dit que dans ce domaine, l’Ukraine a maintenant l’avantage.

“C’est avant tout la guerre entre l’artillerie – qui a le meilleur ? Celui-là a l’avantage sur le champ de bataille.

“Nous avançons et même là où nous avons moins de pouvoir sur le champ de bataille, nous essayons d’obtenir des résultats.”

Mais avant même que la fumée ne se dissipe du lancement de la fusée, l’équipe d’artillerie ukrainienne s’échappe.

Ils sont maintenant vulnérables à une contre-attaque rapide.

Ce combat ici est un affrontement de nerfs et de puissance de feu et pour le moment sur cette frontière périlleuse l’Ukraine est en train de gagner.