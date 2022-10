Guerre d’Ukraine : Sous la menace d’une frappe nucléaire et d’un long hiver qui se profile, l’indomptable esprit ukrainien tient bon | Nouvelles du monde

Il y a un nombre assez choquant de cadavres russes laissés à la suite du blitz ukrainien sur leur front oriental.

Les troupes de Kyiv se déplacent si vite et méthodiquement qu’elles n’ont pas le temps de ramasser les morts de l’ennemi.

C’est une sombre illustration des succès actuels de l’Ukraine sur le champ de bataille.

Alors que nous suivions leur route à travers le village de Yampil et jusqu’à Torske au bord de la frontière de Louhansk, nous avons vu des dizaines de véhicules militaires brûlés et des arbres forestiers brûlés, ce qui a mis en évidence la férocité de la bataille.

Il y a des signes répétés que les Ukrainiens ont tendu une embuscade à leur ennemi, souvent semble-t-il, les guettant et les attaquant par le front alors que les Russes tentent de fuir vers leurs positions défensives plus profondément dans le Donbass.

Les Ukrainiens ont désormais la ville de Kremina dans leur ligne de mire. S’en emparer leur ouvrira la porte d’entrée de Louhansk et de toute la région, et les laissera prêts à récupérer les villes jumelles de Lysychansk et Severodonetsk.

Image:

Il y a des preuves tout autour de Russes pris en embuscade



La route de Torske à Kremina est parsemée d’épaves de véhicules bombardés.

Nous avons vu des soldats ukrainiens chargés de munitions et de sacs se diriger vers Lougansk pour continuer la bataille.

“Tout sera Ukrainea crié l’un d’eux après nous avec une assurance joyeuse.

Toutes les dernières nouvelles de l’Ukraine en direct : Effigie de Poutine brûlée près de Moscou ; la capitale russe va-t-elle annuler Noël ?

Il y a en permanence en toile de fond des bombardements, des tirs de roquettes Grad, et à un moment on entend un jet dans les airs suivi du tonnerre terrifiant des bombes qui pleuvent en direction de Kremina.

“Ils en laisseront tomber plus ici bientôt”, prévient-il.

Le bus jaune grêlé que nous sommes à proximité a le corps d’un soldat russe suspendu au siège du conducteur. La porte du bus est ouverte et ses bras pendent au-dessus de la route, comme s’il avait désespérément essayé d’en sortir avant que la mort ne le réclame.

Ses mains sont noires de saleté incrustée. Sa tête est crevée. La mort et la guerre sont tragiquement laides mais simultanément pitoyables.

Ses proches en Russie n’ont probablement aucune idée de son sort ou de la façon dont il a rencontré sa fin dans ce bus mutilé et cassé au bout d’une route parsemée de carcasses de véhicules.

Le tronçon de route à côté du bus est recouvert d’une couverture d’uniformes russes et d’autres vêtements et effets personnels abandonnés. C’est un chaos chaotique et confus empestant la panique et la peur.

Image:

Une voiture écrasée par un char d’alimentation



Creuser une tombe

Non loin de là, une femme appelée Anna, qui porte un foulard en laine colorée, nous raconte les combats féroces à l’extérieur de la ferme où elle vit avec son mari. Elle vient à peine de prendre sa retraite de l’agriculture et attendait probablement avec impatience un moment de détente après une vie de travail acharné.

Au lieu de cela, elle nous raconte comment un soldat russe s’était précipité dans sa cour quelques jours plus tôt, essayant de se cacher de l’assaut.

Il portait des vêtements civils mais avait une arme et un gilet pare-balles vert de l’armée. Quand il est abattu, elle ne supporte pas de laisser son cadavre dans son jardin pour que les oiseaux et les rats le mangent.

Elle n’arrête pas de pleurer en racontant ce qui s’est passé. C’est encore très frais et cru pour elle. Elle et son mari traînent le corps dans le champ à l’arrière de leur maison et creusent une tombe, sur laquelle ils placent le gilet pare-balles vert.

Les documents qu’ils trouvent sur lui montrent qu’il a 30 ans et qu’il est originaire de Moscou.

Explicatifs :

Que s’est-il passé pendant la crise des missiles de Cuba – et pourquoi est-elle comparée à la guerre de la Russie en Ukraine ?

De quelles armes nucléaires la Russie dispose-t-elle, quels dommages pourraient-elles causer et pourraient-elles atteindre le Royaume-Uni ?

Image:

Une vie russe empreinte de respect par une mère ukrainienne



“C’était le premier militaire que je voyais mort”, nous dit-elle entre deux sanglots.

“Je n’ai rien senti, rien. Il est venu nous tuer.” Mais sa voix s’estompe alors qu’elle est enveloppée de pleurs.

Le traumatisme de cette guerre n’a pas encore dépouillé Anna de son humanité fondamentale. Il a à peu près le même âge que son propre fils. Un autre jeune homme mourant dans une guerre dans laquelle il n’a jamais choisi de se battre.

Les obus continuent de tomber tout près et la font constamment tressaillir. “C’est tellement effrayant. C’est tellement, tellement effrayant”, dit-elle. “Quand les maisons sont en feu, c’est terrifiant.

Au milieu de l’horreur

“Cette maison brûlait juste ici.” Elle fait un signe de tête vers la maison de son voisin.

Nous lui demandons si elle préférerait aller dans son refuge pour se cacher un peu et se sentir plus en sécurité.

« Puis-je y aller ? Est-ce que ça va ? Même endurant toute cette mort et ces tourments, elle est toujours polie envers les étrangers.

Elle serre dans ses bras notre collègue ukrainien Artem, qui a à peu près le même âge que le soldat russe décédé. Il est un visage chaleureux et amical pour elle au milieu de cette horreur.

Image:

L’équipement et les gilets pare-balles sont éparpillés au bord des routes



Et pourtant, toutes les discussions politiques annoncent le pire à venir – une attaque nucléaire tactique imminente. C’est une menace Le président américain Joe Biden semble prendre au sérieux, et à laquelle les troupes ukrainiennes à qui nous avons parlé semblent préparées de manière troublante.

“Nous n’avons plus peur de rien”, nous dit un soldat se faisant appeler Lynx. “Nous savons pourquoi nous nous battons – nous nous battons pour notre terre.

“Nous n’avons pas peur des armes nucléaires ou chimiques. Nous avons commencé et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas libéré toutes nos terres.”

“Mentalement, je suis prêt à mourir”

Le reste de son unité assis au sommet de leur véhicule blindé de transport de troupes n’est pas non plus découragé par la menace nucléaire.

“Mentalement, je suis prêt à mourir”, dit Oleksander, “donc si cela (une attaque nucléaire) se produit, alors cela se produira.”

Lorsque vous êtes prêt à donner votre vie dans une guerre, la manière de mourir prend une signification très différente, semble-t-il.

Nous voyageons avec l’équipage à travers une forêt de plus en plus marécageuse avec des flaques d’eau boueuse parsemées partout.

Les saisons changent rapidement et les intempéries qui arrivent sont ce que les Ukrainiens essaient de devancer.

Seuls les véhicules militaires peuvent facilement traverser un terrain si éprouvant, et la détérioration des conditions les mettra même à l’épreuve.

Les Ukrainiens sont dans une course contre l’hiver ainsi qu’une bataille féroce avec les troupes russes – et ils ne peuvent pas se permettre de perdre non plus.