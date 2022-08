Guerre d’Ukraine : six mois qui ont secoué le monde

Il y a six mois cette semaine, Vladimir Poutine a ordonné à des dizaines de milliers de soldats russes d’entrer en Ukraine dans le cadre d’une “opération militaire spéciale” – une invasion massive d’une ampleur jamais vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Depuis lors, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, des millions ont fui et des villes ont été réduites en ruines par les bombardements incessants de la Russie.

Voici quelques jalons du conflit :

UN DISCOURS REFROIDISSANT

La Russie a nié à plusieurs reprises qu’elle envahirait l’Ukraine et, une fois qu’elle l’a fait, a déclaré qu’elle cherchait à “désarmer” Kyiv, à la purger des “nationalistes” et à stopper l’expansion de l’OTAN, et non à s’emparer de territoires. Mais les Ukrainiens disent qu’un discours du président russe Vladimir Poutine trois jours avant l’invasion du 24 février n’a laissé aucun doute sur son intention de conquérir leur pays et d’effacer leur identité nationale millénaire.

“L’Ukraine n’est pas seulement un pays voisin pour nous. C’est une partie inaliénable de notre propre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel”, a déclaré Poutine. “Depuis des temps immémoriaux, les habitants du sud-ouest de ce qui a toujours été la terre russe se sont appelés russes et chrétiens orthodoxes.”

UNE PREMIÈRE DÉFAITE

Quelques heures après l’invasion, la Russie a débarqué des commandos sur l’aérodrome d’Antonov, une base de fret juste au nord de Kyiv, pour sécuriser un pont aérien pour un assaut éclair sur la capitale.

En une journée, les Ukrainiens avaient anéanti les parachutistes d’élite russes et détruit la piste d’atterrissage. Alors que les colonnes blindées russes finiraient par atteindre la périphérie nord de Kyiv, l’échec de la sécurisation d’un aérodrome opérationnel le premier jour a contribué à faire échouer le plan de Moscou de s’emparer rapidement de la capitale.

‘JE SUIS LÀ’

Alors que les bombes russes tombaient sur Kyiv et que ses habitants se regroupaient dans les stations de métro pour s’abriter ou dans les gares bondées pour fuir, le président Volodymyr Zelenskyy a clairement indiqué qu’il n’irait nulle part.

“Bonjour les Ukrainiens”, a déclaré l’ancien acteur de sitcom, avec un soupçon de sourire, dans une vidéo de selfie sur téléphone portable prise aux premières lueurs du troisième matin de la guerre. Derrière lui se trouvait un bâtiment emblématique du centre de Kyiv. “Tu sais.” Je suis ici.

Zelenskyy a ensuite rallié son pays dans des allocutions nocturnes, ses fatigues de combat, son chaume clairsemé et son style de parole décontracté mais ferme devenant des symboles de la résistance de l’Ukraine.

Depuis lors, il a utilisé des liens vidéo pour invoquer Martin Luther King au Congrès américain et le mur de Berlin au Bundestag. Il a été téléporté dans les rues de Prague, aux Grammy Awards et au festival de musique de Glastonbury, où il a dit aux fans enthousiastes de “prouver que la liberté gagne toujours”.

PORTER LES ENFANTS D’UN ÉTRANGER

Alors que la Russie pilonnait les villes ukrainiennes, des millions de personnes ont pris la fuite dans ce que les Nations Unies ont qualifié de crise de réfugiés à la croissance la plus rapide depuis des générations. Plus de 6,6 millions de réfugiés ont été enregistrés à travers l’Europe, la plupart dans les pays voisins, qui ont ouvert les bras. Kyiv a interdit aux hommes en âge de combattre de partir.

“Leur père m’a simplement remis les deux enfants et m’a fait confiance en me donnant leurs passeports pour les faire venir”, a déclaré Natalya Ableyeva, 58 ans, à la frontière avec la Hongrie deux jours après l’invasion, les bras du jeune garçon qu’elle connaissait depuis quelques heures autour de son cou.

Du côté hongrois de la frontière, les enfants ont ensuite été réunis avec leur mère, qui a pleuré en les serrant dans ses bras.

APERÇU DE L’ENFER

Marioupol, un port du sud autrefois prospère, a été détruit par les forces russes pendant trois mois de ce que la Croix-Rouge a appelé “l’enfer”. L’Ukraine affirme que des dizaines de milliers de civils sont morts, que la nourriture, l’eau et les fournitures médicales ont été coupées et que les bombardements continus en ont emprisonné beaucoup dans les sous-sols. L’ONU affirme que le bilan est inconnu.

Le 9 mars, la Russie a bombardé une maternité de Marioupol, tuant trois personnes, dont un enfant. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe l’a qualifié de crime de guerre. Moscou a déclaré que le bâtiment était désaffecté et occupé par des combattants.

Une semaine plus tard, un théâtre où l’Ukraine a déclaré que des familles s’étaient réfugiées dans le sous-sol a été détruit. Le mot “enfants” pouvait être vu sur des photos satellites peintes sur le sol à l’extérieur. Kyiv dit que la Russie l’a bombardé délibérément pour briser la volonté de la ville et que des centaines de corps seraient toujours enterrés ; La Russie a déclaré, sans fournir aucune preuve, que l’incident avait été mis en scène.

DES CORPS DANS LES RUES

Fin mars, l’assaut de la Russie sur Kyiv avait échoué. Ses colonnes blindées, vulnérables aux unités mobiles des défenseurs ukrainiens avec des missiles antichars et des drones, s’étaient enlisées et avaient subi de lourdes pertes. Moscou a annoncé son retrait du nord de l’Ukraine comme un “geste de bonne volonté”. Mais lorsque ses troupes se sont retirées, elles ont laissé des preuves de leur occupation dans des villes et des villages en ruines où des corps gisaient dans les rues.

Des dizaines de victimes ont été retrouvées dans la banlieue autrefois prospère de Bucha, certaines avec les mains liées. La Russie a nié toute responsabilité et affirmé, sans aucune preuve, que les meurtres avaient été mis en scène.

” NAVIRE DE GUERRE RUSSE, ALLEZ F*** VOUS-MÊME “

Dans les premières heures de l’invasion, des officiers russes du vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, Moskva, ont envoyé par radio des gardes ukrainiens sur l’affleurement aride mais stratégique de la mer Noire Snake Island, leur ordonnant de se rendre ou de mourir. L’un d’eux a répondu par radio “Navire de guerre russe, va te faire foutre.”

L’expression est devenue un slogan national, représenté sur des panneaux d’affichage ukrainiens, des t-shirts et finalement un timbre-poste montrant un garde ukrainien debout sur l’affleurement, faisant un doigt d’honneur au vaisseau amiral.

Le jour de la sortie du timbre, le 14 avril, deux missiles ukrainiens ont frappé le Moskva, le plus gros navire de guerre coulé au combat depuis 40 ans. Officiellement, la Russie affirme qu’un marin a été tué dans un accident. Les experts occidentaux disent qu’ils pensent qu’environ la moitié de l’équipage d’environ 450 personnes a péri en mer.

Le 30 juin, la Russie a abandonné Snake Island après avoir subi de lourdes pertes en essayant de la défendre. Il a qualifié son retrait de “geste de bonne volonté”.

AZOVSTAL

Le siège de Marioupol s’est poursuivi, largement au-delà du regard du monde. Les journalistes de Reuters qui ont atteint la ville du côté russe ont trouvé une friche étrange et silencieuse, où des civils déconcertés ont émergé des caves sous les ruines pour enterrer leurs morts dans l’herbe au bord de la route.

Les dernières troupes ukrainiennes étaient retranchées à Azovstal, l’une des plus grandes aciéries d’Europe, où des tunnels souterrains servaient de bunkers. Le 16 mai, l’état-major ukrainien leur a dit de se rendre pour sauver leur vie. Des journalistes de Reuters les ont vus émerger, transportant leurs blessés sur des civières vers des bus qui les emmenaient dans un camp de prisonniers tenu par des séparatistes pro-russes.

Moscou s’est engagé à traiter les prisonniers d’Azovstal conformément aux conventions de Genève, mais a repoussé les appels ukrainiens à un échange de prisonniers.

Le 29 juillet, des dizaines de défenseurs d’Azovstal ont été tués alors qu’ils étaient détenus par des séparatistes pro-russes dans une explosion de feu qui a englouti une prison. Kyiv a qualifié cela de crime de guerre commis sur ordre de Moscou. Moscou a déclaré que la prison avait été touchée par un missile ukrainien, sans expliquer pourquoi aucun gardien pro-russe n’avait été blessé. L’ambassade de Russie à Londres a déclaré que les prisonniers d’Azov survivants devraient être exécutés par pendaison, ajoutant : “Ils méritent une mort humiliante”.

LA BATAILLE DU DONBAS

N’ayant pas réussi à prendre Kyiv, la Russie a changé ses objectifs de guerre pour se concentrer sur la sécurisation du Donbass, une région orientale formée de deux provinces déjà en partie détenues par ses mandataires séparatistes. Cela a déclenché les batailles terrestres les plus dévastatrices de la guerre.

À la mi-mai, un bataillon entier de troupes russes a été anéanti en tentant de traverser la rivière Siverskiy Donets. Des photos satellites montraient des dizaines de véhicules blindés détruits dispersés sur les deux rives.

Les Russes ont continué, utilisant leur avantage de puissance de feu d’artillerie pour encercler les forces ukrainiennes sur trois côtés. Tout au long du mois de juin, les deux camps ont affirmé avoir tué des milliers de soldats ennemis. Après avoir capturé les ruines des villes de Sievierodonetsk et Lysychansk, Poutine a déclaré une victoire dans la région le 4 juillet mais les batailles se poursuivent.

‘HIMARS HEURE’

La guerre se concentre désormais principalement sur le sud, où Kyiv s’est engagé à reprendre la plus grande partie du territoire saisi lors de l’invasion que la Russie détient toujours. La Russie a dépêché plus de troupes.

Depuis début juillet, l’Ukraine a déployé des roquettes avancées fournies par l’Occident – le M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS. Il peut désormais cibler des ponts, des voies ferrées, des postes de commandement et des décharges de munitions au plus profond du territoire sous contrôle russe et espère que cela modifiera le cours de la guerre en sa faveur.

Les partisans de l’Ukraine publient quotidiennement sur Internet des images d’explosions sur le territoire sous contrôle russe avec le slogan “HIMARS O’Clock”. La Russie dit que son opération va se planifier.



(Écrit par Peter Graff; édité par Philippa Fletcher)