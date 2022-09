Guerre d’Ukraine : « Sept piliers » utilisés pour évaluer la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia alors que le conflit fait rage | Nouvelles du monde

Les experts nucléaires de l’ONU ont donné leur évaluation de la situation en matière de sécurité à la centrale électrique de Zaporizhzhia sous contrôle russe – et disent que son “intégrité physique” a été “violée” au cours de semaines de combats à proximité.

La Russie et l’Ukraine se reprochent mutuellement les dommages causés par les bombardements, craignant une catastrophe radioactive sur le site.

Donnant son analyse de la sûreté et de la sécurité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a décrit “sept piliers” pour évaluer la situation, avec un système de code couleur des feux de signalisation.

M. Grossi a dirigé une équipe de l’AIEA qui a visité l’usine pour vérifier sa sécurité après que la Russie s’en est emparée au début de l’invasion, et sur le bien-être du personnel ukrainien qui y travaille encore.

Il a déclaré que six de ses experts de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU restent et que son agence établit une présence permanente à l’usine, où deux poursuivront leur travail là-bas.

Voici les sept piliers :

:: 1. Intégrité physique des installations – “un grand rouge”.

Il y a eu des activités militaires autour de l’usine. L’équipe a vu des trous d’impact et des marques sur des bâtiments suite à des bombardements.

Cela signifie que l’intégrité physique de l’installation a été violée non pas une mais plusieurs fois, a déclaré M. Grossi.

Il a déclaré aux journalistes : « Il est évident qu’il y a beaucoup de combats dans la région.

Parlant d’une augmentation de l’activité militaire dans la région, il a déclaré que “cela m’inquiète beaucoup”, ajoutant que les bombardements ont commencé en août et qu’il est possible que l’usine subisse davantage de dégâts physiques.

L’AIEA a défini sept “piliers indispensables”



:: 2. Systèmes de sûreté et de sécurité – orange.

Il a déclaré que “la plupart d’entre eux fonctionnent et fonctionnent relativement bien, mais il y a eu des interruptions, certaines liées à la rupture physique des câbles… et certains systèmes qui ne sont pas complètement remis en place”.

:: 3. Conditions de fonctionnement pour le personnel – orange/rouge.

Il a déclaré que c’était l’un des principaux sujets de préoccupation au milieu de la “situation sans précédent” des opérateurs ukrainiens travaillant à la centrale avec la présence d’experts nucléaires russes et des forces militaires.

M. Grossi a déclaré qu’il n’était pas classé comme entièrement rouge car l’usine continue de fonctionner et “il existe une méthode de travail professionnelle”.

Il a ajouté: “La centrale fonctionne, il y a une relation professionnelle entre ces experts – ce sont tous des experts du nucléaire, donc ils savent ce qu’ils font, ils savent de quoi ils parlent. Mais ce sont des êtres humains, donc ils ont des côtés dans une guerre qui les touche, eux et leurs familles. »

Un militaire russe monte la garde près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia



:: 4. Alimentation hors site – orange/rouge.

Il a déclaré: “Si vous n’avez pas d’alimentation électrique hors site, les systèmes de refroidissement des réacteurs ne peuvent pas fonctionner, et s’ils ne peuvent pas fonctionner, cela peut entraîner un accident majeur.”

Il y a eu plusieurs occasions où il y a eu des pannes ou des interruptions sur une ou deux lignes alimentant l’usine de l’extérieur.

Pour le moment, deux lignes fonctionnent, a-t-il ajouté.

:: 5. Chaînes logistiques – vert/orange.

Cette catégorie concerne les fournitures et des éléments tels que les pièces de rechange, qui sont toutes nécessaires pour une grande installation industrielle.

“Nous avons beaucoup sondé à ce sujet – nous en discutions avec des personnes sur place – et l’impression qu’ils nous ont donnée est qu’il n’y a pas de problèmes”, a déclaré M. Grossi.

:: 6. Surveillance des rayonnements et intervention d’urgence – vert/rouge.

Il y a eu des interruptions complètes, d’où la situation vert/rouge, a-t-il dit, ajoutant que certains systèmes fonctionnaient bien, donc “nous voyons un sac mélangé”.

:: 7. Communications fiables avec le régulateur – orange.

Une “fonction d’exploitation avec quelques difficultés”, selon M. Grossi.

S’exprimant directement après l’annonce de M. Grossi, la rédactrice en chef de la sécurité et de la défense de Sky News, Deborah Haynes, a déclaré: “Il est entré dans l’usine malgré le fait qu’hier matin, plusieurs bombardements ont eu lieu dans la ville environnante, un risque élevé pour l’équipe. , et pourtant, soulignant l’importance cruciale de la mission, ils sont allés de l’avant.

“Son évaluation était incroyablement intéressante. Il avait ce tableau dans lequel il essayait de documenter de la manière la plus claire possible les différents éléments d’une installation aussi complexe que la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

“De toute évidence, l’intégrité physique de cette plante avait cette grande couleur rouge, elle a été touchée à plusieurs reprises par des bombardements.

“Il était intéressant qu’il ait déclaré que la violence autour de l’usine n’avait vraiment été un problème que le mois dernier, signe que l’intensification des combats augmente vraiment le risque pour l’usine elle-même.

“Ensuite, il a coché les différents autres éléments, soulignant notamment le souci d’alimentation électrique de la centrale, c’est clairement une vulnérabilité.

“Il a dit que les réacteurs eux-mêmes, qui sont évidemment le cœur de cette installation, sont très robustes, mais les alimentations électriques de l’installation qui assurent les mécanismes de refroidissement qui sont si vitaux pour assurer la sécurité de l’usine, si elles étaient assommées par les combats , ce serait un énorme problème.”