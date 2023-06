Rishi Sunak adopte la même « ligne militariste » que Boris Johnson et devrait faire plus pour aider à amener des pourparlers de paix entre Moscou et Kiev, a déclaré l’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni à Sky News.

Andrei Kelin a également répété les affirmations de Le président russe Vladimir Poutine qu’entre 25% et 30% des armes fournies à l’Ukraine par les nations occidentales ont été détruites.

Monsieur Johnson a fait de la Grande-Bretagne l’un des principaux partisans de l’Ukraine pendant son mandat de Premier ministre et a régulièrement tenu des appels avec le président Volodymyr Zelensky.

Leurs conversations s’ouvraient souvent avec M. Zelenskyy lisant une « liste de courses » d’armes, ont déclaré à Reuters trois responsables britanniques au courant de l’affaire.

Poutine se vante de la « triade nucléaire » dans son discours – Mises à jour en direct sur la guerre en Ukraine

Le Royaume-Uni a fourni des armes, notamment des lance-roquettes multiples, des missiles anti-navires et des véhicules blindés.

Interrogé par Mark Austin de Sky s’il était heureux que M. Johnson ne soit plus Premier ministre, M. Kelin a déclaré: « Rishi Sunak poursuit une ligne militariste. Je n’ai jamais entendu parler de lui le mot » négociations « .

« Je n’ai jamais entendu dire de lui que l’avenir appartient à la sécurité européenne, à la sécurité européenne inclusive pour tous les pays, pas seulement pour l’OTAN. Mais pour tous les pays. »

M. Kelin a également été interrogé sur les informations selon lesquelles la Russie aurait utilisé des drones fournis par l’Iran – avec Sky News ayant vu un prétendu contrat d’armement qui a offert la première preuve tangible que Téhéran a vendu des munitions à Moscou pour sa guerre en Ukraine.

L’ambassadeur a nié que la Russie ait reçu des drones de l’Iran et a déclaré qu’il n’avait jamais vu un tel contrat.

« Personne n’a de preuves réelles sur les drones iraniens. Nous avons eu connaissance de deux réunions entre Ukrainiens et Iraniens… Les Ukrainiens n’ont pas été en mesure de fournir la moindre preuve que ces drones appartiennent à l’Iran. »

M. Kelin a également été interrogé sur la destruction du barrage de Nova Kakhovka qui a provoqué des inondations dévastatrices dans la ville du sud de l’Ukraine.

Depuis, la Russie et l’Ukraine se reprochent l’effondrement du barrage.

M. Kelin a déclaré: « Il y a un an, l’un des principaux généraux ukrainiens a déclaré qu’il allait faire sauter le barrage pour empêcher une offensive russe.

« Il a été publié dans le Washington Post, je pense, en décembre de l’année dernière. »

Interrogé sur les 350 milliards de dollars (274 milliards de livres sterling) d’actifs gelés que le Royaume-Uni et l’Occident prévoient d’utiliser pour reconstruire l’Ukraine, M. Kelin a déclaré: « Je sais que le Royaume-Uni est très expérimenté dans le vol d’argent de différents pays.

« L’Inde a été cambriolée et l’Égypte, d’autres pays également. Alors bien sûr, c’est un autre récit de vol et de braquage. »

M. Kelin a également déclaré que la Russie était « prête pour des pourparlers ou des négociations », mais a déclaré que M. Zelenskyy s’était « interdit par la loi de négocier ».

« Comment pouvons-nous négocier? » il a dit.

M. Kelin s’est entretenu avec Sky News alors que M. Poutine a déclaré que la nouvelle génération russe de missiles balistiques intercontinentaux Sarmat, capables de transporter 10 ogives nucléaires ou plus, serait bientôt déployée pour le combat.

Dans un discours aux nouveaux diplômés des académies militaires, le président a souligné l’importance de la « triade » russe des forces nucléaires qui peuvent être lancées depuis la terre, la mer ou l’air.