Guerre d’Ukraine : Rencontrez la Légion géorgienne qui se joint à la lutte contre l’invasion russe | Nouvelles du monde

Le groupe grunge Nirvana était en plein essor à partir d’un haut-parleur de voiture lorsque nous sommes arrivés dans un hangar indéfinissable transformé en base militaire dans l’est de l’Ukraine.

Nous avons vu une douzaine d’hommes vêtus de treillis militaires, riant et bavardant sur la musique rock, mais nous avons également senti la saveur de la tension pré-mission suspendue dans l’air.

“Électricité coupée” dans les villes occupées

Ces combattants appartiennent à une formation appelée la “Légion géorgienne”, une unité paramilitaire qui se bat pour Ukraine – et des hommes armés étaient sur le point de partir en mission.

La Légion compte quelque 1 000 membres, originaires de Géorgie dans le Caucase du Sud, ainsi que de divers autres pays. On nous a dit qu’il y a 50 Britanniques qui servent actuellement dans l’unité.

Ensemble, ils partagent un objectif primordial – la destruction de Vladimir Poutinec’est la Russie.

“C’est le même combat pour nous, l’ennemi est le même en Géorgie et en Ukraine”, a déclaré Giorgi, un ancien fonctionnaire géorgien devenu combattant.

“Vous pourriez très facilement vous faire tuer,” dis-je.

“Oui, tuer n’est pas facile pour un humain, mais les Russes ne sont pas humains.”

Image:

Chef de la Légion géorgienne, Mamuka Mamulashvili



La Légion géorgienne existe depuis 2014, lorsque 10 officiers géorgiens se sont portés volontaires pour combattre – et former des soldats ukrainiens – au début du conflit avec la Russie.

Mais ce n’est pas la seule unité composée d’étrangers combattant en Ukraine. Une «Légion internationale» a été formée par le gouvernement ukrainien plus tôt cette année, avec des postes pour les personnes ayant une expérience militaire antérieure. Des employés de 60 pays se sont inscrits.

Et les ressortissants étrangers se battent également sur le russe côté, avec la société militaire privée Wagner censée faire le recrutement. Des combattants de Syrie et d’Afghanistan ont été entraînés dans la guerre, aux côtés d’anciens militaires et de détenus des prisons russes.

Dans une interview avec le chef de la Légion géorgienne, Mamuka Mamulashvili, j’ai demandé si ses hommes étaient simplement des mercenaires, combattant l’ennemi pour une aumône mensuelle.

« La Russie est un État terroriste »

« Cela fait huit ans que nous sommes ici et nous n’avons pas eu de salaire pendant longtemps », a-t-il déclaré.

“Certains soldats sont sous contrat maintenant, comme les soldats ukrainiens, [but] ce n’est pas beaucoup. Il ne s’agit pas d’avoir un salaire, il s’agit d’une idée d’être libre. Les gens civilisés comprendront cela.”

Ce point de vue a été réitéré par un Géorgien à l’allure puissante appelé Misha, qui dirige l’une des unités d’artillerie de la légion.

Il nous a emmenés dans une attaque au mortier avec délit de fuite et alors que nous roulions vers la ligne de front, il m’a dit pourquoi il s’était engagé.

“Nous avons un ennemi, et cet ennemi occupe 20% de mon terrain. Quand nous en avons moins ici, cela signifie moins à tuer chez nous.”

Les forces russes ont envahi la Géorgie en 2008, à l’invitation, selon elles, de séparatistes des régions d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie. En 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la Russie gouvernait directement dans ces domaines et était responsable de graves violations des droits de l’homme.

Sans surprise, le chef de la Légion géorgienne adopte une vision dure de la politique expansionniste de M. Poutine et pense que l’Occident doit trouver une nouvelle façon de décrire sa technique.

“Lorsqu’un homme attache une bombe sur lui-même dans un centre commercial, il est traité de terroriste”, a-t-il déclaré. “Mais quand tout le pays tue des civils à longueur de journée, pourquoi ne pouvons-nous pas les appeler des terroristes ? La Russie est un État terroriste, elle tue des civils au milieu de l’Europe, et nous devons être assez courageux pour le dire.”

“Il n’y a pas de différence entre les soi-disant civils et le gouvernement”

M. Mamulashvili ne fait pas de distinction entre l’État russe et les civils russes, les blâmant également pour la crise actuelle. Enraciné dans les complexités du passé récent de la Géorgie, ses opinions sont surprenantes et sans doute dures.

“Vous faites sûrement une allocation pour les Russes, dont beaucoup ont cherché protection dans votre pays d’origine ?” J’ai demandé.

“Il n’y a pas de différence entre les soi-disant civils et le gouvernement, ce sont les mêmes occupants, et ils agissent de la même manière lorsqu’ils sont des touristes dans (mon) pays. La plupart des soi-disant touristes en Géorgie sont des agents de la Fédération de Russie, ils peuvent déstabiliser la situation à tout moment.”

Le chef de la légion voit la guerre en Ukraine comme une lutte à mort, une bataille pour les idéaux occidentaux comme la démocratie et la liberté personnelle. Négocier est inutile, dit-il, avec une nation qui n’écoute pas.

“Je ne parle pas diplomatiquement parce que je me bats depuis 30 ans. J’ai essayé d’apprendre la voie alternative, mais la diplomatie ne marche pas avec la Russie, ça devient insensé. Il n’y a pas un accord qu’ils n’ont pas rompu, parce que le la seule langue qu’ils comprennent est la balle.”