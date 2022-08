Guerre d’Ukraine : Quels sont les risques d’un accident nucléaire à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia au milieu de la guerre avec la Russie ? | Nouvelles du monde

L’agence ukrainienne de renseignement de défense a mis en garde contre de nouvelles “provocations” russes à la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia dans le sud de l’Ukraine, tandis qu’un maire a déclaré que la ville où se trouve la centrale électrique avait subi de nouveaux bombardements.

Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a décrit les récentes bombardement de la plus grande centrale nucléaire d’Europe comme “incontrôlable” et “extrêmement grave”.

La violence au milieu de la guerre en Ukraine “souligne le risque très réel de catastrophe nucléaire”, selon l’organisme de surveillance des Nations Unies.

Alors que Russie et l’Ukraine se sont blâmées – accusant l’autre partie de “terrorisme nucléaire” – M. Grossi a appelé à la “plus grande retenue” autour du site.

Les experts, quant à eux, préviennent que la centrale prise dans le conflit pourrait entraîner un accident nucléaire similaire à celui de Fukushima, au Japon, en 2011.

Que s’est-il passé samedi ?

Le maire exilé d’Enerhodar, Dmytro Orlov, a déclaré que des résidents locaux lui avaient parlé de nouveaux bombardements russes en direction de la zone industrielle de la ville et de l’usine de Zaporizhzhia. Il n’était pas clair si des obus avaient touché le sol de l’usine.

Le responsable local installé par la Russie, Vladimir Rogov, a écrit sur Telegram que les forces ukrainiennes bombardaient l’usine.

“Selon des témoins, on entend à nouveau des explosions dans la ville”, a déclaré M. Rogov, ajoutant que des obus étaient tombés à proximité de la centrale, sans préciser s’ils avaient touché le territoire de la centrale.

L’agence ukrainienne de renseignement de défense a déclaré que la Russie préparait de nouvelles “provocations” à l’usine, affirmant que les troupes russes avaient placé un obusier automoteur Pion à l’extérieur de la ville voisine et y avaient apposé un drapeau ukrainien.

Il y a environ une semaine, des bombardements près d’Enerhodar ont touché une ligne électrique à haute tension qui alimente la centrale nucléaire voisine, a rapporté Reuters.

Bien que les responsables aient confirmé qu’il n’y avait pas eu de fuites radioactives, les opérateurs ont déconnecté l’un des réacteurs du site par mesure de sécurité.

Le lendemain, l’opérateur nucléaire ukrainien Energoatom a déclaré que des missiles russes avaient endommagé trois moniteurs de rayonnement dans l’installation de stockage de combustibles nucléaires usés de la centrale. Un travailleur a été blessé, ont-ils ajouté.

L’agence de presse russe Interfax a déclaré que les forces ukrainiennes avaient tiré les obus et qu’elles n’avaient touché qu’un seul des bâtiments administratifs du site.

Quel est l’arrière-plan ?

Il y a eu un certain nombre de rapports de tirs de missiles sur l’usine depuis le début de la guerre.

Aux premières heures du 4 mars, peu après l’invasion russe, un missile a touché un bâtiment d’entraînement et y a mis le feu.

Le service d’urgence de l’État ukrainien a rapidement signalé que les opérateurs avaient arrêté l’un des réacteurs nucléaires par précaution, mais les niveaux de rayonnement étaient normaux et aucune infrastructure clé n’avait été endommagée.

Zaporizhzhia abrite six réacteurs nucléaires, ce qui en fait la plus grande centrale d’Europe.

Il a une capacité de six gigawatts, ce qui est assez d’énergie pour alimenter quatre millions de foyers et se trouve près du fleuve Dnipro dans le sud-ouest de l’Ukraine.

Les experts pensent que seuls trois des réacteurs ont été utilisés depuis l’invasion russe, le personnel ukrainien y travaillant toujours – mais sous la contrainte.

Les réacteurs pourraient “résister à un crash d’avion”

Le réacteur est le cœur de toute centrale nucléaire. Ici, les réactions nucléaires contrôlées créent suffisamment de chaleur pour transformer l’eau en vapeur, qui est ensuite utilisée pour créer de l’énergie.

Il en existe deux types : les réacteurs à eau bouillante et les réacteurs à eau sous pression.

Zaporizhzhia abrite ces derniers, qui sont beaucoup plus sûrs que les anciens utilisés sur le site de Tchernobyl, où la catastrophe de 1986 a entraîné une énorme fuite radioactive et des dizaines de morts directes et indirectes.

Le professeur Claire Corkhill, titulaire de la chaire de dégradation des matières nucléaires à l’Université de Sheffield, a déclaré à Sky News : “Après Tchernobyl, de nombreuses leçons ont été apprises.

“L’une des principales était que les réacteurs devaient être contenus dans des bâtiments très robustes, alors maintenant ils sont construits dans d’énormes conteneurs en béton armé.

“Un avion pourrait voler dans ces bâtiments et ils ne seraient pas endommagés.”

Les réacteurs disposent également de défenses anti-incendie intégrées et, en cas de panne d’électricité, ils disposent de générateurs de secours alimentés au diesel qui durent environ trois jours.

D’autres infrastructures toujours menacées

Cependant, il existe encore d’autres parties de la plante qui sont vulnérables aux dommages.

Une fois que le combustible radioactif à l’intérieur du réacteur a été utilisé à sa pleine capacité, il est placé dans un grand bassin de refroidissement pendant environ deux ans avant d’être transféré dans une installation de stockage à sec.

Selon le régulateur nucléaire ukrainien Energoatom, les frappes de samedi ont endommagé trois moniteurs de rayonnement dans l’une des installations de stockage de combustible usé.

Le professeur Corkhill déclare : “Une frappe de missile sur le bâtiment du bassin de refroidissement est préoccupante car l’eau est hautement radioactive et une fuite pourrait propager la radioactivité dans la zone locale.

“Une grève du stockage en fûts secs est moins préoccupante, car le combustible nucléaire est bien protégé par des conteneurs épais en métal et en béton.”

Mais comme le prévient Tony Roulstone, professeur d’énergie nucléaire à l’Université de Cambridge, une frappe directe sur l’un ou l’autre pourrait encore provoquer une fuite.

“Ces renforts ne sont pas conçus contre des armes de qualité militaire”, a-t-il déclaré.

“Cette centrale est prise dans une zone de guerre – et l’énergie nucléaire et la guerre ne font pas bon ménage.”

Chaque frappe supprime une défense de sécurité vitale

Lorsque le bombardement de vendredi a touché une ligne électrique menant à la centrale, le réacteur a été arrêté par mesure de sécurité.

Mais M. Roulstone prévient que dans le contexte d’une guerre, une fois que les approvisionnements en diesel sur place seront épuisés, en obtenir plus pourrait s’avérer difficile.

“Il existe des défenses en profondeur dans toutes les centrales nucléaires”, a-t-il déclaré.

“Mais lorsque vous avez des dommages collatéraux, vous supprimez une ou plusieurs de ces défenses et augmentez donc le risque.”

Le professeur Corkhill est d’accord, ajoutant : « Plus vous tirez de missiles en direction d’une centrale nucléaire, plus le risque d’un accident nucléaire catastrophique est élevé.

“Si l’alimentation électrique est endommagée, mais que les générateurs diesel sont opérationnels, cela donne suffisamment de temps pour mettre le réacteur en arrêt à froid – essentiellement éteindre le réacteur et le mettre en sécurité avant qu’une fusion ne se produise.

“Mais si l’alimentation électrique et les générateurs de secours sont endommagés, la probabilité d’un accident est très élevée.

“L’accident de Fukushima a propagé la radioactivité sur des centaines de kilomètres – la même chose pourrait donc se produire à Zaporizhzhia.”

Selon l’ampleur de la fuite, cela pourrait signifier que des milliers de personnes sont évacuées de leur domicile et que leur santé est menacée par des niveaux dangereux de rayonnement.

Si tous les réacteurs nucléaires de la centrale devaient s’arrêter, des millions de personnes déjà en difficulté se retrouveraient sans électricité.