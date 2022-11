Guerre d’Ukraine : que sont les drones kamikazes iraniens et les États-Unis enverront-ils le meurtrier MQ-9 Reaper ? | Nouvelles du monde

Les soldats ukrainiens utilisent des drones achetés en magasin comme yeux et oreilles dans les tranchées ou les font voler au-dessus des chars russes et larguent des grenades à travers des écoutilles ouvertes.

Pendant ce temps, de retour à Kyiv des essaims de drones kamikazes de fabrication iranienne sèment la misère et plongent les citoyens dans l’obscurité.

Quels sont les principaux types de drones utilisés en Ukraine ? Les États-Unis enverront-ils un jour leurs redoutables Faucheurs et Prédateurs sur le champ de bataille ?

Sky News examine certains des drones pilotés des deux côtés et répond à certaines des questions clés.

Des drones achetés en magasin donnant aux soldats un avantage dans les tranchées

Les drones achetés en magasin de tous les jours sont utilisés à bon escient par les soldats ukrainiens comme leurs “yeux et leurs oreilles”, a déclaré Stuart Ray de McKenzie Intelligence Services à Sky News.

Les soldats combattant dans les tranchées peuvent utiliser un drone – souvent de la série DJI de fabrication chinoise – pour anticiper et obtenir un énorme avantage.

“Ce que vous avez vraiment au cours des 20 dernières années, c’est la prolifération de ce qui était à l’origine un atout de niveau stratégique ou opérationnel jusqu’au niveau tactique”, a-t-il déclaré.

De plus, les médias sociaux regorgent de vidéos de drones bon marché lançant des grenades à travers les écoutilles ouvertes des chars russes, provoquant une énorme explosion secondaire lorsque les munitions à l’intérieur s’enflamment.

Le « AK-47 des drones » avec une chanson qui porte son nom – quelle est la puissance du Bayraktar TB2 ?

Fabriqué par la société turque Baykar, le Bayraktar TB2 est le plus gros drone connu utilisé par les forces ukrainiennes, effectuant des missions de surveillance et des frappes chirurgicales à l’aide de bombes à guidage laser.

Sarah Kreps, professeur à l’Université Cornell et experte en guerre des drones, dit qu’il y avait un sentiment au cours des deux premiers mois de la guerre que les Bayraktars pourraient “changer la donne”, mais elle dit que cela était dû à l’échec de la Russie à établir Supériorité aérienne.

Elle a déclaré à Sky News: “Ce qui s’est passé, c’est qu’avec le dégel du printemps, les convois russes se sont retrouvés bloqués et ces TB2 sont arrivés et ont commencé à éliminer les chars russes.

“Mais ensuite, les Russes ont compris cela et ils ont commencé à développer de meilleures défenses aériennes et à abattre les TB2.”

Comparé au fusil polyvalent AK-47, on pense que le Bayraktar a été impliqué dans naufrage du navire amiral russe Moskva en avril en distrayant les systèmes radar du navire.

“C’est une arme terrifiante” – le Shahed 136 de fabrication iranienne

Des essaims d’entre eux dévastent l’alimentation électrique de l’Ukraine et leur efficacité pousse les militaires du monde entier à réévaluer leurs capacités de défense contre les drones.

Fabriquée par la société iranienne HESA, la munition de vagabondage Shahed 136 est beaucoup plus petite que la TB2 et est lancée par multiples à partir d’un rack dans le but de submerger les défenses aériennes.

Leur nombre rend difficile de les abattre tous, et ces drones kamikazes qui passent à travers explosent ensuite à l’impact.

Coûtant environ 20 000 $ (17 714 £), ils sont également beaucoup moins chers que leurs homologues turcs.

“Vous ne savez pas où ils vont frapper, quand ils vont frapper”, a déclaré l’expert du renseignement, M. Ray, à Sky News.

“C’est une arme terrifiante.”

La version ukrainienne du Shahed 136 – la munition de vagabondage portable Switchblade

Des munitions de vagabondage Switchblade – un autre drone kamikaze – ont été promises à l’Ukraine par les États-Unis.

Ils sont assez légers et assez petits pour être transportés par un individu et sont lancés dans le ciel à l’aide d’un tube.

Comme le Shahed 136, le Switchblade peut être guidé vers sa cible et explosera à l’impact.

Lire la suite:

Une quantité record de céréales quitte l’Ukraine malgré la menace de blocus russe

La Maison Blanche accuse la Corée du Nord d’envoyer de l’artillerie à la Russie

Drone… bateaux ? La nouvelle frontière de la guerre des drones

C’est encore entouré de mystère, mais des rapports ont fait état de l’utilisation de drones lors d’une récente attaque contre la flotte russe de la mer Noire.

La Russie affirme que 16 drones ont été impliqués dans l’attaque près du port de Crimée de Sébastopol, et que deux navires ont été endommagés.

Un conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur a fait un récit contradictoire, affirmant qu’une “manipulation imprudente d’explosifs” avait provoqué des explosions sur quatre navires de guerre.

Selon le lieutenant-colonel de l’armée américaine et expert en guerre des drones, Paul Lushenko, la nature exacte des drones utilisés reste incertaine, mais cela montre comment les drones peuvent constituer une menace sur plusieurs vecteurs.

Il a déclaré à Sky News : “C’est juste un autre axe d’approche qui impose des vulnérabilités supplémentaires à la Russie.

“De nos jours, il n’y a qu’un nombre limité de systèmes d’acquisition de cibles, même sur ces bateaux exquis.

“Et donc, quand vous avez un essaim de capacités, comment hiérarchisez-vous les cibles?”

Les États-Unis enverront-ils leurs drones mortels Reaper et Predator en Ukraine ?

Controversés pour leur utilisation dans les opérations antiterroristes américaines à travers le monde, le MQ9-Reaper et le MQ-1 Predator sont parmi les drones les plus meurtriers jamais fabriqués.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a eu des spéculations sur si, et quand, les drones chasseurs-tueurs seraient donnés à Kyiv, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas été vus.

Le lieutenant-colonel Lushenko dit qu’il y a un certain nombre de raisons à cela, notamment que beaucoup les considèrent à tort comme uniquement utiles pour la lutte contre le terrorisme.

Il y a aussi des questions, dit-il, sur la façon dont les faucheurs et les prédateurs survivraient dans un conflit de haute intensité, avec l’inquiétude supplémentaire que les drones de haute technologie soient abattus et analysés par les forces russes.

D’autres craignent que l’envoi de Faucheurs ne soit considéré comme une escalade par la Russie, a-t-il déclaré.

L’ancien officier du renseignement Philip Ingram a déclaré à Sky News qu’une préoccupation supplémentaire concernant l’envoi de Faucheurs ou de Prédateurs serait la valeur de propagande pour la Russie.

Il a fait valoir que si, et quand, l’un d’entre eux était abattu, il serait exhibé par Moscou et utilisé pour justifier la guerre en Ukraine et accuser l’Occident de participation directe.

Alors, pas de Faucheurs ou de Prédateurs pour l’Ukraine ? Pas nécessairement.

Le lieutenant-colonel Lushenko, qui a édité le livre Drones And Global Order, a déclaré: “Cela peut prendre une sorte d’activité ou d’événement révolutionnaire de la Russie qui s’intensifierait ensuite au point où les drones (Reaper et Predator) pourraient être plus acceptables.

“Donc, à Dieu ne plaise, il y a une utilisation d’une arme nucléaire tactique dans le conflit, je pense qu’à ce moment-là, tous les paris sont ouverts, vous verriez une capacité mise à profit qui était autrement ou auparavant considérée comme quelque peu escaladeuse.”