Guerre d’Ukraine : Que nous disent les images satellites de l’explosion du pont de Kertch sur la cause de l’explosion ? | Nouvelles du monde

Un énorme panache de fumée et de flammes peut être vu sur des images satellites capturées peu de temps après qu’un pont clé reliant la Russie à la Crimée a été endommagé lors d’une explosion samedi.

Russie a accusé Ukraine de mener une attaque sur le pont, avec Le président Vladimir Poutine affirmant que les tirs de missiles meurtriers de lundi visant des villes ukrainiennes étaient des représailles à Kyiv “action terroriste” contre le territoire russe.

Les images publiées par la société d’imagerie par satellite Maxar Technologies montrent clairement qu’une grande partie du pont utilisé par les véhicules s’est effondrée dans l’eau.

Un incendie est également visible sur la section parallèle du pont qui est une voie ferrée. L’incendie semble être sur ce que l’on pense être un train de marchandises qui transportait peut-être des marchandises inflammables.

La clarté de l’image montre des marques de brûlure sur la surface de la route, suggérant que la source de l’explosion pourrait avoir été au-dessus plutôt qu’en dessous du pont.

Une autre photo fournie par Maxar Technologies montre une vue plus large de la scène. Un certain nombre de véhicules sont visibles près de la section effondrée du pont routier. Une deuxième section de la route s’est partiellement effondrée.

La quantité de fumée provenant de l’incendie était si importante qu’elle peut être vue sur cette large image satellite. Il montre toute la longueur du pont de Kertch, qui, à environ 12 miles, est le plus long pont d’Europe.

Il montre également que le site de l’explosion se situe entre la terre principale de la Crimée et l’île de Tuzla, qui se trouve entre la péninsule de Crimée annexée et la Russie.

Cela signifie que la partie endommagée du pont se trouve au-dessus des eaux profondes, par opposition à la terre ou aux parties moins profondes du détroit de Kertch. Cela peut rendre les réparations plus difficiles.

Les images fournies par Planet Labs, une autre société d’imagerie par satellite, permettent de voir à quoi ressemblait le pont avant et après l’explosion.

Les photos ont été prises à un jour d’intervalle.

Nick Waters, spécialiste du groupe d’investigation Bellingcat, a noté que l’explosion avait impacté la voie empruntée par le trafic se dirigeant vers l’Ukraine.

