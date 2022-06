Guerre d’Ukraine : puanteur accablante de la mort alors que les morgues de Kyiv se remplissent de corps – avec peu d’espoir de retrouver des êtres chers | Nouvelles du monde

Nous pouvions sentir les corps avant de les voir.

Alors que nous faisions le tour de la morgue vers l’entrée, l’odeur est devenue irrésistible.

Puis nous avons compris pourquoi.

Au soleil de l’après-midi, une rangée de corps gisait dans des sacs noirs. Il n’y avait clairement pas de place pour eux ailleurs.

Et il était clair à la puanteur que ces gens étaient morts depuis un certain temps.

Avertissement : Cet article contient des détails que certains pourraient trouver pénibles.

Alors que nous absorbions la scène, j’ai été frappé par le contraste de notre réaction vis-à-vis de ceux qui vivaient ici. Les habitants passaient devant sans un second regard. Même l’odeur ne semblait pas soulever un sourcil.

Ce n’est peut-être pas étonnant. La mort fait partie de la vie quotidienne ici depuis des mois à Bucha, la banlieue de Kyiv désormais connue dans le monde entier pour les atrocités qui s’y sont produites.

Lorsque les forces russes se sont retirées de Bucha en avrilles histoires de meurtres, de viols et d’abus de civils qui ont émergé ont choqué la communauté internationale.

La vie quotidienne a maintenant repris ici – mais l’ordinaire et l’extraordinaire coexistent.

Il y a le chant des oiseaux. Le bruit des enfants qui se dirigent vers le parc. Ils se promènent en trottinette dans des rues parsemées d’impacts de balles, à quelques mètres du site d’un ancien charnier.

Des corps transportés à des centaines de kilomètres alors que les morgues étaient débordées

Mais Sky News apprend que les corps gisant à l’extérieur de la morgue de Bucha ne sont pas des personnes qui ont été tuées ici.

Ils sont arrivés de Marioupol – à 500 miles de là – un autre endroit désormais synonyme des horreurs de cette guerre. La sinistre coïncidence ne m’échappe pas. Ces corps ne représentent qu’une infime fraction des milliers de personnes qui seraient mortes dans la ville.

Je parle à un employé de la morgue qui fait entrer et sortir les corps. Il me dit qu’ils sont tous de la Aciérie d’Azovstal – la dernière partie de la ville à tomber aux mains des Russes après un siège qui a duré des mois.

Je lui demande s’ils sont tous des combattants. « Ça y ressemble. Ils ressemblent à des militaires », répond-il.

L’Ukraine a du mal à faire face au nombre de morts – l’usine sidérurgique d’Azovstal est tombée en mai, il a donc fallu plus d’un mois pour que ces corps atteignent ce point.

Ils ont été amenés à Bucha pour aider à soulager d’autres morgues débordées.

Nous avons été invités aux examens post-mortem. Rien ne nous préparait à ce que nous allions voir.

La salle était tendue et animée. Six médecins légistes portant des combinaisons de matières dangereuses et des masques à gaz séparaient les corps et les étudiaient, tandis qu’un procureur et un représentant de la police recueillaient des preuves.

Impossible de distinguer les visages des victimes

L’odeur était insupportable. Les deux corps examinés étaient complètement décomposés de la tête aux pieds.

Il était impossible de distinguer leurs visages, mais leurs corps semblaient être ceux de jeunes hommes.

Une pile de vêtements imbibés de sang gisait dans un coin. Une partie d’un crâne gisait près de moi au bout d’une des tables.

Un pathologiste sondait des plaies ouvertes avec sa main gantée, retirant des éclats d’obus. Le fil a été utilisé pour évaluer les points d’entrée et de sortie des balles.

Un instrument semblable à un couteau à pain a été sorti pour couper l’un des corps.

J’ai ressenti un sentiment de culpabilité de ne rien savoir de qui étaient ces gens. Leurs noms, à quoi ils ressemblaient, qui les aimait, s’ils avaient eu peur.

“Je cherche mon frère”

En dehors de la morgue, j’ai rencontré le problème inverse – une femme qui savait tout sur quelqu’un qui était mort mais qui ne pouvait pas retrouver son corps.

Nadiia Danylenko attendait de parler à quiconque travaillait à la morgue, serrant une photo. Cela ressemble à un dernier recours désespéré.

“Je cherche mon frère, on m’a informée de vous demander”, dit-elle à un employé de la morgue.

“Nous ne recherchons pas les personnes disparues, c’est la police qui le fait”, dit-il, tuant apparemment tout espoir qu’elle ait de le retrouver.

À travers les larmes, elle explique que son frère a été tué sur son balcon à Bucha en mars et qu’il est resté là pendant trois à quatre jours avant d’être emmené par l’armée ukrainienne.

Depuis, elle le cherche. Elle est partie en larmes en tenant sa photo.

Il y a une si misérable indignité dans tout cela : un membre de la famille cherchant désespérément le corps de son frère, et des corps non identifiés, à des centaines de kilomètres de l’endroit où ils sont morts, dont les membres de la famille n’ont probablement aucune idée qu’ils sont ici.