Guerre d’Ukraine : Prigozhin entretient des liens de longue date avec Poutine

Autrefois un homme d’affaires discret qui a bénéficié d’avoir le président Vladimir Poutine comme puissant mécène, Yevgeny Prigozhin est passé sous les projecteurs mondiaux avec la guerre de la Russie en Ukraine.

En tant que chef d’une force mercenaire qui se décrit comme combattant bon nombre des batailles les plus difficiles de l’armée russe en Ukraine, Prigozhin, 62 ans, est maintenant passé à son rôle le plus dangereux à ce jour : prêcher une rébellion ouverte contre les dirigeants de l’armée du pays.

Prigozhin, propriétaire du groupe Wagner, allié au Kremlin, a intensifié ce qui a été des mois de critiques cinglantes sur la conduite de la guerre par la Russie en appelant vendredi à un soulèvement armé pour renverser le ministre de la Défense. Les services de sécurité russes ont immédiatement réagi, ouvrant une enquête pénale et demandant l’arrestation de Prigozhin.

Signe du sérieux avec lequel le Kremlin a pris la menace de Prigozhin, la police anti-émeute et la Garde nationale se sont précipitées pour renforcer la sécurité dans les principales installations de Moscou, y compris les agences gouvernementales et les infrastructures de transport, a rapporté Tass. Prigozhin, ancien criminel, vendeur de hot-dogs et associé de longue date de Poutine, a exhorté les Russes à se joindre à sa « marche vers la justice ».

‘LE CHEF DE POUTINE’

Prigozhin et Poutine remontent loin, tous deux nés à Leningrad, ce qui est maintenant connu sous le nom de Saint-Pétersbourg.

Au cours des dernières années de l’Union soviétique, Prigozhin a purgé une peine de prison – 10 ans de son propre aveu – bien qu’il ne dise pas à quoi cela servait.

Par la suite, il a possédé un stand de hot-dogs, puis des restaurants chics qui ont suscité l’intérêt de Poutine. Au cours de son premier mandat, le dirigeant russe a emmené le président français de l’époque, Jacques Chirac, dîner dans l’un d’eux.

« Vladimir Poutine a vu comment j’ai construit une entreprise à partir d’un kiosque, il a vu que cela ne me dérangeait pas de servir les invités estimés parce qu’ils étaient mes invités », se souvient Prigozhin dans une interview publiée en 2011.

Ses entreprises se sont considérablement étendues à la restauration et à la fourniture de repas scolaires. En 2010, Poutine a aidé à ouvrir l’usine de Prigozhin qui a été construite grâce à des prêts généreux d’une banque d’État. Rien qu’à Moscou, sa société Concord a remporté des contrats de plusieurs millions de dollars pour fournir des repas dans les écoles publiques. Il a également organisé la restauration pour les événements du Kremlin pendant plusieurs années – ce qui lui a valu le surnom de « chef de Poutine » – et a fourni des services de restauration et des services publics à l’armée russe.

En 2017, Alexeï Navalny, figure de l’opposition et combattant de la corruption, a accusé les entreprises de Prigozhin d’avoir enfreint les lois antitrust en soumissionnant pour quelque 387 millions de dollars de contrats avec le ministère de la Défense.

CONNEXION MILITAIRE

Prigozhin possède également le groupe Wagner, une force mercenaire alliée au Kremlin qui joue désormais un rôle central dans la projection par Poutine de l’influence russe dans les points chauds du monde.

Les États-Unis, l’Union européenne, les Nations Unies et d’autres affirment que la force mercenaire s’est impliquée dans des conflits dans des pays d’Afrique en particulier. Les combattants de Wagner assureraient la sécurité des dirigeants nationaux ou des seigneurs de la guerre en échange de paiements lucratifs, comprenant souvent une part d’or ou d’autres ressources naturelles. Les responsables américains disent que la Russie pourrait également utiliser le travail de Wagner en Afrique pour soutenir sa guerre en Ukraine.

En Ukraine, les mercenaires de Prigozhin sont devenus une force majeure dans la guerre, combattant en tant qu’homologues de l’armée russe dans des batailles avec les forces ukrainiennes.

Cela inclut les combattants de Wagner prenant Bakhmut, la ville où les batailles les plus sanglantes et les plus longues ont eu lieu. Le mois dernier, le groupe Wagner et les forces russes semblaient avoir largement remporté Bakhmut, une victoire d’une importance stratégique mineure pour la Russie malgré le coût en vies. Les États-Unis estiment que près de la moitié des 20 000 soldats russes tués en Ukraine depuis décembre étaient des combattants de Wagner à Bakhmut. Ses soldats à gages comprenaient des détenus recrutés dans les prisons russes.

QUELLE EST LA RÉPUTATION DU GROUPE ?

Les pays occidentaux et les experts des Nations Unies ont accusé les mercenaires du groupe Wagner d’avoir commis de nombreuses violations des droits de l’homme dans toute l’Afrique, notamment en République centrafricaine, en Libye et au Mali.

En décembre 2021, l’Union européenne a accusé le groupe de « graves atteintes aux droits humains, y compris la torture et les exécutions et meurtres extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires », et de mener des « activités déstabilisatrices » en République centrafricaine, en Libye, en Syrie et en Ukraine.

Certains des incidents signalés se sont démarqués par leur brutalité macabre.

En novembre 2022, une vidéo a fait surface en ligne montrant un ancien entrepreneur de Wagner se faire battre à mort avec un marteau après avoir prétendument fui du côté ukrainien et avoir été repris. Malgré l’indignation du public et un flot de demandes d’enquête, le Kremlin a fermé les yeux.

FAIRE RAGE CONTRE LES GÉNÉRAUX DE RUSSIE

Alors que ses forces combattaient et mouraient en masse en Ukraine, Prigozhin faisait rage contre l’état-major militaire russe. Dans une vidéo publiée par son équipe le mois dernier, Prigozhin se tenait à côté de rangées de corps qui, selon lui, étaient ceux de combattants de Wagner. Il a accusé l’armée régulière russe d’incompétence et d’affamer ses troupes des armes et des munitions dont elles avaient besoin pour combattre.

« Ce sont les pères de quelqu’un et les fils de quelqu’un », a alors déclaré Prigozhin. « La racaille qui ne nous donne pas de munitions mangera ses tripes en enfer. »

CRITIQUER LES CUIVRES

Prigozhin a fustigé les hauts gradés de l’armée, accusant les officiers supérieurs d’incompétence. Ses remarques étaient sans précédent pour le système politique russe étroitement contrôlé, dans lequel seul Poutine pouvait émettre de telles critiques.

Plus tôt ce mois-ci, Poutine a réaffirmé sa confiance dans l’état-major général de l’armée russe, le général Valery Gerasimov, en le chargeant directement des forces russes en Ukraine, une décision que certains observateurs ont également interprétée comme une tentative de réduire Prigozhin à sa taille. Prigozhin a quelque peu atténué ses harangues contre les dirigeants militaires par la suite, mais est resté provocant.

Interrogé récemment sur une comparaison médiatique le comparant à Grigory Rasputin, un mystique qui a acquis une influence fatale sur le dernier tsar de Russie en prétendant avoir le pouvoir de guérir l’hémophilie de son fils, Prigozhin a répondu sèchement : « Je n’arrête pas le sang, mais je répands le sang de les ennemis de notre patrie. »

UN « MAUVAIS ACTEUR » AUX USA

Plus tôt, Prigozhin a attiré une attention plus limitée aux États-Unis, lorsque lui et une douzaine d’autres ressortissants russes et trois entreprises russes ont été accusés aux États-Unis d’avoir mené une campagne secrète sur les réseaux sociaux visant à fomenter la discorde avant la victoire électorale de Donald Trump en 2016.

Ils ont été inculpés dans le cadre de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence électorale russe. Le département du Trésor américain a sanctionné Prigozhin et associés à plusieurs reprises en relation avec son ingérence présumée dans les élections et sa direction du groupe Wagner.

Après l’acte d’accusation de 2018, l’agence de presse RIA Novosti a cité Prigozhin comme disant, dans une remarque clairement sarcastique : « Les Américains sont des gens très impressionnables ; ils voient ce qu’ils veulent voir. Je les traite avec beaucoup de respect. Je ne suis pas du tout contrarié. que je suis sur cette liste. S’ils veulent voir le diable, qu’ils le voient.

La Maison Blanche de Biden dans cet épisode l’a qualifié de « mauvais acteur connu », et le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que « les aveux audacieux de Prigozhin, s’il y en a, semblent n’être qu’une manifestation de l’impunité dont jouissent les escrocs et les copains sous le président Poutine et le Kremlin. »

ÉVITER LES DÉFIS À POUTINE

Alors que Prigozhin devenait plus franc contre la façon dont l’armée conventionnelle russe menait les combats en Ukraine, il a continué à jouer un rôle apparemment indispensable pour l’offensive russe et n’a semblé subir aucune représailles de la part de Poutine pour ses critiques des généraux de Poutine.

Les médias ont parfois suggéré que l’influence de Prigozhin sur Poutine augmentait et qu’il recherchait un poste politique de premier plan. Mais les analystes ont mis en garde contre une surestimation de son influence auprès de Poutine.

« Il n’est pas l’un des proches de Poutine ni un confident », a déclaré Mark Galeotti de l’University College de Londres, spécialisé dans les affaires de sécurité russes, s’exprimant sur son podcast « In Moscow’s Shadows ».

« Prigozhin fait ce que le Kremlin veut et se débrouille très bien dans le processus. Mais c’est le problème – il fait partie du personnel plutôt que de la famille », a déclaré Galeotti.