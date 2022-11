Guerre d’Ukraine: Poutine ordonne l’évacuation de Kherson alors que les forces ukrainiennes se rapprochent d’une ville clé | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine a soutenu l’évacuation des civils de certaines parties de la région de Kherson, alors que les forces ukrainiennes avançant dans le sud se rapprochent d’une ville clé.

Le signal du président russe est le dernier signe du retrait des forces du Kremlin dans l’une des zones les plus âprement disputées de Ukraine.

Cela vient après l’installation des autorités russes dans la ville de Kherson a ordonné l’évacuation des habitants le mois dernier.

Les troupes de Moscou prévoient actuellement un retrait contrôlé dans le nord-ouest de la région de Kherson, probablement dans le but d’éviter d’être mises en déroute alors que les combats se poursuivent.

La détérioration de la situation des forces russes soulève des questions quant à savoir si l’armée ukrainienne peut remporter une autre grande victoire avant le début de l’hiver.

Oleh, le commandant d’une unité d’infanterie mécanisée ukrainienne creusée dans des tranchées à l’ouest de Kherson, est convaincu que ses ennemis russes seront contraints d’abandonner la ville portuaire stratégique en raison de la détérioration des conditions météorologiques, des embouteillages logistiques et de la menace d’encerclement.

Mais ni lui ni ses hommes ne pensent que les Russes partiront rapidement ou tranquillement et ils n’ont pas non plus l’intention de les laisser faire, a-t-il déclaré à l’agence de presse Reuters.

“Ils continueront à se battre. Ils défendront leurs positions tant qu’ils en auront la capacité”, a déclaré Oleh, 26 ans, un major aguerri qui a gravi les échelons depuis son enrôlement à l’adolescence il y a 10 ans.

“Ce sera un dur combat.”

Kherson est la seule grande ville capturée par les forces russes après son invasion en février et serait un gros prix à reprendre pour les forces de défense.

Pour le président Poutine, ce serait un autre revers après une série de pertes importantes sur le champ de bataille depuis la mi-août.

Le contrôle de Kherson et de la rive ouest du fleuve Dnipro donnerait aux forces ukrainiennes un tremplin à partir duquel saisir une tête de pont du côté est pour une avance sur la Crimée, selon les experts.

Pendant ce temps, l’Iran a pour la première fois admis avoir envoyé les drones “kamikazes” Shahed-136 que l’Ukraine prétend avoir utilisés pendant la guerre.

Hossein Amirabdollahian, le ministre des Affaires étrangères du pays, a reconnu pour la première fois que son pays avait fourni ces drones à la Russie.

Cependant, il a insisté sur le fait que le transfert était intervenu avant la guerre de Moscou contre l’Ukraine.