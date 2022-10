Guerre d’Ukraine : Poutine est un Hitler des temps modernes et la Russie est condamnée à subir le même sort que l’Allemagne nazie, selon le conseiller en sécurité le plus fiable de Zelensky | Nouvelles du monde

Au centre de Kyiv – protégé par des points de contrôle, des sacs de sable, des soldats et des fusils – se dresse le cœur militaire de la ville.

C’est ici que nous rencontrons Oleksiy Danilov, chef du conseil de sécurité nationale du pays – du président Zelensky conseiller en sécurité le plus fiable.

M. Danilov n’est pas une violette qui rétrécit. Nous parlons pendant 20 ou 30 minutes, pendant lesquelles son regard noir ne s’éloigne jamais de moi et sa concentration ne baisse jamais. Il est résolu que la guerre sera gagnée et Russie subira ses conséquences.

Déterminé aussi à ce que nous sachions le respect et l’affection qu’il porte au Royaume-Uni. A-t-il, je me demande, un message pour le nouveau Premier ministre ?

“La Grande-Bretagne nous aide depuis les premiers jours de la guerre”, dit intensément M. Danilov. “Lorsque Boris Johnson était premier ministre, il communiquait beaucoup avec notre président. Le premier jour et dans les jours les plus difficiles, il communiquait constamment avec lui.

“Je suis plus que sûr que le prochain Premier ministre fera de même pour notre pays, comme l’ont fait Johnson et Truss, et ce sera une continuation de la grande aide que le peuple britannique apporte.

“Nous avons une grande cause commune, et nous sommes conscients que nous sommes du côté de la lumière de toute l’Europe et de tout le monde civilisé. En ajoutant à l’aide militaire, en formant nos soldats et en accueillant nos réfugiés, la Grande-Bretagne nous a offert l’aide d’une famille commune. Et cette aide morale est très importante. Elle est inégalée.

Sa joie s’estompe cependant. On parle d’une succession de sinistres défis. Les missiles et les drones, par exemple, qui se sont abattus sur certaines villes et villages, détruisant des infrastructures essentielles et mettant en péril l’approvisionnement électrique du pays.

“Ce sont des choses dont la vie des gens dépend – le travail des hôpitaux, des écoles et la vie des personnes âgées. C’est du terrorisme humanitaire”, dit-il.

Ensuite, il y a le barrage de Kakhovka, qui, selon lui, a été miné par l’armée russe “avec une énorme quantité d’explosifs”.

Oleksiy Danilov est le conseiller en sécurité le plus fiable du président Volodymyr Zelenskyy



Certains prétendent que la Russie pourrait le faire sauter afin d’empêcher les troupes ukrainiennes d’avancer vers Kherson.

“Nous devrons attendre et voir, mais s’ils le font exploser, l’idée de l’approvisionnement en eau en Crimée disparaîtra pendant 10 ou 15 ans, ou peut-être pour toujours.

“Alors la question se pose de savoir pourquoi ils veulent la Crimée s’ils veulent la laisser sans eau.”

Quant à Kherson lui-même, il dit que la situation n’est “pas facile” mais qu’il ne s’attend pas à ce que les troupes russes “battent en retraite d’elles-mêmes… elles ont leur propre plan, ce que je pense que nous comprenons”.

Il est, je pense, en train de préparer le terrain pour une bataille potentiellement brutale.

Il craint aussi qu’un nouveau front ne s’ouvre au nord.

Les troupes russes se masseraient en Biélorussie (un pays pour les dirigeants duquel M. Danilov réserve un dédain particulier), faisant planer le spectre de leur passage à la frontière et se dirigeant vers le sud en direction de Kyiv. C’est, me dit-il, un sujet dont il avait discuté avec M. Zelenskyy juste avant notre rencontre.

“La Biélorussie est occupée depuis longtemps par la Fédération de Russie”, dit-il, le regard toujours braqué. “La Russie y fait tout ce qu’elle juge nécessaire, surtout quand cela concerne le domaine militaire et le travail des services spéciaux russes. En fait, ils sont sous occupation.”

Alors, la Biélorussie pourrait-elle être la base d’une attaque ?

“Oui, en effet, de ce côté-là, après un certain laps de temps, certains événements désagréables peuvent se produire pour notre pays. Ils ont résolu cette question. Et ils peuvent en peu de temps transférer un grand nombre de leurs troupes précisément en aérien et ferroviaire vers la Biélorussie.”

Il me dit que Ukraine n’a pas de “bombe sale”, malgré les affirmations du Kremlin, et n’a pas le matériel nécessaire (“depuis 1994 quand on a tout donné [Soviet-era nuclear weapons previously stationed in Ukraine] à la Russie gratuitement ») et « nous ne réglerions pas ce problème de toute façon – nous ne sommes pas la Corée du Nord, ni l’Iran ni la Russie ».

Et puis nous arrivons à la partie délicate de l’interview.

Avant de rencontrer M. Danilov, j’avais sondé l’avis de quelques hauts diplomates européens. Un sujet revenait sans cesse – qu’est-ce qui pourrait mettre fin à la guerre ? L’Ukraine accepterait-elle un accord dans lequel, par exemple, elle renoncerait aux terres occupées par la Russie depuis 2014 en échange, disons, de l’adhésion à l’OTAN ?

Le regard de M. Danilov se transforme en un regard noir.

“Je ne sais pas à qui vous parlez en Europe et ce que ces gens ont à voir avec notre indépendance”, dit-il en fronçant les sourcils.

“Laissez-moi vous rappeler. A un moment donné, une personnalité française [he refers to former President Nicolas Sarkozy] a tenté de négocier avec la Russie au sujet de la Géorgie, la Géorgie a perdu une partie de ses territoires. Après que des personnalités françaises et allemandes nous aient forcés à signer les accords de Minsk [in 2014], nous avons perdu une partie des régions de Donetsk et Lougansk. Mais nous n’avons pas cessé de nous battre pour eux, et nous n’avons pas cessé de le défendre, car c’est le nôtre.

“C’est notre constitution, c’est nos lois, c’est notre terre. Qu’ils [European leaders] donner leur terre à Poutine. Je veux voir comment leur communauté, leurs électeurs et leurs enfants vont réagir.

“Écoutez, vous ne pouvez pas inciter les terroristes. Parce qu’à l’avenir, leur désir de capturer, capturer et capturer encore une fois ne fera qu’augmenter. C’est une pratique dangereuse. Ils ont fait un exemple de l’Allemagne fasciste. Nous avons donc un très bon souvenir Maintenant, Poutine n’est pas très différent d’Hitler – il n’est qu’un Hitler moderne.

“De 1941 à 1945, l’Allemagne était en guerre avec presque le monde entier. En mai 1945, elle était en ruine. Il en sera de même avec la Russie. Ils y sont condamnés.”

Alors, je me demande comment l’Ukraine et la Russie peuvent-elles jamais se réconcilier. Après tout, même lorsque la guerre sera terminée, la géographie ne changera pas – ils partageront toujours une longue frontière.

“Premièrement, je ne pense pas que Poutine restera longtemps au pouvoir”, a déclaré M. Danilov. “Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire s’effondrer la Russie. C’est Poutine qui détruit la Russie par ses actions.

“Deuxièmement, d’autres pays coexistent avec leurs voisins, et il n’est pas nécessaire de se battre. Il n’est pas nécessaire de clarifier les relations par des moyens militaires. Et où seront les frontières ? J’ai dit à plusieurs reprises que l’Ichkérie [Chechnya] sera libre, le Tatarstan sera libre et de nombreux pays seront libres. Que cela se produise cette année, ou l’année prochaine, ou dans un avenir proche – voyons voir.”

Et c’est le point de vue qui enivre et inspire tant de gens en Ukraine – une histoire de victoire totale : l’Ukraine l’emportera, la Russie sera vaincue et M. Poutine tombera.

La vérité est qu’il y en a beaucoup à travers l’Europe qui espèrent un accord pour mettre fin à la guerre, mais je soupçonne qu’ils auront du mal à convaincre M. Danilov.

Au cours des huit derniers mois, l’Ukraine a dit à son peuple qu’il se battait pour sauver tout son pays.

Déplacer les poteaux de but maintenant serait difficile.

“Notre société”, dit-il, “exige la libération de toutes nos terres des envahisseurs russes”.

Il ne ressemble ni ne ressemble à un homme prêt à changer d’avis.