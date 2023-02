Guerre d’Ukraine : Poutine « cherche à gagner du temps » et prévoit de « se frayer un chemin jusqu’à la table des négociations », prévient l’agence d’espionnage européenne | Nouvelles du monde

La Russie ne manquera pas d’armes ou de troupes pour sa guerre “de sitôt” et Vladimir Poutine pense qu’il peut “bombarder” l’Ukraine à la table des négociations, a averti une agence d’espionnage européenne.

Le service estonien de renseignement extérieur (EFIS) – l’équivalent estonien du MI6 britannique – a également déclaré qu’un russe victoire en Ukraine augmenterait la probabilité d’un conflit armé entre Moscou et l’alliance de l’OTAN. L’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN.

Kaupo Rosin, le nouveau directeur général de l’agence, a déclaré dans une préface à un rapport annuel sur la sécurité internationale publié mercredi que l’objectif du président russe en Ukraine n’a pas changé malgré les revers des 12 derniers mois, qui ont contrecarré son plan de coup d’État rapide.

“Pour l’instant, il y a encore assez de carburant pour faire fonctionner la machine de guerre”, a-t-il écrit. “La Russie ne manquera pas de chair à canon, d’armements de l’ère soviétique ou d’impérialisme induit par la propagande de si tôt.”

Les commentaires contrastaient avec les remarques faites en octobre dernier par Sir Jeremy Fleming, le chef de l’agence d’espionnage britannique GCHQ, qui a déclaré que Les “approvisionnements et munitions russes s’épuisent”.

Il existe un écart entre la façon dont les différentes nations évaluent le niveau des stocks russes d’armes et de munitions, la quantité étant calculée comme bien plus élevée si les munitions obsolètes de l’ère soviétique – qui sont beaucoup moins sûres – sont incluses.

Pourtant, la réalité sur le terrain dans l’est de l’Ukraine a vu peu de répit dans les bombardements russes contre les positions ukrainiennes tout au long des mois d’hiver.

Le chef espion estonien a minimisé toute suggestion d’une percée imminente de la Russie après avoir jusqu’à présent échoué à conquérir son voisin et payé un lourd tribut.

Les États-Unis ont déclaré que la Russie avait subi jusqu’à présent quelque 188 000 victimes.

Poutine “joue pour gagner du temps”

“Un saut de qualité dans la capacité de combat de la Russie est très peu probable”, a écrit M. Rosin, suggérant à la place que la partie qui peut endurer le plus longtemps sera la clé.

“Poutine cherche à gagner du temps, croyant que l’Ukraine et l’Occident s’épuiseront avant la Russie. Poutine pense qu’il peut “bomber” l’Ukraine à la table des négociations.”

Image:

Des membres de la 3e brigade d’assaut distincte ukrainienne se préparent à tirer un obusier dans la région de Donetsk



Le rapport complet de l’agence d’espionnage estonienne, intitulé Sécurité internationale et Estonie 2023, a déclaré que Moscou était prête à “continuer à faire monter les enchères” en Ukraine grâce à une mobilisation accrue de sa population et à davantage de frappes contre les infrastructures électriques ukrainiennes.

M. Poutine a déjà ordonné une mobilisation partielle de plus de 300 000 personnes en septembre dernier. On pense qu’environ la moitié ont été poussés rapidement dans le combat, mais les autres ont reçu une formation et devraient faire partie d’une nouvelle offensive d’ici le printemps, selon des responsables occidentaux.

Poutine pense que la résilience de l’Ukraine et le soutien occidental se briseront avant la Russie

le président ukrainien Zelenskyy, qui visite le Royaume-Uni mercredia déclaré la semaine dernière que l’escalade russe avait déjà commencé à l’est, où le niveau des attaques a augmenté.

“La Russie pense que le temps est de son côté dans la guerre en Ukraine”, a averti le rapport estonien.

“Selon notre évaluation, Poutine pense que la résilience de l’Ukraine et le soutien occidental se briseront avant la Russie. Pourtant, de l’avis de Poutine, l’Ukraine n’a pas encore suffisamment souffert pour atteindre le point de rupture.”

Image:

La 43e brigade d’artillerie lourde ukrainienne tire un obusier allemand près de Bakhmut dans la région de Donetsk



L’agence d’espionnage a déclaré que le défi toujours posé par la Russie soulignait la nécessité pour les alliés occidentaux de poursuivre leur soutien à l’Ukraine – ce qui n’était pas seulement dans l’intérêt de l’Ukraine mais aussi dans l’intérêt du monde occidental au sens large.

“La sécurité européenne à moyen terme dépend directement de la volonté des Ukrainiens de déterminer leur propre avenir et de l’unité occidentale en soutenant l’Ukraine avec tous les moyens nécessaires”, indique le rapport du service estonien de renseignement extérieur.

Il a ajouté : « La probabilité d’un conflit militaire entre l’OTAN et la Russie augmenterait si la Russie atteignait ses objectifs stratégiques en Ukraine. Par conséquent, la victoire de l’Ukraine dans la guerre contre la Russie améliorerait également la sécurité régionale.