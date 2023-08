Guerre d’Ukraine : Poutine a pris soin de ne pas faire de Prigojine un martyr – mais son héritage perdurera | Sean Bell | Nouvelles du monde

Plus de deux mois se sont écoulés depuis la rébellion malheureuse d’Evgueni Prigojine contre Moscou.

Malgré le président Poutine survivant au plus grand défi lancé à son autorité à ce jour, Prigojine avait défié les attentes et survécu à la purge qui a immédiatement suivi le coup d’État.

Cependant, il apparaît désormais qu’Evgueni Prigojine vivait en sursis.

La disparition de Prigojine a-t-elle renforcé l’emprise de Poutine sur le pouvoir ou la bête créée par Poutine a-t-elle laissé un héritage qui pourrait encore porter un coup mortel à son ancien patron ?

Le président Poutine s’est fortement appuyé sur les mercenaires, à la fois dans la guerre en Ukraine mais aussi pour exercer une influence – et générer des revenus – en Afrique et au-delà.

Lorsque la guerre de Poutine en Ukraine vacillait, il s’est tourné vers son ancien chef pour tirer parti des mercenaires de Wagner afin d’offrir un rare succès sur le champ de bataille aux forces russes à Bakhmut.

Poutine savait que la bataille urbaine pour Bakhmut serait très coûteuse, mais soutenus par des milliers de recrues condamnées, sous la direction brutale de Prigozhin, les mercenaires ont tenu leurs promesses.

Poutine a pu consacrer d’importantes ressources gouvernementales aux contrats Wagner – pour le bénéfice mutuel – sachant que la population russe serait reconnaissante qu’il s’agisse de mercenaires condamnés (et non de conscrits) sur la ligne de front brutale.

À son apogée, Wagner comptait plus de 50 000 combattants sous contrat.

Bien que Prigozhin soit un riche oligarque, il était un « étranger » par rapport à l’élite moscovite, mais le groupe Wagner lui a fourni une plate-forme d’influence unique.

Lorsqu’il a critiqué les mauvaises performances de l’armée russe sur le champ de bataille, son récit a touché une corde sensible chez de nombreux conscrits russes, enhardissant Prigojine. Mais il n’était pas indispensable.

Les mercenaires russes ont remporté des succès sur les champs de bataille ukrainiens, mais leur manque de professionnalisme et leur mépris total du droit des conflits armés ont directement conduit à l’inculpation de Poutine par la Cour pénale internationale (CPI).

Puis, lorsque le monstre créé par Poutine s’est retourné contre lui lors d’une rébellion ratée, Poutine a reconnu qu’il était temps d’agir.

Mais Poutine devait d’abord faire attention à ne pas faire de Prigojine un martyr.

Il était toujours un personnage puissant et influent, et Poutine ne pouvait pas se permettre de prendre des risques. Au lieu de cela – même s’il court le risque de paraître faible – Poutine s’est mis à éroder les deux piliers du pouvoir de Prigojine : ses intérêts commerciaux et son groupe de mercenaires.

Le succès commercial de Prigozhin était inextricablement lié à Poutine : sans le patronage du président, l’empire de l’oligarque était vulnérable et a été rapidement démantelé.

La menace existentielle de Wagner s’est avérée un défi plus difficile, mais certains des mercenaires ont été assimilés au ministère russe de la Défense, certains sont retournés dans leurs familles, certains ont été envoyés en Afrique dans le cadre de nouveaux contrats du ministère de la Défense et certains ont été envoyés en Biélorussie.

Sans contrat pour payer les salaires, la base du pouvoir de Prigozhin s’est progressivement évaporée.

Mardi, Prigojine était vu dans une vidéo promotionnelle – seul – vantant apparemment des contrats de mercenaires en Afrique.

Cependant, le ministère de la Défense russe faisait de même, mais en proposant ses propres solutions de sécurité, soutenues par le gouvernement.

Prigojine n’avait plus d’options. Il n’était plus une menace.

Son pouvoir était épuisé et il était temps pour Poutine de réaffirmer son autorité.

Quelques jours plus tard, Eugène Prigojine a été déclaré mort, ainsi que plusieurs de ses anciens collègues de Wagner. Poutine a dû être soulagé de voir la fin de ce chapitre dangereux de sa présidence.

Mais cette décision audacieuse et décisive renforce-t-elle l’emprise de Poutine sur le pouvoir ?

Poutine a soulevé Prigojine et semble maintenant l’avoir détruit

Wagner est susceptible de muter et de se transformer, mais il se conformera une fois de plus à la volonté de Poutine

La semaine dernière a été éclairante.

Lors du sommet très médiatisé des BRICS, Poutine a été incapable de rejoindre d’autres dirigeants mondiaux en personne en raison de son inculpation pénale par la CPI.

La tentative de la Russie de réaffirmer son statut mondial de puissance spatiale s’est terminée brusquement lorsque, quelques jours plus tard, L’Inde a montré comment cela pouvait être fait.

Malgré l’ambition de Poutine de réaffirmer la grandeur de la Russie, la Russie continue de perdre de son poids sur la scène mondiale.

Sur le plan intérieur, Moscou est la cible d’attaques de drones nocturnes et, sans les forces mercenaires brutales mais efficaces de Wagner, l’armée russe est en retrait en Ukraine.

Et un drapeau ukrainien était vu survoler à nouveau la Crimée – quoique brièvement.

Même si la disparition apparente de Prigojine résout un problème à court terme, cette semaine n’a pas été bonne pour le président russe.

Prigojine a peut-être été vaincu, mais son héritage perdure.