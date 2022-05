Guerre d’Ukraine : Pourquoi l’invasion de Poutine provoque-t-elle une crise alimentaire mondiale et peut-on faire quelque chose ? | Nouvelles du monde

Le chef des Nations Unies a déclaré qu’il y avait une crise alimentaire mondiale imminente en raison de l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La flambée de l’inflation – stimulée par la hausse des prix de l’énergie alors que l’Occident se désengage des approvisionnements russes en pétrole et en gaz – a été exacerbée par la hausse des prix alimentaires, entraînant une craint que bon nombre des plus pauvres du monde n’aient pas les moyens de se nourrir.

Les ministres des Finances du G7 se sont réunis jeudi pour faire face aux effets immédiats de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine ainsi qu’à la pandémie de COVID-19, également responsable de la hausse des prix.

Et mercredi, des responsables, entre autres des États-Unis et de la Banque mondiale, ont déployé un plan de plusieurs milliards de dollars pour tenter de contrer les dangers.

Mais qu’est-ce qui rend la situation si grave ?

Aliments

Le problème vient du fait que la Russie et l’Ukraine sont d’énormes exportateurs de certains des plus grands aliments de base au monde.

Entre eux, ils sont responsables de 53% du commerce mondial de l’huile et des graines de tournesol et de 27% du commerce du blé, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

À l’heure actuelle, l’Ukraine a de grandes quantités de blé en stock qu’elle ne peut exporter en raison de la guerre.

Outre le fait que de nombreuses compagnies maritimes qui transporteraient ce blé ou ce pétrole dans le monde ne prendraient tout simplement pas le risque que leurs navires soient pris dans les combats, des photos satellite ont révélé que les Russes empêchaient en fait les navires de se déplaçant vers et depuis les ports de la mer Noire qui sont si importants pour les exportations.

Louise Jones, de McKenzie Intelligence, a déclaré à Sky News : “Odessa et Mykolaïv sont deux des principaux ports d’exportation de céréales.

“Mykolaïv est sur le fleuve Dnipro et vous pouvez voir assez clairement sur les images satellite que les Russes ont une chaîne de barges à travers l’embouchure du fleuve, donc c’est assez efficacement bloqué. Et vous pouvez également voir une corvette russe qui se cache à proximité.

“Odessa, contrairement à Mykolaïv, n’est pas bloquée, mais nous savons qu’ils ont posé des champs de mines et le problème avec les champs de mines est que les Russes qui les ont posés ne savent pas vraiment où ils se trouvent.

“Et puis vous avez la flotte de la mer Noire, qui est réactive. Elle n’a plus de navire amiral, mais elle a toujours des frégates et des corvettes, donc assez difficile à mettre de côté.”

Elle a dit que même si elle n’était pas au courant que les Russes avaient menacé directement les compagnies maritimes, ils “ne pouvaient tout simplement pas prendre le risque”., de tenter d’accoster et de charger des exportations alimentaires.

“Vous avez besoin d’assurances très précises avant de risquer de faire passer un navire coûteux devant certains de ces canons.

“Nous faisons beaucoup de travail pour le secteur des assurances, en gardant un œil sur les actifs maritimes. Ceux-ci disent… qu’ils le reprendront après la guerre, ils ne sont pas assurés pour commencer à imposer un blocus.“

Bien que la Russie ne soit pas soumise à un blocus, elle est soumise à de sévères sanctions occidentales, ce qui peut affecter sa capacité à commercer avec des pays du monde entier.

Pourquoi le blé et l’huile de tournesol sont-ils si importants ?

Alors qu’une grande partie du monde en développement tire la majeure partie de son énergie alimentaire du riz, dans de nombreuses régions du monde, les importations de blé et d’huile fournissent la majorité des calories que les gens consomment.

On estime que le blé fournit 15% des calories mondiales, selon World Atlas, avec de l’huile végétale (dont l’huile de tournesol n’est qu’un des quatre principaux types), fournissant 10% supplémentaires de l’énergie consommée par les humains.

Il est peu probable que la demande baisse, alors lorsque des fournisseurs aussi énormes que l’Ukraine et la Russie ne sont pas en mesure d’exporter autant, les prix augmentent inévitablement.

Ajouter de l’huile sur le feu a été des mesures défensives de la part d’autres grands producteurs, des pays comme l’Inde interdisant les exportations de blé samedi, en partie à cause d’une vague de chaleur torride qui a réduit la production, et l’Indonésie, premier exportateur mondial d’huile de palme, arrêtant les exportations de brut. l’huile de palme (CPO) et certains produits dérivés fin avril dans le but de contrôler les prix intérieurs.

Pendant ce temps, dans certaines régions de France, le temps extrêmement sec a causé de graves dommages aux cultures céréalières alors que le pays connaît des températures record en mai, un mois crucial pour le développement des cultures d’hiver.

Les experts disent que des pluies abondantes seront nécessaires d’ici début juin pour permettre aux habitants des grandes régions productrices du plus grand producteur de céréales de l’Union européenne de s’en sortir.

Quel a été l’impact sur les prix mondiaux ?

Les prix du blé ont explosé depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février.

L’une des références mondiales pour les prix du blé – le coût du boisseau de blé sur l’indice du Chicago Board of Trade (CBOT) – a connu des pics spectaculaires au début du mois de mars et au cours de la dernière semaine environ.

Bien sûr, en raison de la guerre, la situation en Ukraine ne devrait pas s’améliorer, de nombreuses régions étant sous occupation russe ou simplement frappées par l’impact d’un grand nombre d’Ukrainiens – dont certains étaient peut-être des agriculteurs – occupés à surveiller ce qui qu’ils considèrent comme un agresseur.

Le Conseil international des céréales a abaissé jeudi ses prévisions de production de blé en 2022/2023 à 769 millions de tonnes contre 780 millions.

Pendant ce temps, les prix des huiles végétales ont également augmenté.

L’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires affirme que, comme pour un certain nombre d’autres produits de base, les prix de nombreuses huiles végétales étaient à des niveaux très élevés avant l’invasion. Mais, depuis, les prix des huiles végétales ont augmenté de près de 30 % en moyenne.

Qui est susceptible de souffrir le plus ?

Alors que l’Ukraine exporte d’énormes quantités de céréales vers des pays du monde entier, ses principaux clients se trouvent généralement en Asie et en Afrique.

Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), pas moins de 25 pays africains, dont de nombreux pays les moins avancés, importent plus d’un tiers de leur blé des deux pays en guerre.

Pour 15 d’entre eux, la part est supérieure à la moitié.

En outre, le Programme alimentaire mondial – qui nourrit quelque 125 millions de personnes parmi les plus nécessiteuses du monde – achète 50 % de ses céréales à l’Ukraine.

Cela a conduit le chef de l’alimentation de l’ONU, David Beasley, à s’adresser directement au président russe Vladimir Poutine mercredi, en disant : “Si vous avez le moindre cœur, veuillez ouvrir [Ukraine’s] ports.”

Il a déclaré: “Le fait de ne pas ouvrir les ports sera une déclaration de guerre contre la sécurité alimentaire mondiale, entraînant la famine et la déstabilisation des nations ainsi que la migration de masse par nécessité.

“Il ne s’agit pas seulement de l’Ukraine”, a-t-il ajouté. “Il s’agit des plus pauvres parmi les pauvres du monde qui sont au bord de la famine au moment où nous parlons. Alors je demande… s’il vous plaît, ouvrez ces ports… afin que nous puissions nourrir les plus pauvres parmi les pauvres et éviter la famine, comme nous ‘ai fait dans le passé, lorsque les nations dans cette salle se sont unies.”

Engrais

Mais la menace qui pèse sur les approvisionnements alimentaires mondiaux ne vient pas seulement des problèmes d’approvisionnement en blé ukrainien et russe.

Les hausses des prix de l’énergie ont eu un énorme effet d’entraînement sur le coût de production de l’engrais nécessaire pour faire pousser d’abondantes quantités de cultures dans le monde. En effet, la fabrication d’engrais est particulièrement énergivore.

Et la Russie et la Biélorussie – qui ont soutenu Moscou dans son intervention en Ukraine et sont également sous sanctions – sont à l’origine de plus de 40 % des exportations mondiales de potasse, un nutriment pour les cultures.

L’impact s’est fait sentir sur les prix des engrais, bien qu’ils soient relativement localisés, comme l’illustre ce graphique qui montre le prix d’un type particulier d’engrais azoté vendu dans les pays du Moyen-Orient.

Il y a d’autres effets en spirale de plus en plus profonds qui découlent de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des sanctions qui ont suivi contre le régime de Vladimir Poutine – dont certaines n’ont probablement pas encore émergé.

L’un qui a déjà été prédit – qui fera encore grimper les prix des denrées alimentaires et de l’énergie, ainsi que le coût de toutes les marchandises – est l’impact sur le fret mondial, dont le coût dépend entièrement du carburant.

Quelles pourraient être les conséquences ?

Alors que les gens du monde entier sont sous le choc de la hausse des prix alimentaires, le FMI a déjà prédit qu’il pourrait y avoir des troubles.

Certains signes montrent que la hausse des prix de l’énergie a un effet – avec La violence observée au Sri Lanka est en partie imputable à la hausse des prix du carburant.

Les prix des denrées alimentaires aggravent les malheurs du Sri Lanka, l’inflation atteignant 29,8 % en avril, alors que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 46,6 % en glissement annuel.

Ces derniers jours, des informations ont révélé que des troubles avaient éclaté en Iran, au milieu de manifestations contre la hausse des prix des denrées alimentaires.

Le risque de troubles a été soulevé par la CNUCED dans un rapport de mars qui examinait comment des chocs similaires sur les prix des denrées alimentaires avaient coïncidé avec des troubles au cours de la dernière décennie.

Un rapport indique : « Les effets à long terme de la hausse des prix des denrées alimentaires sont difficiles à prévoir, mais une analyse des données historiques de la CNUCED met en lumière certaines tendances possibles troublantes », car elle indique que les cycles des produits alimentaires coïncident avec des événements politiques majeurs, tels que la Les émeutes de la faim de 2007-2008 et le printemps arabe de 2011.

Qu’en est-il du Royaume-Uni ?

L’impact sur le Royaume-Uni est difficile à évaluer car le Royaume-Uni ne dépend pas de l’Ukraine ou de la Russie pour ses approvisionnements en blé.

En effet, alors que la quantité importée de chaque pays varie d’une année à l’autre, les meuniers britanniques importent principalement du blé allemand, français, américain et canadien, selon l’organisme industriel qui les représente.

Pourtant, cela ne signifie pas que le Royaume-Uni est immunisé.

Alex Waugh, directeur de UK Flour Millers, a déclaré en mars que “la forte augmentation des prix du marché fait suite à des augmentations antérieures en raison de récoltes relativement médiocres en 2021. Il est inévitable qu’avec le temps, elles se répercutent sur l’augmentation des prix à la consommation pour une gamme de denrées alimentaires qui dépendent des céréales comme intrant clé. Il s’agit notamment d’articles comme le pain mais aussi d’une gamme d’autres aliments comme les œufs, la viande et plus encore ».

Que peut-on y faire ?

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré mercredi qu’il était en “contact intense” avec la Russie, l’Ukraine, la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne dans le but de rétablir les exportations de céréales ukrainiennes.

M. Guterres a déclaré qu’il avait “l’espoir” d’un accord pour atténuer le problème et que la Russie autoriserait l’exportation de céréales stockées dans les ports ukrainiens et garantirait que les aliments et les engrais russes auraient un accès illimité aux marchés mondiaux.

Mais il a également déclaré lors d’une réunion ministérielle “qu’il reste encore un long chemin à parcourir”.

Le cabinet de conseil IKAR a déclaré que la Russie pourrait exporter plus de blé au cours de la saison à venir en raison d’une récolte et d’un stock importants, ce qui suscite encore plus d’espoirs.

Mais les chances de cela ont été anéanties jeudi lorsque la Russie a semblé écarter toute possibilité de percée, Moscou insistant sur le fait que les sanctions devraient être réexaminées si elle devait ouvrir l’accès aux exportations de céréales ukrainiennes – ce qui est peu probable compte tenu de la volonté occidentale.

Interfax a cité le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, disant : « Vous devez non seulement faire appel à la Fédération de Russie, mais aussi examiner en profondeur tout l’ensemble des raisons qui ont provoqué la crise alimentaire actuelle et, en premier lieu, ce sont les sanctions qui ont été imposées à la Russie par les États-Unis et l’UE qui interfèrent avec le libre-échange normal »,

Louise Jones a déclaré à Sky News qu’il est peu probable que le blocus soit violé, par l’OTAN ou l’Ukraine, même si les Ukrainiens reçoivent des armes avancées.

Elle a déclaré: “Ce serait une confrontation ouverte avec la Russie dont je pense que l’OTAN s’est éloignée.

“La marine ukrainienne n’est pas dans cette position.

“A ce stade, la seule issue serait négociée par l’ONU. Ce serait que Poutine soit persuadé que les Russes escortant des navires céréaliers pour nourrir le monde serait une bonne initiative de relations publiques. Donc, fondamentalement, nous attendons la bonne volonté de Poutine.”