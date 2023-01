Guerre d’Ukraine : Pourquoi l’affirmation de la Russie selon laquelle une frappe aérienne a tué 600 personnes est presque certainement un mensonge grotesque | Nouvelles du monde

Le fait que vous lisiez ceci témoigne du succès de la propagande russe.

Sa revendication d’un frappe aérienne massive tuant 600 soldats ukrainiens à Kramatorsk est presque certainement un mensonge grotesque.

Mais pour la Russie, cela n’a pas d’importance. En tant que travail de désinformation, il est là et se propagera à travers les médias sociaux et les sites d’information grand public.

Dernière guerre en Ukraine : la Russie affirme avoir tué 600 soldats lors d’une attaque à la roquette de “vengeance”

Une femme se tient sur le site de la frappe de missiles russes



Si les gens y croient, tant mieux – mais ce n’est pas vraiment le sujet. Tant que vous doutez de tout ce que tout le monde dit, c’est une victoire pour les propagandistes.

Vous êtes assailli par l’information et ne savez pas ce qui est vrai.

1. Dans ce cas, il est assez facile de démystifier. Les images du site lui-même montrent un lieu de destruction très limitée.

2. Kramatorsk est facile d’accès – la réalité peut donc être vérifiée.

3. L’allégation n’est pas conforme à la pratique militaire ukrainienne. Six cents soldats ne se rangent pas à portée d’artillerie, ils se dispersent.

4. Cela a été catégoriquement démenti par les Ukrainiens.

Le porte-parole des forces conjointes ukrainiennes, Serhii Cherevatyi, a déclaré : “Les informations russes ne sont pas vraies.

“L’armée russe a attaqué Kramatorsk avec sept missiles à 23h30 hier. Mais cela n’a eu aucun impact sur l’armée ukrainienne.”

L’information, cependant, a également un marché à l’intérieur de la Russie.

Le régime cherche désespérément une victoire, surtout après le énorme perte de troupes à Makiivka le soir du Nouvel An.

L’allégation d’une attaque de vengeance sera alors conditionnée pour la consommation nationale dans les bulletins d’information télévisés, où une partie importante de la population la digérera sans poser de questions.

Mais il y a autre chose dedans.

Moscou considère sa force comme l’une des plus grandes armées du monde, donc inventer des victoires – même dans un but de propagande clair – sent le désespoir.