Guerre d’Ukraine : Pourquoi la Crimée est-elle si importante pour la Russie et les troupes de Zelensky peuvent-elles la reprendre ? | Nouvelles du monde

Alors que les victoires ukrainiennes sur le champ de bataille se poursuivent avec la libération de la ville de Kherson, les projecteurs sont à nouveau braqués sur la question de la Crimée.

Ces derniers jours, divers politiciens russes ont discuté d’une éventuelle attaque contre les positions du Kremlin sur la péninsule clé.

Ils vont de Viktor Bondarev déclarant que l’Ukraine n’a “ni les ressources, ni le potentiel militaire” pour reprendre la Crimée, au député russe Andrei Gurulyov exhortant Moscou à calculer la possibilité d’une attaque ukrainienne soutenue par l’OTAN.

Son collègue député russe Mikhail Sheremet a averti que les troupes ukrainiennes subiraient un “coup final écrasant” si elles lançaient une offensive majeure sur la Crimée.

Autrefois joyau de l’Empire russe, le territoire stratégiquement important de la mer Noire a une longue histoire, notamment la résistance aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et plus récemment son annexion par Vladimir Poutine en 2014.

Lorsque Russie lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février, le président Volodymyr Zelenskyy s’est d’abord montré prudent lorsqu’il s’agissait d’exprimer publiquement ses ambitions concernant le territoire côtier.

Mais à mesure que la guerre se poursuit et que les troupes ukrainiennes remportent de plus en plus de victoires sur le champ de bataille, il a été plus clair : la Crimée est l’Ukraine, et ses forces armées la reprendront.

Le vice-ministre ukrainien de la Défense, Volodymyr Havrylov, a déclaré à Sky News que Les forces ukrainiennes pourraient être de retour en Crimée d’ici la fin décembre – et toute la guerre avec la Russie sera terminée au printemps.

Il a déclaré que la reconquête de la Crimée n’était “qu’une question de temps”, affirmant que cela pourrait être aidé par ce que l’on appelle un événement “cygne noir” – quelque chose d’imprévisible – qui se produit en Russie, comme l’effondrement soudain du régime de Poutine.

Il y avait “aussi une option militaire avec une sorte de combinaison de forces, de ressources et autre chose”.

“Nous pouvons intervenir en Crimée, par exemple, d’ici la fin décembre. Possible, possible. Pas exclu qu’il en soit ainsi”, a-t-il ajouté.

Image:

Vladimir Poutine prend la parole lors d’un rassemblement à Moscou pour soutenir l’annexion de la Crimée ukrainienne à la Russie en 2014



Quelles sont les chances que l’Ukraine reprenne la Crimée par la force ?

La Crimée est une partie importante de l’histoire de la Russie et la Russie n’a jamais cru que la Crimée n’était pas russe, a déclaré le vice-maréchal de l’air à la retraite Sean Bell à Sky News.

Non seulement cela, mais les positions défensives laissées par la Seconde Guerre mondiale – lorsque le territoire a résisté aux forces nazies – en font un objectif militaire très difficile, a-t-il déclaré.

“Ces positions défensives sont toujours en place aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

“Ainsi, la perspective de la plupart des points de vue militaires, y compris les États-Unis, la plus haute autorité de défense américaine, a déclaré que les chances que l’Ukraine reprenne militairement la Crimée sont très, très faibles.”

Il a ajouté que l’avantage de l’Ukraine dans la phase actuelle de la guerre est alimenté par les armes occidentales, dont il n’y a pas un approvisionnement illimité.

“Mais la vraie question ici, c’est est-ce que Zelenskyy continue de s’éloigner et de perdre potentiellement des dizaines, peut-être des centaines de milliers d’autres de son peuple dans un vain effort pour prendre la Crimée, ce qu’il ne ferait probablement jamais?” il a dit.

“Ou y a-t-il un moment où il doit réellement devenir un grand homme d’État, où il est confronté à des compromis incroyablement difficiles pour perdre un peu de territoire, mais préserver son pays, et en retour potentiellement obtenir le soutien de l’Occident pour reconstruire son pays et lui assurer la sécurité dont il a désespérément besoin ? »