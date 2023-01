Guerre d’Ukraine : Pourquoi Bakhmut est-il si important pour la Russie et une « épine dans le pied de Poutine » ? | Nouvelles du monde

Le paysage autour du bastion ukrainien de Bakhmut ressemble à un champ de bataille de la Première Guerre mondiale, le sol découpé par l’artillerie et coupé de réseaux de tranchées.

Pendant des mois, les forces russes, y compris les mercenaires du groupe Wagner, ont attaqué sans relâche la ville alors qu’elles poursuivaient le contrôle total de la région du Donbass, mais en vain.

Comme Volodymyr Zelensky a déclaré le mois dernier à un congrès américain plein à craquer : “Ils l’ont attaqué jour et nuit, mais Bakhmut tient bon.”

Mardi, la discussion d’Evgueni Prigojine du groupe Wagner sur les luttes pour franchir les lignes ukrainiennes autour de la ville a été partagée par les médias d’État.

Il a dit qu’il y avait “500 lignes de défense” et que chaque maison était une “forteresse”.

Alors pourquoi Bakhmut est-il si important pour la Russie ?

Stratégiquement, ce n’est pas le cas, a déclaré le vice-maréchal de l’air à la retraite Sean Bell à Sky News.

“Bakhmut n’est pas une cible militaire importante”, dit-il.

Mais dans le contexte de l’effort russe plus large pour capturer tout le Donbass, Bakhmut fait partie d’une poche de territoire toujours contrôlée par les forces ukrainiennes qui a été une “épine dans le pied de Poutine”, a ajouté M. Bell.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la capture de la ville aurait “une valeur opérationnelle limitée” pour Moscou, bien qu’il ait ajouté que cela “permettrait potentiellement à la Russie de menacer les grandes zones urbaines de Kramatorsk et Sloviansk”.

Mardi, le département a déclaré qu’il était “peu probable” que les forces du Kremlin réalisent une percée significative près de Bakhmut dans les semaines à venir.

Que font Yevgeny Prigozhin et Wagner à Bakhmut ?

Une grande partie des offensives de Moscou autour de la ville sont menées par des mercenaires du groupe Wagner, y compris un grand nombre de condamnés qui ont été emmenés des prisons russes.

Après avoir effectivement dit à Vladimir Poutine que Wagner pouvait l’emporter à Bakhmut où l’armée russe ne pouvait pas – et ensuite avoir échoué à prendre la ville – M. Prigozhin a commencé à blâmer la Russie pour le manque de progrès, dit M. Bell.

“Ce n’est pas un expert militaire. Alors Bakhmut devient soudainement non pas une question de signification militaire, mais une question de signification politique et Poutine lui dit et la bataille entre eux sur le pouvoir et l’héritage.

“Je soupçonne donc que c’est pourquoi Bakhmut est devenu ce genre de moment emblématique de la guerre alors que d’un point de vue militaire, il est très difficile de comprendre comment il en est arrivé là.”

Image:

Une grande partie de la ville a été rasée par l’artillerie russe. Photo : AP



Une autre caractéristique de la bataille pour Bakhmut, dit M. Bell, est la différence de styles de guerre entre les Ukrainiens et les Russes.

“La Russie a simplement des conscrits non formés, “voici une arme à feu, tirez-la”.

“Et ce que nous voyons sur le champ de bataille – et Bakhmut en est un très bon exemple – c’est que la Russie l’a nivelé en faisant des tas et des tas de bombardements en tapis.

“Ce que les Ukrainiens ont fait, c’est de frapper chirurgicalement leur ravitaillement, de frapper chirurgicalement là où se trouvent leurs dirigeants, de frapper chirurgicalement leurs dépôts de bombes.”

Il a comparé la stratégie de la Russie à une guerre d’usure comme celles que l’on a vues lors des deux guerres mondiales, alors que l’Ukraine a utilisé la pensée militaire conjointe moderne.

“Cela ressemble à un choc des cultures où la seule expérience des Russes est la guerre du 20e siècle, alors que les Ukrainiens se battent en utilisant la technologie occidentale dans la guerre du 21e siècle”, a-t-il ajouté.