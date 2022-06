Guerre d’Ukraine : plusieurs généraux russes destitués par le Kremlin au cours du conflit, selon les services de renseignement britanniques | Nouvelles du monde

Plusieurs généraux ont été démis de leurs fonctions par les chefs militaires russes à la suite de la progression de la guerre en Ukraine, a déclaré UK Defence Intelligence.

Ils comprennent le commandant du général-colonel des forces aéroportées Andrei Serdyukov ; et le commandant du groupe sud des forces du général d’armée Alexandr Dvornikov, selon la branche du renseignement du Ministère de la Défense.

Cela survient alors que l’Ukraine est probablement en train de reconfigurer sa défense du secteur de Severodonetsk-Lysychansk, face aux gains rampants des unités blindées russes à la limite sud de la zone bâtie, a ajouté Defence Intelligence.

Vendredi, il a été révélé que les forces ukrainiennes avaient reçu l’ordre de se retirer de Severodonetsk après des semaines de violents combats de rue, afin de limiter davantage de pertes et de se regrouper.

Le déménagement, qui est la plus grande perte stratégique pour Ukraine depuis le retrait de Marioupol, est susceptible d’être vu par Russie comme une victoire significative.

Le centre des combats devait se déplacer vers Lysychansk, une ville industrielle de taille similaire à Severodonetsk, à quelques kilomètres seulement de l’autre côté de la rivière Siverskyi Donets, également dans la province de Louhansk du Donbass.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que les troupes de Severodonetsk avaient reçu l’ordre de se retirer car il restait très peu à défendre dans la ville orientale bombardée.

Le gouverneur régional de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré à la télévision ukrainienne que “Rester dans des positions brisées pendant plusieurs mois juste pour y rester n’a pas de sens”.

Le sort de centaines de civils piégés dans une usine chimique reste inconnu.

Au sud de Lysychansk, les soldats ukrainiens ont été contraints de se retirer des villes de Hirske et de Zolote face à l’écrasante force russe, selon un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que la retraite ne signifiait pas que son pays perdait la guerre, soulignant que la Russie avait voulu occuper la région orientale du Donbass avant le 9 mai.

Severodonetsk, Lysychansk et leurs environs sont les dernières grandes poches de résistance ukrainienne dans la région de Louhansk – dont 95 % sont sous le contrôle des forces séparatistes russes et locales.

Le Premier ministre britannique met en garde contre les pressions pour un accord de paix

Le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson a déclaré qu’il craignait que l’Ukraine ne subisse des pressions pour conclure un accord de paix avec la Russie qui n’était pas dans son intérêt, en raison des conséquences économiques de la guerre en Europe.

“Trop de pays disent qu’il s’agit d’une guerre européenne qui n’est pas nécessaire… et donc la pression augmentera pour encourager – contraindre, peut-être – les Ukrainiens à une mauvaise paix”, a-t-il déclaré.

M. Johnson, qui est dans le Rwandais capitale Kigali pour un sommet du Commonwealth, a déclaré les conséquences du président russe Vladimir Poutine pouvoir se débrouiller en Ukraine serait dangereux pour la sécurité internationale et “un désastre économique à long terme”.

Il a souligné son soutien personnel à l’Ukraine en déclarant à la BBC que si le gouvernement britannique décidait que “nous devions abandonner la cause ukrainienne parce que cela devenait tout simplement trop difficile et… le coût… était trop élevé en termes d’inflation. .. dommage économique” il démissionnerait car il aurait accepté d’avoir “perdu un argument très important”.

UK Defence Intelligence a déclaré que le général Dvornikov avait probablement agi pendant un certain temps en tant que commandant opérationnel général en Ukraine.

Selon des responsables du renseignement britanniques, les deux hommes ne sont que les derniers responsables à avoir perdu leurs postes à la suite du déroulement de la guerre. son échec à capturer Kharkiv, et le vice-amiral Igor Osipov, qui commandait la flotte russe de la mer Noire, aurait probablement été licencié pour le naufrage du croiseur Moskva en avril.

L’Ukraine connaît un certain succès dans la région de Kherson

Le commandement du groupe de forces du Sud (SGF) est susceptible d’être transféré au colonel-général Sergei Surovikin, car le SGF continue de jouer un rôle central dans l’offensive russe dans le Donbass, a ajouté UK Defence Intelligence.

Pendant plus de 30 ans, la carrière du colonel général Surovikin aurait été marquée par des allégations de corruption et de brutalité.

L’état-major ukrainien a rapporté que ses troupes avaient eu un certain succès dans la région de Kherson, repoussant les Russes des positions défensives près du village d’Olhine, à la suite du dernier d’une série de contre-assauts ukrainiens.

Pendant ce temps, une frappe russe sur une base militaire à Yavoriv, ​​dans l’ouest de l’Ukraine, a fait quatre blessés, selon le gouverneur de Lviv

a déclaré Maxim Kozitsky dans un message vidéo samedi.

M. Kozitsky a déclaré que six missiles avaient été tirés depuis la mer Noire, dont quatre ont atteint leur cible et deux ont été interceptés et

détruit avant de frapper l’installation.

Vendredi, le président Zelenskyy a dit à une foule à Glastonbury via un lien vidéo : “Nous, en Ukraine, aimerions aussi vivre la vie comme avant et profiter de la liberté et de ce merveilleux été, mais nous ne pouvons pas le faire car le plus terrible s’est produit – la Russie a volé notre paix.”