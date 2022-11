Guerre d’Ukraine : Plus de villes ukrainiennes seront libérées, jure Zelenskyy, au milieu de la liesse à Kherson | Nouvelles du monde

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que davantage de villes et villages ukrainiens seraient libérés dans la liesse dans la ville méridionale reprise de Kherson.

La dirigeant ukrainien a déclaré qu’après des mois d’occupation russe et de “moquerie de notre peuple”, il y avait une “mer de drapeaux ukrainiens dans les rues”.

“Le monde le voit maintenant. Il voit ce que cela signifie lorsque les Ukrainiens rencontrent leur propre peuple. Il voit ce que signifie l’unité des Ukrainiens. Et il voit pourquoi nous devrions libérer tout notre pays des envahisseurs”, a-t-il déclaré dans son discours du soir.

M. Zelenskyy a poursuivi: “Nous verrons beaucoup plus de salutations de ce type. Dans ces villes et villages qui sont encore sous occupation. Nous n’oublions personne, nous ne laisserons personne.

Image:

Les troupes ukrainiennes sont de retour à Kherson



“Grâce à nos opérations de défense et à notre diplomatie, nous atteindrons certainement notre frontière d’État – toutes les sections de la frontière internationalement reconnue de l’Ukraine.”

Il a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient pris le contrôle de plus de 60 colonies dans la région de Kherson.

“La police a lancé des mesures de stabilisation. Des mesures de stabilisation sont également en cours à Kherson”, a-t-il dit, notant que près de 2 000 mines, fils-pièges et obus non explosés avaient été traités jusqu’à présent.

Il a déclaré que les forces de Poutine avaient détruit les infrastructures essentielles de Kherson avant de fuir, ajoutant que les autorités locales commençaient à stabiliser la ville.

Mais il a dit que les Russes menaient un combat beaucoup plus dur ailleurs, décrivant les batailles dans la région orientale de Donetsk comme infernales.

“(Les Russes) ont partout le même objectif : humilier les gens le plus possible. Mais nous allons tout restaurer, croyez-moi”, a-t-il poursuivi.

Habitants en liesse accueilli les troupes arrivant au centre de la ville stratégique de Kherson vendredi après que la Russie a abandonné la seule capitale régionale qu’elle avait capturée depuis le début de la guerre.

“Scène de fête”

Le correspondant international de Sky, Alex Rossi, et son équipe ont été parmi les premiers journalistes étrangers à atteindre le centre depuis la reprise de la ville.

Il a dit que la ville était un “scène de fête” et que tout le monde en uniforme avait reçu un “accueil de héros”.

5:11

“La libération était le moment pour lequel il fallait vivre”



L’armée ukrainienne a déclaré qu’elle supervisait des “mesures de stabilisation” dans les zones autour de la ville pour assurer sa sécurité.

Ihor Klymenko, le chef de la police nationale ukrainienne, a déclaré samedi dans un message sur Facebook qu’environ 200 officiers étaient au travail dans la ville, installant des points de contrôle et documentant les preuves d’éventuels crimes de guerre.

Des équipes de police s’efforçaient également d’identifier et de neutraliser les munitions non explosées.

Image:

Des Ukrainiens agitent des drapeaux dans le centre-ville de Kherson



L’organisme ukrainien de surveillance des communications a déclaré que les émissions nationales de télévision et de radio avaient repris dans la ville, et un conseiller du maire de Kherson a déclaré que l’aide humanitaire et les fournitures avaient commencé à arriver de la région voisine de Mykolaïv.

S’exprimant à la télévision ukrainienne, le conseiller, Roman Holovnya, a qualifié la situation dans la ville de “catastrophe humanitaire”.

Vendredi, le président ukrainien a salué la résilience de son peuple et a lancé un avertissement aux soldats russes restés dans la région de Kherson.

Moscou considère toujours Kherson comme faisant partie de la Russie

Les forces de Moscou contrôlent toujours environ 70% de la région de Kherson et le Kremlin a insisté sur le fait que le retrait de la ville de Kherson n’était pas gênant pour le président Vladimir Poutine.

Image:

Les habitants de Kherson célèbrent la reconquête de la ville



Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré que Moscou continue de considérer la région comme faisant partie de la Russie.

On craint que les Russes qui partent ne cherchent maintenant à transformer Kherson en une “ville de la mort”, en continuant à la bombarder depuis leur nouvelle base de l’autre côté du fleuve – ou qu’ils puissent se regrouper avant de lancer une tentative de reprise de la ville.

Pendant ce temps, l’agence de renseignement ukrainienne a déclaré vendredi qu’elle pensait que certains soldats russes étaient restés à Kherson, abandonnant leurs uniformes pour des vêtements civils afin d’éviter d’être détectés.

Comme une grande partie de l’accent était mis sur le sud de l’Ukraine, les forces russes ont poursuivi leur offensive acharnée dans l’est industriel de l’Ukraine, ciblant la ville de Bakhmut, dans la région de Donetsk.

Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que deux civils avaient été tués et quatre blessés samedi alors que les combats s’intensifiaient autour de Bakhmut et d’Avdiivka, une petite ville qui est restée aux mains des Ukrainiens tout au long de la guerre.