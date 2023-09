Guerre d’Ukraine : plus de 30 drones russes lancés sur Kiev lors de frappes aériennes nocturnes | Nouvelles du monde

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé plus de 30 drones sur la capitale du pays lors de frappes aériennes nocturnes.

Pendant environ deux heures, Kyiv et la région environnante a été soumise à des chutes de débris alors que l’armée a détruit 26 des 33 drones, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne.

Une personne a été blessée lors de l’attaque.

Cela survient après que deux travailleurs humanitaires étrangers auraient été tués dimanche dans l’est de l’Ukraine, alors que des bombardements russes ont touché une camionnette transportant une équipe de quatre personnes travaillant avec l’organisation ukrainienne à but non lucratif Road to Relief.

Les volontaires ont été coincés à l’intérieur de la camionnette qui s’est retournée et a pris feu après avoir été frappée près de la ville de Chasiv Yar, a indiqué l’organisation sur Instagram.

‘Expérience effrayante’

Le ciel de Kiev a été éclairé par les explosions des défenses aériennes, des témoins ayant déclaré avoir entendu au moins cinq explosions.

Les images de la scène montrent un panache de fumée s’élevant entre les bâtiments.

« C’était une expérience très effrayante, je ne peux même pas l’exprimer avec des mots », a déclaré une habitante Liudmyla, alors que les drones brisaient les fenêtres de son immeuble et des bocaux sur le rebord de sa fenêtre.

La plupart des débris sont tombés à découvert, endommageant des voitures, des lignes électriques de trolleybus et des routes, a déclaré Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de la ville de Kiev, sur l’application de messagerie sociale Telegram.

Le gouverneur de la région, Rouslan Kravchenko, a écrit sur les réseaux sociaux qu’une infrastructure non précisée et huit maisons avaient été endommagées à la suite des grèves nocturnes.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de la Russie.

Moscou a mené des frappes aériennes régulières sur des villes peuplées de civils, loin des lignes de front est et sud, au cours des derniers mois de son invasion qui dure depuis 18 mois.

Au moins 73 personnes ont été blessées et un policier a été tué après Le président Volodymyr Zelensky La ville natale de Kryvyi Rih a été prise pour cible vendredi.

Mercredi, 17 personnes ont été tuées après une autre attaque, cette fois dans la ville de Kostiantynivka, dans l’est du pays, ont indiqué des responsables ukrainiens.