Guerre d’Ukraine : “Nous n’avons nulle part où aller” – des dizaines de personnes vivant dans le train après avoir échappé de justesse à l’occupation russe | Nouvelles du monde

La famille Kagarlytskyi a échappé de justesse à l’occupation russe dans la banlieue de Kyiv à Irpin.

Après trois mois de cavale, se déplaçant d’un endroit à l’autre, ils sont rentrés chez eux.

Mais ils ont tout perdu et vivent maintenant dans un wagon alors qu’ils tentent de reconstituer leur vie.

La Russie “stocke des armes dans une centrale nucléaire” – mises à jour en direct sur la guerre

Ils m’ont fait visiter leur cabine exiguë. Jusqu’à 25 familles vivent dans le train après qu’il a été transformé en logement temporaire pour aider le grand nombre de personnes dont les maisons ont été détruites ici.

Une voiture est maintenant un bloc sanitaire, la voiture restaurant est l’endroit où ils reçoivent trois repas par jour. C’est basique mais une utilisation créative de l’espace dans une ville où tant d’habitants sont maintenant sans abri.

“En général, les conditions sont bonnes”, assure la mère, Mila Kagarlytski. “Mais combien de temps pouvons-nous rester ici, nous ne le savons pas. Parce que pour le moment, nous n’avons nulle part où aller.”

Image:

Le chat de Son Vlad a survécu



La banlieue de Kyiv d’Irpin est à peu près aussi proche que les Russes sont arrivés à la capitale dans cette guerre. Alors que les bombes tombaient sur leur quartier, ils ont été témoins d’horreurs inimaginables.

“Nous ramassions les débris et retirions les blessés”, a déclaré le père, Yevhen Kagarlytski. “Littéralement deux minutes plus tard, nous avons vu une frappe aérienne de nos propres yeux. Deux ou trois minutes après, nous avons couru là-bas et avons commencé à faire sortir les gens.”

La famille s’est d’abord retirée dans un sous-sol, mais lorsque les troupes russes ont commencé à occuper la ville, elles ont pris la décision de s’échapper, manquant de peu la barbarie qui a suivi.

“Nous sommes partis le 4 mars – c’était le dernier jour où nous pouvions partir en voiture. Le lendemain, toutes les communications ont été coupées”, a déclaré Mila. “Il y avait déjà des chars russes à Irpin. Mais nous avons pris le risque et sommes allés avec notre propre voiture.”

L’exode massif des troupes russes de cette région en avril a laissé une ville détruite et une communauté traumatisée.

Les résidents qui sont restés ont eu des histoires poignantes d’abus, d’agression et d’exécution. Les corps de près de 300 civils y ont été retrouvés, dont un nombre disproportionné de femmes.

Lire la suite:

L’ambassadeur de Russie met en garde contre une guerre “prolongée”

Une vidéo montre les “dernières minutes” d’une jeune fille tuée dans une frappe russe

Image:

Jusqu’à 25 familles vivent dans le train



Lentement, certains habitants sont revenus, mais la menace demeure ici. Les fenêtres des wagons où ils dorment maintenant sont scellées pour les protéger de l’impact de nouveaux bombardements.

J’ai demandé à la famille ce qui les avait ramenés s’il n’y avait rien pour rentrer chez eux ? La réponse était simple – leur fils Vlad a manqué son école et ses amis lui ont manqué.

Son école a été bombardée et est l’école la plus détruite de la région. Mais Vlad me parle d’un de ses amis qui est resté tout le temps à Irpin, vivant dans un sous-sol pendant l’occupation russe.

C’était une chose si déchirante à entendre de la bouche d’un enfant de 12 ans. Mais où d’autre pourrait-il parler de son expérience si ce n’est chez lui à Irpin avec ses amis qui l’ont également enduré?

Il m’a fièrement montré le jeu de coloriage qu’on lui avait donné et m’a dit qu’il aimait vivre dans le train. Quel contraste avec les vacances d’été de la plupart des enfants.

Puis, d’un ton sérieux, Vlad a parlé de son chat de compagnie qu’ils avaient laissé derrière eux. Il avait économisé son argent de poche pour acheter Alice. D’une manière ou d’une autre, elle avait survécu à leur absence et à l’occupation russe. Ils font maintenant une visite quotidienne à leur immeuble bombardé pour la nourrir tous les jours.

“La nouvelle réalité a commencé” – écoutez Ukraine War Diaries

Image:

L’immeuble de la famille a été très gravement endommagé



Il nous a invités à les rejoindre. Nous avons suivi leur voiture familiale le long de routes bordées d’impacts de balles et de bâtiments détruits – un rappel effrayant que ce n’est qu’au printemps que cette banlieue verdoyante a été terrorisée par des combats de rue à rue.

La famille a déblayé tous les décombres de la cage d’escalier de leur immeuble pour rejoindre Alice, qui reste enfermée dans leur ancienne maison à l’un des étages supérieurs. Voir Vlad se fendre d’un large sourire apporta un sentiment de soulagement.

Vous sentez que les visites quotidiennes de la famille pour nourrir leur chat sont tout autant pour eux. Presque tout le monde que vous rencontrez ici est marqué par cette guerre.

Chacun s’en sort à sa manière.