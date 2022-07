Guerre d’Ukraine: Moscou et Kyiv sont sur le point de conclure un accord pour rouvrir les ports de la mer Noire aux exportations de céréales, selon la Turquie | Nouvelles du monde

Moscou et Kyiv sont sur le point de signer un accord pour rouvrir les ports ukrainiens de la mer Noire pour les exportations de céréales, a déclaré la Turquie – laissant espérer qu’une crise alimentaire internationale causée par l’invasion russe pourrait être atténuée.

Tous les détails de l’accord annoncé entre la Russie et l’Ukraine n’ont pas encore été publiés.

Cependant, il doit être signé vendredi à 13h30 GMT (14h30 heure britannique), a indiqué le bureau du président turc Tayyip Erdogan.

Le blocus imposé par la flotte russe de la mer Noire a réduit l’approvisionnement des marchés du monde entier et fait grimper les prix des céréales.

Moscou a nié toute responsabilité aggravation de la crise alimentaireaccusant plutôt les sanctions occidentales de ralentir ses propres exportations de nourriture et d’engrais et l’Ukraine d’exploiter ses ports de la mer Noire.

L’Ukraine et la Russie, toutes deux parmi les plus gros exportateurs mondiaux de produits alimentaires, n’ont pas confirmé dans l’immédiat l’annonce faite jeudi par le bureau de la présidence turque.

Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a laissé entendre que les ports de la mer Noire de son pays pourraient bientôt être débloqués dans une adresse vidéo de fin de soirée.

M. Zelenskyy, dont l’allocution s’est principalement concentrée sur le potentiel des forces ukrainiennes à faire des gains sur le champ de bataille, a déclaré : “Et demain, nous attendons également des nouvelles de la Turquie pour notre État – concernant le déblocage de nos ports”.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l’ONU et la Turquie travaillaient depuis deux mois pour négocier un “paquet” pour reprendre les exportations ukrainiennes de céréales de la mer Noire et faciliter les expéditions russes de céréales et d’engrais.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré dans un communiqué que le bloc des 27 nations avait proposé d’assouplir certaines sanctions antérieures dans le but de préserver la sécurité alimentaire mondiale, et Moscou espérait que cela créerait des conditions pour l’exportation sans entrave de céréales et d’engrais.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que Washington DC se concentrerait sur la responsabilisation de Moscou pour l’exécution de l’accord.

Cela survient alors que M. Zelenskyy a rencontré jeudi des commandants supérieurs pour discuter de l’approvisionnement en armes et de l’intensification des attaques contre

forces russes.

“(Nous) avons convenu que nos forces ont le fort potentiel d’avancer sur le champ de bataille et d’infliger de nouvelles pertes importantes à

les occupants », a déclaré le président ukrainien dans son allocution vidéo.

L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir intensifié les frappes de missiles sur les villes ces dernières semaines pour terroriser sa population.

Moscou nie avoir attaqué des civils et affirme que toutes ses cibles sont militaires.