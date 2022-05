Guerre d’Ukraine : “Mon enfant est parti et je suis si triste… mais il est mort en héros et je suis fier de lui pour ça” | Nouvelles du monde

Il y a une lassitude endurcie au combat dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, alors que le rythme des attaques russes s’accélère de plus en plus et semble augmenter de jour en jour

Ils savent ici qu’ils sont dans le collimateur des ambitions territoriales russes avec une sauvagerie renouvelée et déterminée. Et avec cette nouvelle concentration russe sur cette région, vient une volée de frappes, plus de morts et plus de destructions.

Les résidents nous disent que les hits arrivent tous les jours et toutes les nuits en ce moment. Alors que nous nous dirigeons vers Bakhmut, à Donetsk, les soldats aux points de contrôle nous avertissent d’être prudents. “Mettez vos gilets pare-balles et vos casques”, nous dit l’un. “Il y a encore eu beaucoup plus de bombardements – juste maintenant.”

Cela nous semble calme mais nous faisons ce qu’on nous conseille et nous entrons dans la ville par une chicane de monticules de terre avec des drapeaux ukrainiens enfoncés sporadiquement dans le sol.

Quelques minutes après notre arrivée, nous sommes dirigés vers la dernière grève – sur une usine de chauffage qui fournissait de la chaleur aux dix mille habitants de ce quartier.

A encore échappé à la mort

Image:

Des soldats ukrainiens se frayent un chemin à travers les ruines de l’usine



Il y a un groupe de soldats qui se frayent un chemin à travers une section de l’usine qui est maintenant en décombres. Des équipes de pompiers avancent prudemment à l’intérieur et autour de l’arrière de l’usine, on peut voir les jambes d’un soldat. Il a été tiré sur le côté et ses compagnons de combat se tiennent devant lui, le pleurant.

Ils nous disent que deux soldats sont morts dans cette attaque. Il y a un silence sinistre parmi les troupes rassemblées. Peu se parlent, pas les uns aux autres, pas à nous. L’un d’eux, qui semble encore sous le choc, s’approche de nous pour jouer une note audio qu’il était en train d’envoyer à un ami. Il est interrompu par une forte explosion. “Je n’étais qu’à deux ou trois cents mètres”, dit-il, soupirant toujours d’incrédulité à l’idée d’avoir échappé à nouveau à la mort.

Image:

Un homme regarde les ravages causés par une frappe de missile dans la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine. Deux soldats ont été tués dans le coup.



Un ouvrier d’usine regarde une pelleteuse déplacer les tas de gravats. C’est Anatoliy et il est né dans cette région.

“God save the Queen”, nous dit-il quand il découvre que nous avons des passeports britanniques.

“J’ai été élevé à la manière soviétique, et on nous a appris que la Grande-Bretagne et l’Amérique étaient nos ennemis. Nous ne nous attendions jamais à ce que la Grande-Bretagne nous aide comme elle l’a fait (avec des armes). Nous avons perdu un frère mais nous en avons gagné de nouveaux.” Il fait référence à la façon dont ils combattent maintenant les Russes auxquels tant de gens croyaient qu’ils étaient intrinsèquement liés à jamais.

Maintenant, les opinions des résidents ici sont très différentes. “Ils peuvent capturer le territoire mais ils ne peuvent pas faire de nous, les Ukrainiens, leurs esclaves”, poursuit Anatoliy. “Nous ne chanterons jamais sur l’air russe… c’est impossible… tout simplement impossible.”

“Il est mort en héros”

Ceux qui sont tués dans cette guerre qu’ils n’ont jamais commencée augmentent avec une terrible prévisibilité. Yuri a rejoint les statistiques des soldats tués au combat.

Sa mère Alina et sa fille de 13 ans, Daryna, ont sangloté de manière incontrôlable sur son cercueil ouvert alors qu’elles se disaient au revoir dans un cimetière en bordure de route qui semblait avoir plusieurs lieux de sépulture fraîchement creusés.

Image:

Alina, 13 ans, pleure la mort de son père Yuri



La petite foule d’amis et de parents qui se sont rendus a indiqué que Yuri était un homme très aimé – seulement 32 ans lorsque sa vie a été écourtée en combattant pour défendre le Donbass contre les Russes prenant le contrôle de Donetsk et de Louhansk, les deux régions qui composent le Donbass. Région.

Sa mère me serre dans ses bras quand je m’approche d’elle et serre ma main, la caressant tout au long de notre conversation.

“Merci”, nous dit Alina Tylenko. Elle est contente que nous soyons ici et que la mort de son fils soit reconnue.

« Le sacrifice de votre fils pour son pays en valait-il la peine ? Je lui demande. “Non, non,” dit Alina. “Non, ça ne vaut pas sa mort – parce que mon enfant est parti… tout à coup mon enfant est parti et je suis si triste… mais il est mort en héros et je suis fier de lui pour ça.”

Image:

Yuri est honoré par ses camarades



La Russie a peut-être réduit ses ambitions militaires, la tactique et l’orientation ont peut-être changé depuis l’échec de la prise de la capitale Kiev et l’obligation de se retirer de la deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv, mais pour ceux qui sont encore tués et terrorisés, le traumatisme et l’agitation ne t semble très différent du tout.

Alex Crawford rapporte de la région du Donbass avec le caméraman Jake Britton et les producteurs Chris Cunningham, Artem Lysak et Nick Davenport