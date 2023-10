Guerre d’Ukraine : Moment où les Ukrainiens « débarquent en Crimée avec des bateaux et des jet-skis » | Monde | Nouvelles

Le DIU a déclaré que des combattants ukrainiens « ont débarqué sur le territoire de la péninsule de Crimée et ont infligé des tirs aux occupants de Moscou ».

Les soldats ne sont pas représentés en train de mener une attaque, mais quelques bateaux sont filmés revenant à la mer plus tard. Le clip se termine avec des soldats brandissant un drapeau ukrainien.

Une vidéo en noir et blanc partagée par les services de renseignement de défense ukrainiens (DIU) montre un certain nombre de bateaux s’approchant de la côte.

La mission a été entreprise par un nombre indéterminé de militaires qui ont atteint la zone cible, au nord-ouest de la Crimée, à la fois en bateau et en jet ski, a affirmé l’Ukraine.

L’Ukraine a affirmé avoir mené une opération de sabotage et de reconnaissance sur la péninsule de Crimée occupée.

Bien que les services de renseignement n’aient pas précisé l’heure et la date de la vidéo, UNITED24 Media, la plateforme médiatique du gouvernement ukrainien, a partagé le même clip avec une note indiquant le 4 octobre.

Il a déclaré au média ukrainien RBC : «[DIU fighters] a mené une bataille acharnée en Crimée occupée. Les Russes ont subi des pertes importantes et nos groupes sont déjà revenus de l’opération spéciale. »

La Russie a affirmé que la personne retenue en captivité était un membre du DIU qui avait déclaré aux interrogateurs que le but du raid était de planter le drapeau ukrainien sur le sol de Crimée.

Les médias d’État russes ont apparemment confirmé cette opération, affirmant mercredi que ses forces aériennes avaient bloqué une tentative de Kiev de « débarquer une force de débarquement près du cap Tarkhankut en Crimée à partir de trois jet-skis et d’un hors-bord dans la partie nord-ouest de la mer Noire ».

L’Ukraine, qui aurait mené une opération similaire pour la dernière fois en août, parle rarement publiquement de telles opérations.

Mais la Crimée, occupée et annexée par la Russie en 2014, devient de plus en plus la cible des attaques ukrainiennes.

Le mois dernier, Mykhailo Podolyak, un des principaux collaborateurs du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré au média italien Corriere.it que les troupes de Moscou « paniqueraient » si les troupes de son pays parvenaient à éliminer la Crimée en tant que centre logistique militaire fournissant des troupes et des munitions aux Russes sur la ligne de front. .

En conséquence, a-t-il déclaré, deux mois après que l’Ukraine a frappé le pont de Kertch, l’Occident peut s’attendre à « une augmentation de nos attaques » contre la Crimée.